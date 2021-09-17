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Культура
https://uz.sputniknews.ru/20210917/v-buxare-startovala-vystavka-xudojnikov-abstraktsionistov-20538731.html
В Бухаре открылась выставка художников-абстракционистов
В Бухаре открылась выставка художников-абстракционистов
Мероприятие проходит в арт-резиденции Bonum-Factum. Экспозиция будет доступна для посетителей до 20 октября. 17.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-17T17:10+0500
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культура
выставка
художники
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ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. В Узбекистане стартовала выставка "Отвлеченная реальность: мастера Бухары" при поддержке посольства Швейцарии. Мероприятие проходит в Бухаре в арт-резиденции Bonum-Factum, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе художественной галереи. Отмечается, что на выставке представлена экспозиция, созданная в стиле абстракции. Авторами работ стали Зелимхан Саиджанов, Сарвиноз Касымова, Бекзод Каримов, Джахонгир Бобокулов, Санджар Джаббаров, Музаффар Абдуллаев. По словам куратора выставки – художника Джахонгира Бобокулова, картины долгое время находились в хранилищах и фондах местного музея. Однако теперь они уже доступны для просмотра широкой публике, отметил Бобокулов.Выставка продлится до 20 октября 2021 года.
https://uz.sputniknews.ru/20210530/v-buxare-otkrylas-vystavka-imenitogo-xudojnika-muzaffara-abdullaeva-18988886.html
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выставка, художники

В Бухаре открылась выставка художников-абстракционистов

17:10 17.09.2021 (обновлено: 17:16 17.09.2021)
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© Арт-резиденция Bonum-FactumВ Бухаре стартовала выставка художников-абстракционистов
В Бухаре стартовала выставка художников-абстракционистов - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.09.2021
© Арт-резиденция Bonum-Factum
Мероприятие проходит в арт-резиденции Bonum-Factum. Экспозиция будет доступна для посетителей до 20 октября.
ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. В Узбекистане стартовала выставка "Отвлеченная реальность: мастера Бухары" при поддержке посольства Швейцарии. Мероприятие проходит в Бухаре в арт-резиденции Bonum-Factum, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе художественной галереи.
© Арт-резиденция Bonum-FactumВ Бухаре стартовала выставка художников-абстракционистов
В Бухаре стартовала выставка художников-абстракционистов - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.09.2021
В Бухаре стартовала выставка художников-абстракционистов
© Арт-резиденция Bonum-Factum
Отмечается, что на выставке представлена экспозиция, созданная в стиле абстракции. Авторами работ стали Зелимхан Саиджанов, Сарвиноз Касымова, Бекзод Каримов, Джахонгир Бобокулов, Санджар Джаббаров, Музаффар Абдуллаев.
Выставка бухарского художника Музаффара Абдуллаева - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.05.2021
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По словам куратора выставки – художника Джахонгира Бобокулова, картины долгое время находились в хранилищах и фондах местного музея. Однако теперь они уже доступны для просмотра широкой публике, отметил Бобокулов.
Выставка продлится до 20 октября 2021 года.
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