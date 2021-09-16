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Врачи из Башкирии лечили пациентов с Сovid-19 в Узбекистане
Врачи из Башкирии лечили пациентов с Сovid-19 в Узбекистане
Бригада из 30 медиков завершила миссию в Узбекистане, где работала в спецклиниках для лечения от коронавируса. 16.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-16T13:26+0500
2021-09-16T13:29+0500
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узбекистан
медицина
коронавирус covid-19
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ТАШКЕНТ, 16 сен – Sputnik. Группа российских медиков завершила миссию в Узбекистане, сообщила пресс-служба посольства РФ Ташкенте в Telegram-канале.В течение месяца пульмонологи, реаниматологи, инфекционисты и младший медицинский персонал из Башкирии помогали пациентам с коронавирусом в специализированных клиниках республики.Группы российских медиков регулярно приезжают работать в Узбекистан, помогая бороться с Covid-19, в рамках межправительственных договоренностей между двумя странами с августа прошлого года.По данным Минздрава республики, на 16 сентября в стране были зарегистрированы 166 644 случая коронавируса, скончались 1175 человек, 159 444 выздоровели. С 1 апреля в стране стартовала вакцинация от коронавируса. Сейчас жителям Узбекистана доступны узбекско-китайская вакцина Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical, российский препарат "Спутник V", англо-шведскаяAstraZeneca, американская Moderna и американско-немецкая Pfizer/BioNTech. За 5 месяцев полностью вакцинировано более 3 миллионов человек (почти 9% населения).
https://uz.sputniknews.ru/20210916/20517131.html
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узбекистан, медицина, коронавирус covid-19

Врачи из Башкирии лечили пациентов с Сovid-19 в Узбекистане

13:26 16.09.2021 (обновлено: 13:29 16.09.2021)
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© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛечение больных с COVID-19 в ГКБ №52
Лечение больных с COVID-19 в ГКБ №52 - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.09.2021
© Sputnik / Илья Питалев
/
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Бригада из 30 медиков завершила миссию в Узбекистане, где работала в спецклиниках для лечения от коронавируса.
ТАШКЕНТ, 16 сен – Sputnik. Группа российских медиков завершила миссию в Узбекистане, сообщила пресс-служба посольства РФ Ташкенте в Telegram-канале.
В течение месяца пульмонологи, реаниматологи, инфекционисты и младший медицинский персонал из Башкирии помогали пациентам с коронавирусом в специализированных клиниках республики.
"Всего они посетили 65 медицинских учреждений Узбекистана, оказали помощь более 900 пациентам, провели свыше 2 тысяч консультаций", - говорится в сообщении.
Группы российских медиков регулярно приезжают работать в Узбекистан, помогая бороться с Covid-19, в рамках межправительственных договоренностей между двумя странами с августа прошлого года.
По данным Минздрава республики, на 16 сентября в стране были зарегистрированы 166 644 случая коронавируса, скончались 1175 человек, 159 444 выздоровели. С 1 апреля в стране стартовала вакцинация от коронавируса. Сейчас жителям Узбекистана доступны узбекско-китайская вакцина Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical, российский препарат "Спутник V", англо-шведскаяAstraZeneca, американская Moderna и американско-немецкая Pfizer/BioNTech. За 5 месяцев полностью вакцинировано более 3 миллионов человек (почти 9% населения).
Количество привитых от коронавируса в Европе - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.09.2021
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Если хочешь быть здоров — прививайся: статистика вакцинированных от коронавируса в Европе
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