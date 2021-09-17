https://uz.sputniknews.ru/20210917/uzbektelekom-obyavil-o-snijenii-tsen-na-vneshniy-internet-kanal-20534817.html
В "Узбектелекоме" объявили о снижении цен на внешний интернет-канал
В "Узбектелекоме" объявили о снижении цен на внешний интернет-канал
В 2021 году стоимость услуг по аренде транспортных каналов уже понижалась два раза: в январе на 50% и в мае ещё на 30%. 17.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-17T12:58+0500
2021-09-17T12:58+0500
2021-09-17T13:00+0500
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ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Компания "Узбектелеком" снизила стоимость на внешние интернет-каналы, предоставляемые операторам и провайдерам через международный центр пакетной коммутации (МЦПК), сообщает пресс-служба организации. По сравнению с сентябрем прошлого года, цена за каждый 1 Мбит/с опустилась до 30 тысяч сумов (46,4%).В этом году стоимость услуг по аренде транспортных каналов уже понижалась два раза: в январе на 50% и в мае ещё на 30%.Отмечается, что за период с начала 2018 года цена за услуги уменьшилась более чем в восемь раз.В 2020-м компания "Узбектелеком" провела масштабную работу по увеличению пропускной способности транспортной сети до областных и районных центров, в связи с чем скорость внешнего интернет-канала повысилась до четырех раз. Отмечается, что для развития телекоммуникационной инфраструктуры, в соответствии с установленным годовым планом, до конца 2021-го в стране запланировано проложить свыше 50 тысяч км волоконно-оптических линий связи.
https://uz.sputniknews.ru/20210528/skorost-interneta-budet-ukazyvatsya-bez-pristavki-do--uzkomnazorat--18967351.html
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узбекистан, интернет
В "Узбектелекоме" объявили о снижении цен на внешний интернет-канал
12:58 17.09.2021 (обновлено: 13:00 17.09.2021)
В 2021 году стоимость услуг по аренде транспортных каналов уже понижалась два раза: в январе на 50% и в мае ещё на 30%.
ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Компания "Узбектелеком" снизила стоимость на внешние интернет-каналы, предоставляемые операторам и провайдерам через международный центр пакетной коммутации (МЦПК), сообщает пресс-служба организации.
По сравнению с сентябрем прошлого года, цена за каждый 1 Мбит/с опустилась до 30 тысяч сумов (46,4%).
В этом году стоимость услуг по аренде транспортных каналов уже понижалась два раза: в январе на 50% и в мае ещё на 30%.
Отмечается, что за период с начала 2018 года цена за услуги уменьшилась более чем в восемь раз.
В 2020-м компания "Узбектелеком" провела масштабную работу по увеличению пропускной способности транспортной сети до областных и районных центров, в связи с чем скорость внешнего интернет-канала повысилась до четырех раз.
Отмечается, что для развития телекоммуникационной инфраструктуры, в соответствии с установленным годовым планом, до конца 2021-го в стране запланировано проложить свыше 50 тысяч км волоконно-оптических линий связи.