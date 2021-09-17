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ЦИК Узбекистана обсудил предстоящие выборы с представителем Европарламента
ЦИК Узбекистана обсудил предстоящие выборы с представителем Европарламента
Замглавы ЦИК также обсудил вопросы сотрудничества с Европейским Союзом с генсеком Группы дружбы "ЕС-Узбекистан" Европарламента. 17.09.2021, Sputnik Узбекистан
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ТАШКЕНТ, 17 сен – Sputnik. Заместитель председателя Центральнй избирательной комиссии Узбекистана Бахром Кучкаров встретился 16 сентября с Генеральным секретарем Группы дружбы "ЕС-Узбекистан" Ипек Текдемир.Стороны обсудили вопросы подготовки к президентским выборам в Узбекистане, сообщает пресс-служба ЦИК в своем Telegram-канале.Обсуждалось также вопросы дальнейшего сотрудничества республики с Европейским Союзом.Группа дружбы "ЕС-Узбекистан" была создана в Европарламенте в апреле 2021 года. Отношения между страной и Евросоюзом активно развиваются: узбекистанские компании все активнее выходят на рынок Европы, а европейские инвесторы, в свою очередь, расширяют присутствие в Узбекистане. ЕС активно сотрудничала с Узбекистаном при эвакуации своих граждан из Афганистана. Готовится к подписанию Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве.
https://uz.sputniknews.ru/20210908/otnosheniya-uzbekistana-i-evrosoyuza-aktiviziruyutsya--chinovnik-20422712.html
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цик узбекистана, узбекистан, ес
ЦИК Узбекистана обсудил предстоящие выборы с представителем Европарламента
Замглавы ЦИК также обсудил вопросы сотрудничества с Европейским Союзом с генсеком Группы дружбы "ЕС-Узбекистан" Европарламента.
ТАШКЕНТ, 17 сен – Sputnik. Заместитель председателя Центральнй избирательной комиссии Узбекистана Бахром Кучкаров встретился 16 сентября с Генеральным секретарем Группы дружбы "ЕС-Узбекистан" Ипек Текдемир.
Стороны обсудили вопросы подготовки к президентским выборам в Узбекистане, сообщает пресс-служба ЦИК в своем Telegram-канале
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"На встрече обсуждались вопросы подготовки к октябрьским президентским выборам в Узбекистане, включая изменения в избирательном законодательстве, финансирование избирательной кампании, использование современных информационных технологий в избирательном процессе, деятельность окружных избирательных комиссий, избирательных участков при дипломатических миссиях за рубежом", - говорится в сообщении.
Обсуждалось также вопросы дальнейшего сотрудничества республики с Европейским Союзом.
Группа дружбы "ЕС-Узбекистан" была создана в Европарламенте в апреле 2021 года. Отношения между страной и Евросоюзом активно развиваются: узбекистанские компании все активнее выходят на рынок Европы, а европейские инвесторы, в свою очередь, расширяют присутствие в Узбекистане. ЕС активно сотрудничала с Узбекистаном при эвакуации своих граждан из Афганистана. Готовится к подписанию Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве.