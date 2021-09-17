https://uz.sputniknews.ru/20210917/v-buxare-startovala-vystavka-xudojnikov-abstraktsionistov-20538731.html

В Бухаре открылась выставка художников-абстракционистов

В Бухаре открылась выставка художников-абстракционистов

Мероприятие проходит в арт-резиденции Bonum-Factum. Экспозиция будет доступна для посетителей до 20 октября. 17.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-17T17:10+0500

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культура

выставка

художники

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ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. В Узбекистане стартовала выставка "Отвлеченная реальность: мастера Бухары" при поддержке посольства Швейцарии. Мероприятие проходит в Бухаре в арт-резиденции Bonum-Factum, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе художественной галереи. Отмечается, что на выставке представлена экспозиция, созданная в стиле абстракции. Авторами работ стали Зелимхан Саиджанов, Сарвиноз Касымова, Бекзод Каримов, Джахонгир Бобокулов, Санджар Джаббаров, Музаффар Абдуллаев. По словам куратора выставки – художника Джахонгира Бобокулова, картины долгое время находились в хранилищах и фондах местного музея. Однако теперь они уже доступны для просмотра широкой публике, отметил Бобокулов.Выставка продлится до 20 октября 2021 года.

https://uz.sputniknews.ru/20210530/v-buxare-otkrylas-vystavka-imenitogo-xudojnika-muzaffara-abdullaeva-18988886.html

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выставка, художники