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Посольства США и Германии в Узбекистане возобновят выдачу виз
Посольства США и Германии в Узбекистане возобновят выдачу виз
Отмечается, что ограничительные заявления от узбекистанцев в дипломатических представительствах Америки и ФРГ начнут принимать только с октября этого года. 17.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-17T10:14+0500
2021-09-17T10:48+0500
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ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. В посольстве США в Узбекистане объявили о возобновлении выдачи виз. Об этом сообщили в пресс-службе американского диппредставительства.По данным ведомства, ограничительные заявления от граждан Узбекистана консульский отдел начнет принимать только с октября этого года."Наряду с дипломатическими визами мы предоставляем услуги только для виз классов F, J, H, O, P, L, C1D, I, R", - информируется в релизе.Также в американском представительстве отметили, что специалисты пока не рассматривают заявления для получения деловой и туристической визы B1B2.Однако в посольстве продолжат принимать срочные запросы в индивидуальном порядке, связанные с неотложной медицинской помощью или семейной ситуацией.Кроме того, выдачу виз возобновили и в посольстве Германии в Ташкенте. Согласно информации немецкого представительства, заявления на получение Шенгена принимаются только в соответствии с исключениями из ограничений на въезд, связанных с распространением коронавируса. К тому же с 6 октября этого года в дипведомстве ФРГ начнется прием заявок на получение национальной визы для поступления в бакалавриат или магистратуру. При наличии подтверждения о зачислении, все необходимые документы можно будет подать через поставщика услуг Visametric.
https://uz.sputniknews.ru/20200623/SShA-prekratili-vydachu-ryada-viz-i-prodlili-ogranicheniya-po-grin-karte-14394168.html
https://uz.sputniknews.ru/20210822/posolstvo-frg-v-uzbekistane-zamorozilo-vydachu-viz-iz-za-situatsii-v-afganistane-20182758.html
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сша, германия, виза, посольство, посол сша

Посольства США и Германии в Узбекистане возобновят выдачу виз

10:14 17.09.2021 (обновлено: 10:48 17.09.2021)
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© pixabayПодпись документов
Подпись документов - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.09.2021
© pixabay
Отмечается, что ограничительные заявления от узбекистанцев в дипломатических представительствах Америки и ФРГ начнут принимать только с октября этого года.
ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. В посольстве США в Узбекистане объявили о возобновлении выдачи виз. Об этом сообщили в пресс-службе американского диппредставительства.
По данным ведомства, ограничительные заявления от граждан Узбекистана консульский отдел начнет принимать только с октября этого года.
"Наряду с дипломатическими визами мы предоставляем услуги только для виз классов F, J, H, O, P, L, C1D, I, R", - информируется в релизе.
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Также в американском представительстве отметили, что специалисты пока не рассматривают заявления для получения деловой и туристической визы B1B2.
Однако в посольстве продолжат принимать срочные запросы в индивидуальном порядке, связанные с неотложной медицинской помощью или семейной ситуацией.
Кроме того, выдачу виз возобновили и в посольстве Германии в Ташкенте.
Согласно информации немецкого представительства, заявления на получение Шенгена принимаются только в соответствии с исключениями из ограничений на въезд, связанных с распространением коронавируса.
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К тому же с 6 октября этого года в дипведомстве ФРГ начнется прием заявок на получение национальной визы для поступления в бакалавриат или магистратуру. При наличии подтверждения о зачислении, все необходимые документы можно будет подать через поставщика услуг Visametric.
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