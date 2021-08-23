Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210823/v-kazaxstane-vypustili-pervuyu-partiyu-krossovera-chevrolet-tracker-20202550.html
В Казахстане выпустили первую партию кроссовера Chevrolet Tracker
В Казахстане выпустили первую партию кроссовера Chevrolet Tracker
Спрос на кроссоверы ожидается высоким благодаря уровню оснащения автомобиля и доступной цене. Старт продаж объявят в ближайшее время. 23.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-23T17:36+0500
2021-08-23T18:10+0500
общество
казахстан
автомобили
chevrolet tracker
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/554/88/5548883_0:25:1200:700_1920x0_80_0_0_d0420ece0f5b4e044fc98e55fb7987e3.jpg
ТАШКЕНТ, 23 авг – Sputnik. На мощностях завода "СарыаркаАвтоПром" в казахстанском городе Костанае произведена первая партия кроссовера Chevrolet Tracker. По данным информационной службы компании, автолюбители новинку ждали долго, поскольку она сочетает в себе самые востребованные качества: стильный дизайн, безопасность, комфорт, высокая посадка, эффективность и экономичность.При том, что в новой модели современный дизайн сочетается со спортивными линиями, технологичностью и другими исключительными характеристиками. Автомобиль имеет современный трехцилиндровый двигатель ECOTEC с турбонаддувом, который выдает мощность 125 лошадиных сил с потреблением 5,5 литров топлива на 100 км в смешанном цикле.Безопасность в кроссовере обеспечивают фронтальные, боковые и занавесочного типа подушки безопасности. Автомобиль укомплектован камерой заднего вида, системой мониторинга давления в шинах, системой стабилизации (или курсовой устойчивости ESP), антиблокировочной системой (ABS), системой помощи при старте в гору (HAS), задними парктрониками, а также креплениями для детских кресел ISOFIX.Новый Chevrolet Tracker будет предложен потребителям Казахстана в комплектациях LT и LT Redline. Спрос на кроссоверы ожидается высоким благодаря уровню оснащения автомобиля и доступной цене. Старт продаж объявят в ближайшее время.По итогам июля 2021 года Chevrolet достиг отметки в 3094 ед. проданных автомобилей, что является рекордным показателем продаж за июль 2021 годасреди всех автобрендов в Казахстане. Модели Chevrolet Cobalt и Сhevrolet Nexia оказались на вершине ТОП-3.
https://uz.sputniknews.ru/20210408/pochemu-vzleteli-tseny-na-malibu-2-equinox-i-tracker--obyasnili-v-uzauto-motors-18213190.html
казахстан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/554/88/5548883_118:0:1083:724_1920x0_80_0_0_c8a010dc61af606399ec6366e3d83505.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
казахстан, автомобили, chevrolet tracker

В Казахстане выпустили первую партию кроссовера Chevrolet Tracker

17:36 23.08.2021 (обновлено: 18:10 23.08.2021)
706
© Podrobno.uzGM Uzbekistan запустит производство компактного кроссовера Chevrolet Tracker
GM Uzbekistan запустит производство компактного кроссовера Chevrolet Tracker - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.08.2021
© Podrobno.uz
Спрос на кроссоверы ожидается высоким благодаря уровню оснащения автомобиля и доступной цене. Старт продаж объявят в ближайшее время.
ТАШКЕНТ, 23 авг – Sputnik. На мощностях завода "СарыаркаАвтоПром" в казахстанском городе Костанае произведена первая партия кроссовера Chevrolet Tracker.
По данным информационной службы компании, автолюбители новинку ждали долго, поскольку она сочетает в себе самые востребованные качества: стильный дизайн, безопасность, комфорт, высокая посадка, эффективность и экономичность.
При том, что в новой модели современный дизайн сочетается со спортивными линиями, технологичностью и другими исключительными характеристиками.
Обновленный Chevrolet Tracker - Sputnik Узбекистан
Преимущества кроссовера

Цветной экран панели приборов, 8-мидюймовый сенсорный дисплей Chevrolet MyLink, аудиосистема с 6-тью динамиками, мультифункциональное рулевое колесо, кондиционер, бесключевой доступ и запуск двигателя, панорамный люк, электрорегулировка и подогрев зеркал заднего вида, передние и задние электростеклоподъемники.

Автомобиль имеет современный трехцилиндровый двигатель ECOTEC с турбонаддувом, который выдает мощность 125 лошадиных сил с потреблением 5,5 литров топлива на 100 км в смешанном цикле.
Безопасность в кроссовере обеспечивают фронтальные, боковые и занавесочного типа подушки безопасности. Автомобиль укомплектован камерой заднего вида, системой мониторинга давления в шинах, системой стабилизации (или курсовой устойчивости ESP), антиблокировочной системой (ABS), системой помощи при старте в гору (HAS), задними парктрониками, а также креплениями для детских кресел ISOFIX.
Chevrolet Equinox - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.04.2021
Общество
Почему взлетели цены на Malibu-2, Equinox и Tracker — объяснили в UzAuto Motors
8 апреля, 09:09
12331
Новый Chevrolet Tracker будет предложен потребителям Казахстана в комплектациях LT и LT Redline. Спрос на кроссоверы ожидается высоким благодаря уровню оснащения автомобиля и доступной цене. Старт продаж объявят в ближайшее время.
Для справки:

"СарыаркаАвтоПром" – крупнейший автопроизводитель Казахстана, единственное предприятие, выпускающее все виды автотранспортных средств, и отвечающее требованиям промышленного производства, в рамках которых выполняются работы по сварке, окраске и сборке кузовов. Расположено оно в городе Костанай Костанайской области.

На предприятии работает более 1,6 тысяч сотрудников. Производственная площадь предприятия составляет 86 тыс. м2.

По итогам июля 2021 года Chevrolet достиг отметки в 3094 ед. проданных автомобилей, что является рекордным показателем продаж за июль 2021 годасреди всех автобрендов в Казахстане. Модели Chevrolet Cobalt и Сhevrolet Nexia оказались на вершине ТОП-3.
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:39Можно ли узбекистанцам попасть в Россию без прививки - ответ специалиста
19:03Сделает ли Андерссон из узбекских авто сказку и что может этому помешать
19:03Мирзиёев и Рахмон снова обсудили региональную безопасность
18:21Договоры страхования теперь можно будет заключать только на госязыке - проект
18:18Более 3 млрд сумов потрачено в рамках благотворительного хашара
17:36В Казахстане выпустили первую партию кроссовера Chevrolet Tracker
16:39Важно не допустить попадания радикального исламизма в страны ОДКБ - Песков
16:31Тридцать лет в сенях Европы: что дала Украине дружба с ЕС и НАТО
16:16Новым гендиректор UzAuto Motors стал швед: что о нем известно
16:03Узбекистанские управленцы прошли в финал конкурса "Лидеры России"
15:29"Моя юность!": Лола Юлдашева зажгла под песни группы "Руки Вверх" — видео
14:32Генпрокуратура опровергла самоубийство заключенного в Карши
13:44Спецпредставитель ЕС ознакомилась с ситуацией на узбекско-афганской границе
13:42Российские таможенники изъяли почти 60 кг контрабандного сильнодействующего вещества
13:10Программа максимум: Узбекистан и Россия готовят 42 взаимных визита глав регионов
13:01Шомуродов вновь отличился: голевой пас в первом матче итальянской серии "А"
12:51Наталья Никонорова: встреча Зеленского и Байдена станет разочарованием для Киева
12:38Россия, Индия и Китай готовятся войти в Афганистан
12:04Украина удивит мир: экономический рывок неизбежен до конца года
11:31Made in Uzbekistan: в Москве откроется масштабная выставка товаров