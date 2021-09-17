Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Политика
https://uz.sputniknews.ru/20210917/v-shos-odobrili-vstuplenie-irana-v-kachestve-postoyannogo-chlena-20540323.html
В ШОС одобрили вступление Ирана в качестве постоянного члена
В ШОС одобрили вступление Ирана в качестве постоянного члена
До этого Иран занимал позицию страны-наблюдателя в ШОС. Инициативу о вступлении этой страны в организацию поддержал Владимир Путин. 17.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-17T18:35+0500
2021-09-17T18:35+0500
политика
шос
иран
вступление в шос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/11/20537140_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_0f68cca72566370b0e44846b9c17d58a.jpg
ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Страны-лидеры ШОС одобрили документ о вступлении Ирана в организацию в качестве постоянного члена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы иранского МИД Амира Абдоллахиана.Процедура вступления Ирана как нового члена в состав организации началась на саммите ШОС в Душанбе. Инициативу поддержал Владимир Путин, отметив, что Москва всегда выступала за полноформатное участие ИРИ в работе организации. До этого Иран в ШОС занимал позицию страны-наблюдателя.Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев также выступил на ежегодном заседании лидеров стран-членов Шанхайской организации сотрудничества. Президент анонсировал дату следующего заседания ШОС, озвучил ключевые задачи организации и предложения нового формата встреч.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/11/20537140_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_8217579cbda048b26848f2aeca823c57.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
шос, иран, вступление в шос

В ШОС одобрили вступление Ирана в качестве постоянного члена

18:35 17.09.2021
163
© Пресс-секретарь президента УзбекистанаНазначен новый директор Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС
Назначен новый директор Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.09.2021
© Пресс-секретарь президента Узбекистана
До этого Иран занимал позицию страны-наблюдателя в ШОС. Инициативу о вступлении этой страны в организацию поддержал Владимир Путин.
ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Страны-лидеры ШОС одобрили документ о вступлении Ирана в организацию в качестве постоянного члена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы иранского МИД Амира Абдоллахиана.
Процедура вступления Ирана как нового члена в состав организации началась на саммите ШОС в Душанбе. Инициативу поддержал Владимир Путин, отметив, что Москва всегда выступала за полноформатное участие ИРИ в работе организации. До этого Иран в ШОС занимал позицию страны-наблюдателя.
Мы рады, что документ о постоянном членстве Ирана в ШОС был одобрен лидерами организации в присутствии президента страны (Ибрахима Раиси - прим. ред.) в Душанбе. Это стратегическое членство окажет важное влияние на всестороннее сотрудничество с Ираном в рамках политики соседства, а также в рамках ориентированной на Азию политики.
Амир Абдоллахиан
Министр иностранных дел Ирана
Флаги государств - членов ШОС в Душанбе - Sputnik Узбекистан
Для справки:

ШОС - это международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана.

Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Беларусь и Монголия, странами-партнерами - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

В этом году в организации председательствует Таджикистан.

Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев также выступил на ежегодном заседании лидеров стран-членов Шанхайской организации сотрудничества. Президент анонсировал дату следующего заседания ШОС, озвучил ключевые задачи организации и предложения нового формата встреч.
100000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:02Одну из школ Кашкадарьи закрыли на карантин
18:36В Карши трое мужчин подрались с правоохранителями - видео
18:35В ШОС одобрили вступление Ирана в качестве постоянного члена
18:23Об Афганистане и не только: что обсуждали в ОДКБ
18:05Скорость и мощь: в России испытали новую противоракету системы ПРО
17:35В Агентстве государственных услуг произошли кадровые изменения
17:18Лавров призвал граждан РФ за рубежом проголосовать
17:10В Бухаре открылась выставка художников-абстракционистов
15:55Шедевры культурного наследия Узбекистана описаны в 50 альбомах
15:35Назначен директор исполнительного комитета РАТС ШОС
15:20В 2022-м в ШОС под председательством Узбекистана пройдут более 80 мероприятий
15:17Путин: важно укрепить возможности антитеррористической структуры ШОС
13:46В Ташкенте задержаны 12 экстремистов террористической группировки "Хизб ут-Тахрир"*
13:24Мирзиёев выступил на саммите ШОС в Душанбе: основные тезисы
13:21Сила слова: в Москве появился проект для журналистов-мигрантов
12:58В "Узбектелекоме" объявили о снижении цен на внешний интернет-канал
12:36Муж Шахзоды Мухаммедовой продает квартиры узбекским звездам — видео
11:51Чтобы не начал войну: у президента США отобрали ядерную кнопку
11:15Почти 2,5 млн "климатических" мигрантов ЦА могут переселиться в другие районы своих стран
11:12Украина раскрутила Запад на новые миллиарды