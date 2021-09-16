https://uz.sputniknews.ru/20210916/v-uzauto-motors-oprovergli-start-prodaj-chevrolet-onix-20526980.html
В "UzAuto Motors" опровергли информацию о старте продаж Chevrolet Onix
В "UzAuto Motors" опровергли информацию о старте продаж Chevrolet Onix
Монтажные и пусконаладочные работы, позволяющие в дальнейшем освоить производство моделей Chevrolet Onix и Tracker, проводились в июле-августе 2021 года. 16.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-16T18:32+0500
2021-09-16T18:32+0500
2021-09-16T18:32+0500
общество
опровержение
uzauto motors
фейки
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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Несколько дней в соцсети распространилось сообщение о том, что Chevrolet Onix поступил в продажу. В компании-производителе поспешили опровергнуть эту информацию, назвав ее фейком.При этом в UzAuto Motors напомнили потребителям, что список авто, выставленных на продажу, опубликован на сайте компании. А о запуске продаж каждой отдельной модели сообщается отдельно на официальных информационных каналах компании.Ранее сообщалось о том, что плановые монтажные и пусконаладочные работы, позволяющие в дальнейшем освоить производство моделей Chevrolet Onix и Tracker, проводились в июле-августе 2021 года.Однако никакой информации о намерениях по продажам этого автомобиля не было.В конце 2019 года компания UzAuto Motors планировала запустить проект по производству автомобилей Onix и других моделей на новой платформе в 2020 году.Тогда автопроизводитель предупреждал о возможных остановках производства в течение следующего года, обещая при этом, что этот факт никак не отразится на объемах производства и графике поставок автомобилей.
https://uz.sputniknews.ru/20210823/v-kazaxstane-vypustili-pervuyu-partiyu-krossovera-chevrolet-tracker-20202550.html
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опровержение, uzauto motors, фейки
В "UzAuto Motors" опровергли информацию о старте продаж Chevrolet Onix
Монтажные и пусконаладочные работы, позволяющие в дальнейшем освоить производство моделей Chevrolet Onix и Tracker, проводились в июле-августе 2021 года.
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik.
Несколько дней в соцсети распространилось сообщение о том, что Chevrolet Onix поступил в продажу. В компании-производителе поспешили опровергнуть
эту информацию, назвав ее фейком.
При этом в UzAuto Motors напомнили потребителям, что список авто, выставленных на продажу, опубликован на сайте компании
. А о запуске продаж каждой отдельной модели сообщается отдельно на официальных информационных каналах компании.
Ранее сообщалось о том, что плановые монтажные и пусконаладочные работы, позволяющие в дальнейшем освоить производство моделей Chevrolet Onix и Tracker, проводились в июле-августе 2021 года.
Однако никакой информации о намерениях по продажам этого автомобиля не было.
В конце 2019 года компания UzAuto Motors планировала запустить
проект по производству автомобилей Onix и других моделей на новой платформе в 2020 году.
Тогда автопроизводитель предупреждал о возможных остановках производства в течение следующего года, обещая при этом, что этот факт никак не отразится на объемах производства и графике поставок автомобилей.