https://uz.sputniknews.ru/20210917/sblijaya-regiony-uzbekistan-delaet-stavku-na-skorostnye-poezda-20540868.html

Сближая регионы: Узбекистан делает ставку на скоростные поезда

Сближая регионы: Узбекистан делает ставку на скоростные поезда

Узбекистан закупил дополнительные составы высокоскоростных экспрессов Afrosiyob. Новые скоростные поезда планируется пустить прежде всего по туристическим... 17.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-17T19:29+0500

2021-09-17T19:29+0500

2021-09-17T19:30+0500

узбекистан

железная дорога

транспорт

экономика

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ТАШКЕНТ, 17 сен - Sputnik. Узбекистан получит шестой состав от европейского производителя скоростных поездов Talgo. Сейчас испанская ласточка на полпути в Узбекистан – в Санкт-Петербурге. В перспективах скоростных железных дорог республики разбиралась корреспондент Sputnik.Пионер в Центральной АзииНа сегодняшний день высокоскоростные железные дороги Узбекистана представляют из себя единую линию, связывающие между собой древние туристические города. Первые экспрессы запустили в 2011 году, когда поезда Afrosiyob под номером 161/162 начали курсировать между Ташкентом и Самаркандом.Ойбек Кулахмедов, замначальника управления высокоскоростного движения "Узбекистон темир йуллари" в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан, вспоминает, как в далеком 2009-м, еще при первом президенте страны лидеру республики представили проект скоростных поездов Talgo, даже подписали соглашение о сотрудничестве в железнодорожной отрасли. Но... состав взяли самый маленький.Сказать, что узбекистанцам, да и гостям республики, эта затея пришлась по душе – ничего не сказать.Билетов сейчас на электропоезда просто так не достать – нужно заранее бронировать, да и на кассах всегда огромная очередь, а по праздникам, когда действуют скидки, к вокзалу вообще не подобраться.Кроме того, жители отдалённых регионов с появлением Afrosiyob все реже стали приезжать в столицу на автомобиле, так как время в пути сократилось вдвое.Кстати, из-за большого спроса составы дополнят новыми вагонами, теперь в каждом поезде их будет по 11.На благо туризмаПо словам Ойбека Кулахмедова, сегодня благодаря комфортабельности высокоскоростного движения региональный туризм получил хороший импульс для развития.К пяти действующим составам к октябрю добавится шестой, а всего "Афросиабы" обслуживают четыре самых востребованных направления: Самарканд, Карши, Бухара, Хива.Самый амбициозный и перспективный проект — запуск скоростного железнодорожного сообщения между республиками ЦА.Как отмечает Кулахмедов, для того чтобы связать всю Центральную Азию, в первую очередь нужно взаимодействие и строительство дорог всем странам.Пока эти планы только обсуждаются и многое зависит от развития инфраструктуры, хотя выгода очевидна всем.Главная проблема узбекских железных дорогОдним из врагов узбекских железнодорожников остаются вандалы, от которых регулярно страдают дорогостоящие скоростные составы. Самые серьезные последствия оказались для составов "Афросиаб", где сумма ущерба за 4 разбитых окна составила 8 тысяч евро.Пять из шести инцидентов произошли в Самарканде, один в Пастдаргомском районе области. Пассажиры во время "обстрелов" камнями не пострадали. При этом правоохранительные органы уточнили, что в основном к правонарушениям причастны дети.По словам Кулахмедова несмотря на то что, поезда застрахованы, постоянно проводятся профилактические мероприятия, направленные на предотвращение подобных случаев. Работают с хокимиятами, со школами, также данным вопросом занимается МВД.Амбициозные планыПроект развития в Узбекистане высокоскоростного железнодорожного движения на самом деле дал большой импульс.А проект действительно оказался “народным”. Новость о привозе шестого состава высокоскоростного поезда заинтересовала многих и местные жители уже задаются вопросом, когда же новый электропоезд начнет курсировать в Хиву и Ургенч.Ведь когда откроется станция Ургенч, населению не придется тратить по 14 часов на дорогу, они смогут добираться до столицы всего лишь за 6-7 часов.Но вместе с тем, нужно понимание, что к такому прогрессу приходят не сразу. За полгода высокоскоростных железнодорожных магистралей не построить, особенно, если речь идет о пустынной зоне по пути в Хиву. Ведь одними шпалами не обойтись, для этого еще нужны подстанции, электроэнергия.Приходится признать, что такие проекты никогда не были рентабельны, высокоскоростные поезда скорее всего — престиж для государства.Да и экономика и благосостояние общества в Узбекистане тесно связаны с развитием сети железных дорог, где одним из ключевых направлений является расширение полигона скоростных и высокоскоростных перевозок между крупнейшими туристическими зонами страны.

https://uz.sputniknews.ru/20210906/v-dobryy-put-v-surxandare-otkryli-novyy-jd-vokzal-20386004.html

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узбекистан, железная дорога, транспорт