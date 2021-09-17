https://uz.sputniknews.ru/20210917/lavrov-prizval-grajdan-rf-za-rubejom-progolosovat-20538948.html

Лавров призвал граждан РФ за рубежом проголосовать

Лавров призвал граждан РФ за рубежом проголосовать

Россияне могут проголосовать на 348 зарубежных избирательных участках, в том числе на трех участках в Узбекистане. 17.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-17T17:18+0500

2021-09-17T17:18+0500

2021-09-17T17:36+0500

общество

сергей лавров

парламентские выборы

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ТАШКЕНТ, 17 сен – Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал граждан России, находящимся за пределами страны, проголосовать на выборах в Государственную Думу.Обращение главы МИД было опубликовано на сайте ведомства.В зарубежных странах открыто 348 избирательных участков, проводится досрочные и выездные голосования. Процесс выборов организован с соблюдением законодательства Российской Федерации и страны пребывания, а также санитарно-эпидемиологических норм.Наблюдать за процессом голосования будут несколько сотен наблюдателей от Общественной палаты РФ, международных структур и политических партий.Выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации проходят с 17 по 19 сентября. Напомним, в Узбекистане открыто три избирательных участка: в Ташкенте, Самарканде и Фергане.

https://uz.sputniknews.ru/20210916/grajdane-rossii-smogut-progolosovat-v-trex-gorodax-uzbekistana-20525344.html

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сергей лавров, парламентские выборы