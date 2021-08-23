В Казахстане выпустили первую партию кроссовера Chevrolet Tracker

"СарыаркаАвтоПром" – крупнейший автопроизводитель Казахстана, единственное предприятие, выпускающее все виды автотранспортных средств, и отвечающее требованиям промышленного производства, в рамках которых выполняются работы по сварке, окраске и сборке кузовов. Расположено оно в городе Костанай Костанайской области.

На предприятии работает более 1,6 тысяч сотрудников. Производственная площадь предприятия составляет 86 тыс. м2.