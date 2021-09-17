https://uz.sputniknews.ru/20210917/pochti-25-mln-klimaticheskix-migrantov-tsa-mogut-pereselitsya-v-drugie-rayony-svoix-stran-20532744.html

Почти 2,5 млн "климатических" мигрантов ЦА могут переселиться в другие районы своих стран

Почти 2,5 млн "климатических" мигрантов ЦА могут переселиться в другие районы своих стран

По прогнозам Всемирного банка Groundswell, зонами притока могут стать земли вокруг Ташкента и низменные районы южного Таджикистана, в том числе Душанбе, а... 17.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-17T11:15+0500

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ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. В связи с изменением климата почти 2,5 млн жителей стран будут вынуждены переселиться в другие районы своих стран, информируется в докладе Всемирного банка Groundswell ("Девятый вал"). По данным ведомства, к 2050 году в Центральной Азии и Восточной Европе может появиться до 5,1 млн "климатических" мигрантов (2,3% от общей прогнозируемой численности населения). Согласно пессимистическому базовому сценарию, до 2,4 млн из них будут жить в странах ЦА. Согласно прогнозам, зонами притока "климатических" мигрантов могут стать земли вокруг Ташкента и низменные районы южного Таджикистана, в том числе Душанбе, а также Ферганская долина и города северного Казахстана - Нур-Султан, Караганда, Костанай. Такая версия развития сценария связана с ожидаемым увеличением доступности воды и урожайности сельскохозяйственных культур в этих частях Центральной Азии. К тому же в докладе отмечается, что зонами оттока "климатических" мигрантов могут стать районы, прилегающие к Ферганской долине в Узбекистане и Таджикистане, а также территории вдоль южной границы Казахстана и земли вокруг Бишкека. Это объясняется прогнозируемым снижением доступности воды и урожайности сельскохозяйственных культур в данных регионах ЦА.В виде потенциальных зон оттока "климатических" мигрантов также рассматриваются менее крупные районы южного Узбекистана и восточного Туркменистана, расположенные вдоль реки Амударья.

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