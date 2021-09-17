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В Андижанской области пресекли наркотрафик из Кыргызстана
В Андижанской области пресекли наркотрафик из Кыргызстана
Были задержаны двое жителей Пахтаабадского района во время реализации условному покупателю около одного килограмма гашиша за $7500. 17.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-17T20:58+0500
2021-09-17T20:58+0500
происшествия
узбекистан
задержание
кыргызстан
наркотики
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ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. В Андижанской области рассекретили преступную группу и задержали ее участников. Сотрудники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств местного УВД провели оперативное мероприятие. Были задержаны двое жителей Пахтаабадского района во время реализации условному покупателю около одного килограмма гашиша за $7500. Они занимались контрабандой крупной партии наркотиков из Кыргызстана в Узбекистан.По данному факту Следственный отдел при ОВД Пахтаабадского района возбудил уголовное дело по статьям "Незаконное изготовление, приобретение, хранение и другие действия с наркотическими средствами, их аналогами или психотропными веществами с целью сбыта, а равно их сбыт" и "Контрабанда" УК РУз, ведется предварительное следствие.
https://uz.sputniknews.ru/20210911/v-tashkente-yunosha-otkryl-laboratoriyu-po-proizvodstvu-sinteticheskogo-narkotika--video-20455215.html
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узбекистан, задержание, кыргызстан, наркотики

В Андижанской области пресекли наркотрафик из Кыргызстана

20:58 17.09.2021
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© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудник правоохранительных органов демонстрирует пакет с наркотиками
Сотрудник правоохранительных органов демонстрирует пакет с наркотиками - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.09.2021
© Sputnik / Стрингер
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Были задержаны двое жителей Пахтаабадского района во время реализации условному покупателю около одного килограмма гашиша за $7500.
ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. В Андижанской области рассекретили преступную группу и задержали ее участников. Сотрудники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств местного УВД провели оперативное мероприятие.
Были задержаны двое жителей Пахтаабадского района во время реализации условному покупателю около одного килограмма гашиша за $7500. Они занимались контрабандой крупной партии наркотиков из Кыргызстана в Узбекистан.
По данному факту Следственный отдел при ОВД Пахтаабадского района возбудил уголовное дело по статьям "Незаконное изготовление, приобретение, хранение и другие действия с наркотическими средствами, их аналогами или психотропными веществами с целью сбыта, а равно их сбыт" и "Контрабанда" УК РУз, ведется предварительное следствие.
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