https://uz.sputniknews.ru/20210917/ekspert-pochemu-tsa-ne-nujny-voennye-bazy-zapada-i-afganskie-bejentsy--video-20529631.html
Эксперт: почему ЦА не нужны военные базы Запада и афганские беженцы — видео
Эксперт: почему ЦА не нужны военные базы Запада и афганские беженцы — видео
Страны ОДКБ отказались принимать беженцев из Афганистана и размещать у себя иностранные военные базы. 17.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-17T08:25+0500
2021-09-17T08:25+0500
2021-09-17T08:25+0500
видео
мультимедиа
афганистан
центральная азия
военная база
беженцы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/10/20529236_0:51:1218:736_1920x0_80_0_0_bd9bb91d56d2c9562c66c095d573c1de.png
Об этом было заявлено в ходе встречи в Душанбе лидеров государств-участников Организации Договора о коллективной безопасности. Почему Центральная Азия выступила против военных баз третьих стран? Какую представляют беженцы из соседнего нестабильного региона? Как эти риски снизить?На эти вопросы в беседе со Sputnik ответил политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.
https://uz.sputniknews.ru/20210716/mid-rf-nikto-v-tsa-ne-nameren-razmeschat-voennye-bazy-na-svoey-territorii--19716142.html
афганистан
центральная азия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/10/20529236_85:0:1133:786_1920x0_80_0_0_5007de7688775fef41773524f2ce9b7b.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа , афганистан, центральная азия, военная база, беженцы
Эксперт: почему ЦА не нужны военные базы Запада и афганские беженцы — видео
Страны ОДКБ отказались принимать беженцев из Афганистана и размещать у себя иностранные военные базы.
Об этом было заявлено в ходе встречи в Душанбе лидеров государств-участников Организации Договора о коллективной безопасности.
Почему Центральная Азия выступила против военных баз третьих стран? Какую представляют беженцы из соседнего нестабильного региона? Как эти риски снизить?
На эти вопросы в беседе со Sputnik ответил политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.