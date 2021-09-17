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Эксперт: почему ЦА не нужны военные базы Запада и афганские беженцы — видео
Эксперт: почему ЦА не нужны военные базы Запада и афганские беженцы — видео
Страны ОДКБ отказались принимать беженцев из Афганистана и размещать у себя иностранные военные базы. 17.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-17T08:25+0500
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афганистан
центральная азия
военная база
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Об этом было заявлено в ходе встречи в Душанбе лидеров государств-участников Организации Договора о коллективной безопасности. Почему Центральная Азия выступила против военных баз третьих стран? Какую представляют беженцы из соседнего нестабильного региона? Как эти риски снизить?На эти вопросы в беседе со Sputnik ответил политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.
https://uz.sputniknews.ru/20210716/mid-rf-nikto-v-tsa-ne-nameren-razmeschat-voennye-bazy-na-svoey-territorii--19716142.html
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мультимедиа , афганистан, центральная азия, военная база, беженцы

Эксперт: почему ЦА не нужны военные базы Запада и афганские беженцы — видео

08:25 17.09.2021
604
© Sputnik
Страны ОДКБ отказались принимать беженцев из Афганистана и размещать у себя иностранные военные базы.
Об этом было заявлено в ходе встречи в Душанбе лидеров государств-участников Организации Договора о коллективной безопасности.
Почему Центральная Азия выступила против военных баз третьих стран? Какую представляют беженцы из соседнего нестабильного региона? Как эти риски снизить?
На эти вопросы в беседе со Sputnik ответил политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.
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