https://uz.sputniknews.ru/20210916/tashkent-v-ramkax-shos-nameren-aktivnee-privlekat-afganistan-v-ekonomicheskie-protsessy-tsa-20524666.html
Ташкент в рамках ШОС намерен активнее привлекать Афганистан в экономические процессы ЦА
Ташкент в рамках ШОС намерен активнее привлекать Афганистан в экономические процессы ЦА
Узбекистан обозначил основные приоритеты своего председательства в организации. Среди них борьба с последствиями пандемии и более активное привлечение... 16.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-16T16:47+0500
2021-09-16T16:47+0500
2021-09-16T16:47+0500
политика
узбекистан
афганистан
шос
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ТАШКЕНТ, 16 сен – Sputnik. Ташкент намерен активнее привлекать Афганистан в экономические процессы в Центральной Азии во время своего председательства в ШОС, сообщает информационное агентство узбекистанского МИД "Дунё".Председательство в организации перейдет Узбекистану по итогам юбилейного саммита, который состоится 16-17 сентября в столице Таджикистана Душанбе. Там же будут представлены концепция и план председательства на ближайшее время. В саммите глав государств-участников ШОС примет участие Шавкат Мирзиёев.Узбекистан председательствовал в ШОС в 2004, 2010 и 2016 годах. С 2017 по 2020 годы узбекская сторона выдвинула 32 инициативы. Реализовано из них одиннадцать. Это в сферах безопасности, транспорта, экономики, научно-технического и цифрового развития, туризма и народной дипломатии.В частности, созданы механизм встречи глав железнодорожных администраций, Центр народной дипломатии ШОС в Узбекистане и международный университет туризма "Шелковый путь" в Самарканде, напоминает информагентство.Шанхайская организация сотрудничества — международная структура, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия. Страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. В 2021 году в организации председательствует Таджикистан.
https://uz.sputniknews.ru/20210916/glavy-uzbekistana-i-tadjikistana-obsudili-obstanovku-v-regione-20524463.html
https://uz.sputniknews.ru/20210915/mirziyoev-primet-uchastie-vo-vstreche-shos--odkb-po-situatsii-v-afganistane-20512354.html
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узбекистан, афганистан, шос
Ташкент в рамках ШОС намерен активнее привлекать Афганистан в экономические процессы ЦА
Узбекистан обозначил основные приоритеты своего председательства в организации. Среди них борьба с последствиями пандемии и более активное привлечение Афганистана к региональным экономическим процессам.
ТАШКЕНТ, 16 сен – Sputnik.
Ташкент намерен активнее привлекать Афганистан в экономические процессы в Центральной Азии во время своего председательства в ШОС, сообщает
информационное агентство узбекистанского МИД "Дунё".
Председательство в организации перейдет Узбекистану по итогам юбилейного саммита, который состоится 16-17 сентября в столице Таджикистана Душанбе. Там же будут представлены концепция и план председательства на ближайшее время. В саммите глав государств-участников ШОС примет участие Шавкат Мирзиёев.
"Основные приоритеты председательства Узбекистана в ШОС — в сфере транспортной взаимосвязанности, усилении экономического измерения в работе ШОС, борьбе с последствиями пандемии, активизация сотрудничества в сфере здравоохранения, а также в контексте более активного привлечения Афганистана к региональным экономическим процессам", — говорится в материалах на сайте "Дуне".
Узбекистан председательствовал в ШОС в 2004, 2010 и 2016 годах. С 2017 по 2020 годы узбекская сторона выдвинула 32 инициативы. Реализовано из них одиннадцать. Это в сферах безопасности, транспорта, экономики, научно-технического и цифрового развития, туризма и народной дипломатии.
В частности, созданы механизм встречи глав железнодорожных администраций, Центр народной дипломатии ШОС в Узбекистане и международный университет туризма "Шелковый путь" в Самарканде, напоминает информагентство.
Шанхайская организация сотрудничества — международная структура, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана.
Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия. Страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.
В 2021 году в организации председательствует Таджикистан.