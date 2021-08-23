В Казахстане выпустили первую партию кроссовера Chevrolet Tracker

ТАШКЕНТ, 23 авг – Sputnik. На мощностях завода "СарыаркаАвтоПром" в казахстанском городе Костанае произведена первая партия кроссовера Chevrolet Tracker. По данным информационной службы компании, автолюбители новинку ждали долго, поскольку она сочетает в себе самые востребованные качества: стильный дизайн, безопасность, комфорт, высокая посадка, эффективность и экономичность.При том, что в новой модели современный дизайн сочетается со спортивными линиями, технологичностью и другими исключительными характеристиками. Автомобиль имеет современный трехцилиндровый двигатель ECOTEC с турбонаддувом, который выдает мощность 125 лошадиных сил с потреблением 5,5 литров топлива на 100 км в смешанном цикле.Безопасность в кроссовере обеспечивают фронтальные, боковые и занавесочного типа подушки безопасности. Автомобиль укомплектован камерой заднего вида, системой мониторинга давления в шинах, системой стабилизации (или курсовой устойчивости ESP), антиблокировочной системой (ABS), системой помощи при старте в гору (HAS), задними парктрониками, а также креплениями для детских кресел ISOFIX.Новый Chevrolet Tracker будет предложен потребителям Казахстана в комплектациях LT и LT Redline. Спрос на кроссоверы ожидается высоким благодаря уровню оснащения автомобиля и доступной цене. Старт продаж объявят в ближайшее время.По итогам июля 2021 года Chevrolet достиг отметки в 3094 ед. проданных автомобилей, что является рекордным показателем продаж за июль 2021 годасреди всех автобрендов в Казахстане. Модели Chevrolet Cobalt и Сhevrolet Nexia оказались на вершине ТОП-3.
Спрос на кроссоверы ожидается высоким благодаря уровню оснащения автомобиля и доступной цене. Старт продаж объявят в ближайшее время.
ТАШКЕНТ, 23 авг – Sputnik. На мощностях завода "СарыаркаАвтоПром" в казахстанском городе Костанае произведена первая партия кроссовера Chevrolet Tracker.
По данным информационной службы компании, автолюбители новинку ждали долго, поскольку она сочетает в себе самые востребованные качества: стильный дизайн, безопасность, комфорт, высокая посадка, эффективность и экономичность.
При том, что в новой модели современный дизайн сочетается со спортивными линиями, технологичностью и другими исключительными характеристиками.
Преимущества кроссовера
Цветной экран панели приборов, 8-мидюймовый сенсорный дисплей Chevrolet MyLink, аудиосистема с 6-тью динамиками, мультифункциональное рулевое колесо, кондиционер, бесключевой доступ и запуск двигателя, панорамный люк, электрорегулировка и подогрев зеркал заднего вида, передние и задние электростеклоподъемники.
Автомобиль имеет современный трехцилиндровый двигатель ECOTEC с турбонаддувом, который выдает мощность 125 лошадиных сил с потреблением 5,5 литров топлива на 100 км в смешанном цикле.
Безопасность в кроссовере обеспечивают фронтальные, боковые и занавесочного типа подушки безопасности. Автомобиль укомплектован камерой заднего вида, системой мониторинга давления в шинах, системой стабилизации (или курсовой устойчивости ESP), антиблокировочной системой (ABS), системой помощи при старте в гору (HAS), задними парктрониками, а также креплениями для детских кресел ISOFIX.
Новый Chevrolet Tracker будет предложен потребителям Казахстана в комплектациях LT и LT Redline. Спрос на кроссоверы ожидается высоким благодаря уровню оснащения автомобиля и доступной цене. Старт продаж объявят в ближайшее время.
Для справки:
"СарыаркаАвтоПром" – крупнейший автопроизводитель Казахстана, единственное предприятие, выпускающее все виды автотранспортных средств, и отвечающее требованиям промышленного производства, в рамках которых выполняются работы по сварке, окраске и сборке кузовов. Расположено оно в городе Костанай Костанайской области.
На предприятии работает более 1,6 тысяч сотрудников. Производственная площадь предприятия составляет 86 тыс. м2.
По итогам июля 2021 года Chevrolet достиг отметки в 3094 ед. проданных автомобилей, что является рекордным показателем продаж за июль 2021 годасреди всех автобрендов в Казахстане. Модели Chevrolet Cobalt и Сhevrolet Nexia оказались на вершине ТОП-3.