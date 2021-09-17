https://uz.sputniknews.ru/20210917/mirziyoev-vystupil-na-sammite-shos-v-dushanbe-osnovnye-tezisy-20534990.html

Мирзиёев выступил на саммите ШОС в Душанбе: основные тезисы

Мирзиёев выступил на саммите ШОС в Душанбе: основные тезисы

Узбекский лидер анонсировал дату следующего заседания ШОС, озвучил ключевые задачи организации и предложил новый формат встреч. 17.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-17T13:24+0500

2021-09-17T13:24+0500

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политика

шавкат мирзиёев

шос

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ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил на ежегодном заседании лидеров стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).Мероприятие в эти минуты проходит в Душанбе.В первую очередь, Мирзиёев затронул тему Афганистана. По словам президента, сегодня в стране сложилась новая реальность, и это уже свершившийся факт. Мирзиёев также призвал "рассмотреть возможность разморозки государственных активов Афганистана, находящихся в зарубежных банках".Для консолидации усилий и широкого обсуждения вопросов политического урегулирования афганского кризиса президент предложил проводить встречи высокого уровня в формате "ШОС-Афганистан'". При этом необходимо привлекать наблюдателей и партнеров по диалогу на регулярной основе. Площадкой для первой такой встрече предложен Ташкент.Мирзиёев также выступил с инициативой провести экономический форум в 2022 году.В конце выступления глава государства объявил, что следующий саммит ШОС состоится 15-16 сентября следующего года в Узбекистане.Напомним, что по итогам саммита председательство в организации перейдет Узбекистану.

https://uz.sputniknews.ru/20210916/tashkent-v-ramkax-shos-nameren-aktivnee-privlekat-afganistan-v-ekonomicheskie-protsessy-tsa-20524666.html

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шавкат мирзиёев, шос