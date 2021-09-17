Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
LIVE: Саммит ШОС в Душанбе
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210917/uzbektelekom-obyavil-o-snijenii-tsen-na-vneshniy-internet-kanal-20534817.html
В "Узбектелекоме" объявили о снижении цен на внешний интернет-канал
В "Узбектелекоме" объявили о снижении цен на внешний интернет-канал
В 2021 году стоимость услуг по аренде транспортных каналов уже понижалась два раза: в январе на 50% и в мае ещё на 30%. 17.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-17T12:58+0500
2021-09-17T13:00+0500
общество
узбекистан
интернет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/542/72/5427297_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_fdd322d93d103a300e42a56028576891.jpg
ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Компания "Узбектелеком" снизила стоимость на внешние интернет-каналы, предоставляемые операторам и провайдерам через международный центр пакетной коммутации (МЦПК), сообщает пресс-служба организации. По сравнению с сентябрем прошлого года, цена за каждый 1 Мбит/с опустилась до 30 тысяч сумов (46,4%).В этом году стоимость услуг по аренде транспортных каналов уже понижалась два раза: в январе на 50% и в мае ещё на 30%.Отмечается, что за период с начала 2018 года цена за услуги уменьшилась более чем в восемь раз.В 2020-м компания "Узбектелеком" провела масштабную работу по увеличению пропускной способности транспортной сети до областных и районных центров, в связи с чем скорость внешнего интернет-канала повысилась до четырех раз. Отмечается, что для развития телекоммуникационной инфраструктуры, в соответствии с установленным годовым планом, до конца 2021-го в стране запланировано проложить свыше 50 тысяч км волоконно-оптических линий связи.
https://uz.sputniknews.ru/20210528/skorost-interneta-budet-ukazyvatsya-bez-pristavki-do--uzkomnazorat--18967351.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/542/72/5427297_0:0:885:664_1920x0_80_0_0_ae2bdf590a1ffafd61b0b6f76ba8f16e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, интернет

В "Узбектелекоме" объявили о снижении цен на внешний интернет-канал

12:58 17.09.2021 (обновлено: 13:00 17.09.2021)
295
© Пресс-служба "Узбектелеком"Офисное здание компании "Узбектелеком"
Офисное здание компании Узбектелеком - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.09.2021
© Пресс-служба "Узбектелеком"
В 2021 году стоимость услуг по аренде транспортных каналов уже понижалась два раза: в январе на 50% и в мае ещё на 30%.
ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Компания "Узбектелеком" снизила стоимость на внешние интернет-каналы, предоставляемые операторам и провайдерам через международный центр пакетной коммутации (МЦПК), сообщает пресс-служба организации.
По сравнению с сентябрем прошлого года, цена за каждый 1 Мбит/с опустилась до 30 тысяч сумов (46,4%).
В этом году стоимость услуг по аренде транспортных каналов уже понижалась два раза: в январе на 50% и в мае ещё на 30%.
Семья с интернет зависимостью - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.05.2021
Общество
Скорость Интернета будет указываться без приставки "до" — "Узкомназорат"
28 мая, 17:38
1718
Отмечается, что за период с начала 2018 года цена за услуги уменьшилась более чем в восемь раз.
В 2020-м компания "Узбектелеком" провела масштабную работу по увеличению пропускной способности транспортной сети до областных и районных центров, в связи с чем скорость внешнего интернет-канала повысилась до четырех раз.
Отмечается, что для развития телекоммуникационной инфраструктуры, в соответствии с установленным годовым планом, до конца 2021-го в стране запланировано проложить свыше 50 тысяч км волоконно-оптических линий связи.
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:24Мирзиёев выступил на саммите ШОС в Душанбе: основные тезисы
13:21Сила слова: в Москве появился проект для журналистов-мигрантов
12:58В "Узбектелекоме" объявили о снижении цен на внешний интернет-канал
12:36Муж Шахзоды Мухаммедовой продает квартиры узбекским звездам — видео
11:51Чтобы не начал войну: у президента США отобрали ядерную кнопку
11:15Почти 2,5 млн "климатических" мигрантов ЦА могут переселиться в другие районы своих стран
11:12Украина раскрутила Запад на новые миллиарды
10:45Представлена новая форма сотрудников ГУБДД — фото
10:19В Узбекистан придет жара до +38, но не везде
10:14Посольства США и Германии в Узбекистане возобновят выдачу виз
09:24LIVE: Саммит ШОС в Душанбе
08:55Британия и Узбекистан подписали меморандум о взаимопонимании в экономической сфере
08:25Эксперт: почему ЦА не нужны военные базы Запада и афганские беженцы — видео
ВчераЗарплату в 2021 году повысили каждому четвертому россиянину — опрос
ВчераВ Самарканде выявлены миллиардные нарушения при госзакупках
ВчераЛидеры Узбекистана и Пакистана обсудили торговлю и региональную безопасность
ВчераК чему пришли на саммите ОДКБ в Душанбе - список подписанных документов
ВчераНалоговики взяли на контроль сомнительные фирмы
ВчераУзбекистан и Иран обсудили вопросы транзитного потенциала обеих стран
ВчераВ "UzAuto Motors" опровергли информацию о старте продаж Chevrolet Onix