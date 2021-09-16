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В Узбекистане индивидуальным предпринимателям предоставят ряд налоговых льгот
В Узбекистане индивидуальным предпринимателям предоставят ряд налоговых льгот
В соответствии с указом президента, с 1 января 2022 года по 1 января 2023 года для региональных ИП в два раза снизится ставка социального налога (50% БРВ). 16.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-16T09:30+0500
2021-09-16T09:33+0500
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предприниматели
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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Власти Узбекистана предоставят индивидуальным предпринимателям (ИП) новые налоговые льготы. Об этом стало известно из указа президента. Согласно документу, с 1 октября 2021 года ИП смогут не сдавать отчет налоговым органам, если они являются плательщиками налога на доходы физических лиц в фиксированных размерах.Помимо этого, с 1 января 2022 года по 1 января 2023 года для региональных ИП в два раза снизится ставка социального налога (50% БРВ).Кроме того, президент наделил Торгово-промышленную палату полномочиями подтверждать непредвиденные обстоятельства (форс-мажор), возникающие в рамках местных договоров.
https://uz.sputniknews.ru/20210915/kakie-lgoty-uzbekistan-predostavit-uchastnikam-osobyx-ekonomicheskix-zon-20499322.html
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указ, налоги, предприниматели

В Узбекистане индивидуальным предпринимателям предоставят ряд налоговых льгот

09:30 16.09.2021 (обновлено: 09:33 16.09.2021)
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© Pexels / KuncheekМужчина считает деньги
Мужчина считает деньги - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.09.2021
© Pexels / Kuncheek
В соответствии с указом президента, с 1 января 2022 года по 1 января 2023 года для региональных ИП в два раза снизится ставка социального налога (50% БРВ).
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Власти Узбекистана предоставят индивидуальным предпринимателям (ИП) новые налоговые льготы. Об этом стало известно из указа президента.
Согласно документу, с 1 октября 2021 года ИП смогут не сдавать отчет налоговым органам, если они являются плательщиками налога на доходы физических лиц в фиксированных размерах.
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Помимо этого, с 1 января 2022 года по 1 января 2023 года для региональных ИП в два раза снизится ставка социального налога (50% БРВ).
Кроме того, президент наделил Торгово-промышленную палату полномочиями подтверждать непредвиденные обстоятельства (форс-мажор), возникающие в рамках местных договоров.
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