https://uz.sputniknews.ru/20210917/tsik-uzbekistana-obsudil-predstoyaschie-vybory-s-predstavitelem-evroparlamenta-20541562.html

ЦИК Узбекистана обсудил предстоящие выборы с представителем Европарламента

ЦИК Узбекистана обсудил предстоящие выборы с представителем Европарламента

Замглавы ЦИК также обсудил вопросы сотрудничества с Европейским Союзом с генсеком Группы дружбы "ЕС-Узбекистан" Европарламента. 17.09.2021, Sputnik Узбекистан

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ТАШКЕНТ, 17 сен – Sputnik. Заместитель председателя Центральнй избирательной комиссии Узбекистана Бахром Кучкаров встретился 16 сентября с Генеральным секретарем Группы дружбы "ЕС-Узбекистан" Ипек Текдемир.Стороны обсудили вопросы подготовки к президентским выборам в Узбекистане, сообщает пресс-служба ЦИК в своем Telegram-канале.Обсуждалось также вопросы дальнейшего сотрудничества республики с Европейским Союзом.Группа дружбы "ЕС-Узбекистан" была создана в Европарламенте в апреле 2021 года. Отношения между страной и Евросоюзом активно развиваются: узбекистанские компании все активнее выходят на рынок Европы, а европейские инвесторы, в свою очередь, расширяют присутствие в Узбекистане. ЕС активно сотрудничала с Узбекистаном при эвакуации своих граждан из Афганистана. Готовится к подписанию Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве.

https://uz.sputniknews.ru/20210908/otnosheniya-uzbekistana-i-evrosoyuza-aktiviziruyutsya--chinovnik-20422712.html

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