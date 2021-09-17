https://uz.sputniknews.ru/20210917/bolee-80-meropriyatiy-proydut-pod-predsedatelstvom-uzbekistana-v-shos-v-2022-godu-20536939.html
В 2022-м в ШОС под председательством Узбекистана пройдут более 80 мероприятий
В 2022-м в ШОС под председательством Узбекистана пройдут более 80 мероприятий
В пятницу председательство ШОС в порядке ротации перешло от Таджикистана к Узбекистану. 17.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-17T15:20+0500
2021-09-17T15:20+0500
2021-09-17T15:21+0500
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ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Власти Узбекистана проведут более 80 мероприятий в рамках председательства в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в 2022 году.Об этом сообщил пресс-секретарь узбекского лидера Шерзод Асадов.Он напомнил, что президент Шавкат Мирзиёев в ходе саммита в Душанбе обозначил приоритеты председательства Узбекистана в ШОС. В первую очередь, речь идет о дальнейшем повышении авторитета и потенциала организации. Мирзиёев также предложил разработать программы развития внутрирегиональной торговли, промышленной кооперации, инфраструктурного развития, а также принятие стратегии ШОС в области транспортной взаимосвязанности.Президент Узбекистана также выступил с инициативой учреждения экспертного форума ШОС в области информационной безопасности, введения института посла доброй воли ШОС и разработки межправительственного соглашения в сфере туризма.В пятницу в Душанбе в ходе саммита глав государств-участников ШОС председательство в этой организации в порядке ротации перешло от Таджикистана к Узбекистану.Председательство РУз будет направлено в том числе на усиление сотрудничества стран ШОС в области сокращения бедности и продовольственной безопасности, а также на принятие дорожной карты по борьбе с инфекционными заболеваниями.
https://uz.sputniknews.ru/20210917/mirziyoev-vystupil-na-sammite-shos-v-dushanbe-osnovnye-tezisy-20534990.html
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В 2022-м в ШОС под председательством Узбекистана пройдут более 80 мероприятий
15:20 17.09.2021 (обновлено: 15:21 17.09.2021)
В пятницу председательство ШОС в порядке ротации перешло от Таджикистана к Узбекистану.
ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Власти Узбекистана проведут более 80 мероприятий в рамках председательства в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в 2022 году.
Об этом сообщил
пресс-секретарь узбекского лидера Шерзод Асадов.
"В целях реализации обозначенных главой нашего государства приоритетных задач на период председательства Узбекистана предусматривается проведение совместно с партнерами более 80 мероприятий", — сообщил Асадов.
Он напомнил, что президент Шавкат Мирзиёев в ходе саммита в Душанбе обозначил приоритеты председательства Узбекистана в ШОС.
В первую очередь, речь идет о дальнейшем повышении авторитета и потенциала организации. Мирзиёев также предложил разработать программы развития внутрирегиональной торговли, промышленной кооперации, инфраструктурного развития, а также принятие стратегии ШОС в области транспортной взаимосвязанности.
Президент Узбекистана также выступил с инициативой учреждения экспертного форума ШОС в области информационной безопасности, введения института посла доброй воли ШОС и разработки межправительственного соглашения в сфере туризма.
В пятницу в Душанбе в ходе саммита глав государств-участников ШОС председательство в этой организации в порядке ротации перешло от Таджикистана к Узбекистану.
Председательство РУз будет направлено в том числе на усиление сотрудничества стран ШОС в области сокращения бедности и продовольственной безопасности, а также на принятие дорожной карты по борьбе с инфекционными заболеваниями.