https://uz.sputniknews.ru/20210917/lavrov-prizval-grajdan-rf-za-rubejom-progolosovat-20538948.html
Лавров призвал граждан РФ за рубежом проголосовать
Лавров призвал граждан РФ за рубежом проголосовать
Россияне могут проголосовать на 348 зарубежных избирательных участках, в том числе на трех участках в Узбекистане. 17.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-17T17:18+0500
2021-09-17T17:18+0500
2021-09-17T17:36+0500
общество
сергей лавров
парламентские выборы
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ТАШКЕНТ, 17 сен – Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал граждан России, находящимся за пределами страны, проголосовать на выборах в Государственную Думу.Обращение главы МИД было опубликовано на сайте ведомства.В зарубежных странах открыто 348 избирательных участков, проводится досрочные и выездные голосования. Процесс выборов организован с соблюдением законодательства Российской Федерации и страны пребывания, а также санитарно-эпидемиологических норм.Наблюдать за процессом голосования будут несколько сотен наблюдателей от Общественной палаты РФ, международных структур и политических партий.Выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации проходят с 17 по 19 сентября. Напомним, в Узбекистане открыто три избирательных участка: в Ташкенте, Самарканде и Фергане.
https://uz.sputniknews.ru/20210916/grajdane-rossii-smogut-progolosovat-v-trex-gorodax-uzbekistana-20525344.html
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сергей лавров, парламентские выборы
Лавров призвал граждан РФ за рубежом проголосовать
17:18 17.09.2021 (обновлено: 17:36 17.09.2021)
Россияне могут проголосовать на 348 зарубежных избирательных участках, в том числе на трех участках в Узбекистане.
ТАШКЕНТ, 17 сен – Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал граждан России, находящимся за пределами страны, проголосовать на выборах в Государственную Думу.
Обращение главы МИД было опубликовано
на сайте ведомства.
"Всенародные выборы – это важнейшее событие в жизни современного демократического общества. Отдавая свой голос за кандидатов в высший орган законодательной власти, вы вносите личный вклад в укрепление внутриполитической стабильности и обеспечение поступательного, динамичного развития России", - подчеркнул Сергей Лавров.
В зарубежных странах открыто 348 избирательных участков, проводится досрочные и выездные голосования. Процесс выборов организован с соблюдением законодательства Российской Федерации и страны пребывания, а также санитарно-эпидемиологических норм.
"Сделаем все возможное, чтобы выборы в Государственную Думу были честными, прозрачными и безопасными. Призываю вас, уважаемые друзья, принять активное участие в голосовании и поддержать ту партию и кандидатов, которым вы больше всех доверяете. Каждый ваш голос очень важен", - говорится в обращении.
Наблюдать за процессом голосования будут несколько сотен наблюдателей от Общественной палаты РФ, международных структур и политических партий.
Выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации проходят с 17 по 19 сентября. Напомним, в Узбекистане открыто три избирательных участка: в Ташкенте, Самарканде и Фергане.