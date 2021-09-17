https://uz.sputniknews.ru/20210917/v-moskve-uvekovechili-podvig-vrachey-v-borbe-s-covid-20542151.html

В Москве увековечили подвиг врачей в борьбе с COVID

В Москве увековечили подвиг врачей в борьбе с COVID

По словам мэра Москвы, главный памятник, "который поставили себе сами врачи и медработники, - это 1,5 миллиона вылеченных пациентов в Москве, десятки тысяч... 17.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-17T21:37+0500

2021-09-17T21:37+0500

2021-09-17T21:37+0500

россия

памятник

москва

врачи

коронавирус covid-19

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ТАШКЕНТ, 17 сен - Sputnik. В российской столице увековечили подвиг врачей, которые борются за жизни пациентов во время пандемии коронавируса. Памятник медикам открыли сегодня у Музея истории медицины Сеченовского университета, передает РИА Новости.Скульптура представляет собой монументальную стелу. Впереди фигуры медицинских работников, а позади них - планета Земля с меридианами и картой России. Инициировал установку памятника министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Автор монумента - академик Российской академии художеств, народный художник России Салават Щербаков."Уже многие месяцы система здравоохранения Москвы работает в мобилизационном режиме. Все городские службы оказывают полное содействие в том, чтобы они ни в чем не нуждались, чтобы вся система работала как часы. И это главная благодарность москвичей за то, что они чувствуют, что в самые сложные минуты врачи никогда не оставляют их без помощи", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин во время церемонии.При этом, отметил мэр, главный памятник, "который поставили себе сами врачи и медработники, - это 1,5 миллиона вылеченных пациентов в Москве, десятки тысяч спасенных жизней".Со своей стороны вице-премьер РФ Татьяна Голикова на открытии памятника подчеркнула важность чествования медиков, оказавшихся на передовой в борьбе с пандемией."По сей день 280 тысяч наших медицинских работников трудятся на передовой в красной зоне. К сожалению, кого-то из них не стало, не стало, потому что они были на боевом посту... Этот памятник, памятник победителям, останется в веках. Мы с вами будем уходить, а он, воплощенный в камне, будет оставаться здесь и будет напоминать нам о борьбе и нашем единении", - сказала Голикова.Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко также поблагодарил врачей и всех, кто боролся и продолжает бороться с пандемией - волонтеров, младший медицинский персонал, разработчиков вакцин и других.

https://uz.sputniknews.ru/20210916/vrachi-iz-bashkirii-lechili-patsientov-s-sovid-19-v-uzbekistane-20520758.html

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памятник, москва, врачи, коронавирус covid-19