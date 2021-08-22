https://uz.sputniknews.ru/20210822/posolstvo-frg-v-uzbekistane-zamorozilo-vydachu-viz-iz-za-situatsii-v-afganistane-20182758.html

Посольство ФРГ в Узбекистане "заморозило" выдачу виз из-за ситуации в Афганистане

Посольство ФРГ в Узбекистане "заморозило" выдачу виз из-за ситуации в Афганистане

Германия продолжает активно эвакуировать своих граждан и афганцев из Кабула через территорию РУз. 22.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-22T11:30+0500

2021-08-22T11:30+0500

2021-08-22T11:30+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

афганистан

эвакуация

кабул

радикальное движение "талибан"

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ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Посольство Германии в Узбекистане приостановило выдачу виз на неопределенное время из-за "особой внешнеполитической ситуации", сообщили в дипмиссии.Германия в настоящий момент продолжает операцию по эвакуации своих граждан и афганцев из Кабула через территорию Узбекистана. В Ташкент вылетают из Кабула военные самолеты, из узбекской столицы эвакуируемых вывозят самолеты Lufthansa и авиакомпании Uzbekistan Airways. По данным немецкой стороны, с начала операции в столицу Узбекистана были доставлены более 1 тысячи человек.По данным дипмиссии, приемы на собеседование в посольстве Германии в Ташкенте, особенно для подачи заявления на получение визы, "отменяются с немедленным вступлением в силу".Захват талибами власти в АфганистанеСитуация в Афганистане остается напряженной: в последние недели талибы начали активно захватывать территории и установили контроль над границей.Неделю назад члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Действующий глава государства Ашраф Гани покинул Афганистан, чтобы "предотвратить бойню".Затем представитель политофиса талибов Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.Сейчас активно проходит эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев. Их вывозят через единственный в Кабуле аэропорт.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

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https://uz.sputniknews.ru/20210821/layner-vvs-germanii-evakuiroval-v-tashkent-172-cheloveka-iz-kabula-20178848.html

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афганистан, эвакуация, кабул, радикальное движение "талибан"