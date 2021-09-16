https://uz.sputniknews.ru/20210916/v-uzbekistane-individualnym-predprinimatelyam-predostavyat-ryad-nalogovyx-lgot-20514511.html
В Узбекистане индивидуальным предпринимателям предоставят ряд налоговых льгот
В Узбекистане индивидуальным предпринимателям предоставят ряд налоговых льгот
В соответствии с указом президента, с 1 января 2022 года по 1 января 2023 года для региональных ИП в два раза снизится ставка социального налога (50% БРВ). 16.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-16T09:30+0500
2021-09-16T09:30+0500
2021-09-16T09:33+0500
общество
указ
налоги
предприниматели
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/19/20231436_0:141:1500:985_1920x0_80_0_0_e5107e04c0ff030ba1ccf18245d8f2d4.jpg
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Власти Узбекистана предоставят индивидуальным предпринимателям (ИП) новые налоговые льготы. Об этом стало известно из указа президента. Согласно документу, с 1 октября 2021 года ИП смогут не сдавать отчет налоговым органам, если они являются плательщиками налога на доходы физических лиц в фиксированных размерах.Помимо этого, с 1 января 2022 года по 1 января 2023 года для региональных ИП в два раза снизится ставка социального налога (50% БРВ).Кроме того, президент наделил Торгово-промышленную палату полномочиями подтверждать непредвиденные обстоятельства (форс-мажор), возникающие в рамках местных договоров.
https://uz.sputniknews.ru/20210915/kakie-lgoty-uzbekistan-predostavit-uchastnikam-osobyx-ekonomicheskix-zon-20499322.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/19/20231436_0:0:1500:1125_1920x0_80_0_0_7ff07d4fd188374c8af395a49c95de3b.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
указ, налоги, предприниматели
В Узбекистане индивидуальным предпринимателям предоставят ряд налоговых льгот
09:30 16.09.2021 (обновлено: 09:33 16.09.2021)
В соответствии с указом президента, с 1 января 2022 года по 1 января 2023 года для региональных ИП в два раза снизится ставка социального налога (50% БРВ).
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik.
Власти Узбекистана предоставят индивидуальным предпринимателям (ИП) новые налоговые льготы. Об этом стало известно из указа
президента.
Согласно документу, с 1 октября 2021 года ИП смогут не сдавать отчет налоговым органам, если они являются плательщиками налога на доходы физических лиц в фиксированных размерах.
Помимо этого, с 1 января 2022 года по 1 января 2023 года для региональных ИП в два раза снизится ставка социального налога (50% БРВ).
Кроме того, президент наделил Торгово-промышленную палату полномочиями подтверждать непредвиденные обстоятельства (форс-мажор), возникающие в рамках местных договоров.