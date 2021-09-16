https://uz.sputniknews.ru/20210916/tashkent-v-ramkax-shos-nameren-aktivnee-privlekat-afganistan-v-ekonomicheskie-protsessy-tsa-20524666.html

Ташкент в рамках ШОС намерен активнее привлекать Афганистан в экономические процессы ЦА

Ташкент в рамках ШОС намерен активнее привлекать Афганистан в экономические процессы ЦА

Узбекистан обозначил основные приоритеты своего председательства в организации. Среди них борьба с последствиями пандемии и более активное привлечение... 16.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-16T16:47+0500

2021-09-16T16:47+0500

2021-09-16T16:47+0500

политика

узбекистан

афганистан

шос

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/10/19254492_0:251:3194:2048_1920x0_80_0_0_d7362b3d694357e604a712b41c5b741e.jpg

ТАШКЕНТ, 16 сен – Sputnik. Ташкент намерен активнее привлекать Афганистан в экономические процессы в Центральной Азии во время своего председательства в ШОС, сообщает информационное агентство узбекистанского МИД "Дунё".Председательство в организации перейдет Узбекистану по итогам юбилейного саммита, который состоится 16-17 сентября в столице Таджикистана Душанбе. Там же будут представлены концепция и план председательства на ближайшее время. В саммите глав государств-участников ШОС примет участие Шавкат Мирзиёев.Узбекистан председательствовал в ШОС в 2004, 2010 и 2016 годах. С 2017 по 2020 годы узбекская сторона выдвинула 32 инициативы. Реализовано из них одиннадцать. Это в сферах безопасности, транспорта, экономики, научно-технического и цифрового развития, туризма и народной дипломатии.В частности, созданы механизм встречи глав железнодорожных администраций, Центр народной дипломатии ШОС в Узбекистане и международный университет туризма "Шелковый путь" в Самарканде, напоминает информагентство.Шанхайская организация сотрудничества — международная структура, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия. Страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. В 2021 году в организации председательствует Таджикистан.

https://uz.sputniknews.ru/20210916/glavy-uzbekistana-i-tadjikistana-obsudili-obstanovku-v-regione-20524463.html

https://uz.sputniknews.ru/20210915/mirziyoev-primet-uchastie-vo-vstreche-shos--odkb-po-situatsii-v-afganistane-20512354.html

узбекистан

афганистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, афганистан, шос