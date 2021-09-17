https://uz.sputniknews.ru/20210917/v-andijanskoy-oblasti-presekli-narkotrafik-iz-kyrgyzstana-20541990.html

В Андижанской области пресекли наркотрафик из Кыргызстана

В Андижанской области пресекли наркотрафик из Кыргызстана

Были задержаны двое жителей Пахтаабадского района во время реализации условному покупателю около одного килограмма гашиша за $7500. 17.09.2021, Sputnik Узбекистан

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2021-09-17T20:58+0500

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происшествия

узбекистан

задержание

кыргызстан

наркотики

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ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. В Андижанской области рассекретили преступную группу и задержали ее участников. Сотрудники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств местного УВД провели оперативное мероприятие. Были задержаны двое жителей Пахтаабадского района во время реализации условному покупателю около одного килограмма гашиша за $7500. Они занимались контрабандой крупной партии наркотиков из Кыргызстана в Узбекистан.По данному факту Следственный отдел при ОВД Пахтаабадского района возбудил уголовное дело по статьям "Незаконное изготовление, приобретение, хранение и другие действия с наркотическими средствами, их аналогами или психотропными веществами с целью сбыта, а равно их сбыт" и "Контрабанда" УК РУз, ведется предварительное следствие.

https://uz.sputniknews.ru/20210911/v-tashkente-yunosha-otkryl-laboratoriyu-po-proizvodstvu-sinteticheskogo-narkotika--video-20455215.html

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узбекистан, задержание, кыргызстан, наркотики