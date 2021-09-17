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LIVE: Саммит ШОС в Душанбе
Политика
https://uz.sputniknews.ru/20210917/mirziyoev-vystupil-na-sammite-shos-v-dushanbe-osnovnye-tezisy-20534990.html
Мирзиёев выступил на саммите ШОС в Душанбе: основные тезисы
Мирзиёев выступил на саммите ШОС в Душанбе: основные тезисы
Узбекский лидер анонсировал дату следующего заседания ШОС, озвучил ключевые задачи организации и предложил новый формат встреч. 17.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-17T13:24+0500
2021-09-17T13:30+0500
политика
шавкат мирзиёев
шос
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ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил на ежегодном заседании лидеров стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).Мероприятие в эти минуты проходит в Душанбе.В первую очередь, Мирзиёев затронул тему Афганистана. По словам президента, сегодня в стране сложилась новая реальность, и это уже свершившийся факт. Мирзиёев также призвал "рассмотреть возможность разморозки государственных активов Афганистана, находящихся в зарубежных банках".Для консолидации усилий и широкого обсуждения вопросов политического урегулирования афганского кризиса президент предложил проводить встречи высокого уровня в формате "ШОС-Афганистан'". При этом необходимо привлекать наблюдателей и партнеров по диалогу на регулярной основе. Площадкой для первой такой встрече предложен Ташкент.Мирзиёев также выступил с инициативой провести экономический форум в 2022 году.В конце выступления глава государства объявил, что следующий саммит ШОС состоится 15-16 сентября следующего года в Узбекистане.Напомним, что по итогам саммита председательство в организации перейдет Узбекистану.
https://uz.sputniknews.ru/20210916/tashkent-v-ramkax-shos-nameren-aktivnee-privlekat-afganistan-v-ekonomicheskie-protsessy-tsa-20524666.html
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шавкат мирзиёев, шос

Мирзиёев выступил на саммите ШОС в Душанбе: основные тезисы

13:24 17.09.2021 (обновлено: 13:30 17.09.2021)
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© Пресс-секретарь президента РУзШавкат Мирзиёев на заседании Совета глав государств-членов ШОС в Душанбе
Шавкат Мирзиёев на заседании Совета глав государств-членов ШОС в Душанбе - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.09.2021
© Пресс-секретарь президента РУз
Узбекский лидер анонсировал дату следующего заседания ШОС, озвучил ключевые задачи организации и предложил новый формат встреч.
ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил на ежегодном заседании лидеров стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Мероприятие в эти минуты проходит в Душанбе.
В первую очередь, Мирзиёев затронул тему Афганистана. По словам президента, сегодня в стране сложилась новая реальность, и это уже свершившийся факт.
"В этой связи необходимо выработать согласованные подходы относительно ситуации в Афганистане, а также развития диалога с новыми властями страны".
Шавкат Мирзиёев на заседании Совета глав государств-членов ШОС в Душанбе - Sputnik Узбекистан
Шавкат Мирзиёев
Президент Узбекистана
Мирзиёев также призвал "рассмотреть возможность разморозки государственных активов Афганистана, находящихся в зарубежных банках".
Для консолидации усилий и широкого обсуждения вопросов политического урегулирования афганского кризиса президент предложил проводить встречи высокого уровня в формате "ШОС-Афганистан'".
При этом необходимо привлекать наблюдателей и партнеров по диалогу на регулярной основе. Площадкой для первой такой встрече предложен Ташкент.
Мирзиёев также выступил с инициативой провести экономический форум в 2022 году.
В конце выступления глава государства объявил, что следующий саммит ШОС состоится 15-16 сентября следующего года в Узбекистане.
Напомним, что по итогам саммита председательство в организации перейдет Узбекистану.
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