https://uz.sputniknews.ru/20210917/posolstva-ssha-i-germanii-v-uzbekistane-vozobnovyat-vydachu-viz-20531329.html

Посольства США и Германии в Узбекистане возобновят выдачу виз

Посольства США и Германии в Узбекистане возобновят выдачу виз

Отмечается, что ограничительные заявления от узбекистанцев в дипломатических представительствах Америки и ФРГ начнут принимать только с октября этого года. 17.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-17T10:14+0500

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ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. В посольстве США в Узбекистане объявили о возобновлении выдачи виз. Об этом сообщили в пресс-службе американского диппредставительства.По данным ведомства, ограничительные заявления от граждан Узбекистана консульский отдел начнет принимать только с октября этого года."Наряду с дипломатическими визами мы предоставляем услуги только для виз классов F, J, H, O, P, L, C1D, I, R", - информируется в релизе.Также в американском представительстве отметили, что специалисты пока не рассматривают заявления для получения деловой и туристической визы B1B2.Однако в посольстве продолжат принимать срочные запросы в индивидуальном порядке, связанные с неотложной медицинской помощью или семейной ситуацией.Кроме того, выдачу виз возобновили и в посольстве Германии в Ташкенте. Согласно информации немецкого представительства, заявления на получение Шенгена принимаются только в соответствии с исключениями из ограничений на въезд, связанных с распространением коронавируса. К тому же с 6 октября этого года в дипведомстве ФРГ начнется прием заявок на получение национальной визы для поступления в бакалавриат или магистратуру. При наличии подтверждения о зачислении, все необходимые документы можно будет подать через поставщика услуг Visametric.

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сша, германия, виза, посольство, посол сша