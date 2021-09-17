https://uz.sputniknews.ru/20210917/v-shos-odobrili-vstuplenie-irana-v-kachestve-postoyannogo-chlena-20540323.html

В ШОС одобрили вступление Ирана в качестве постоянного члена

В ШОС одобрили вступление Ирана в качестве постоянного члена

До этого Иран занимал позицию страны-наблюдателя в ШОС. Инициативу о вступлении этой страны в организацию поддержал Владимир Путин. 17.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-17T18:35+0500

2021-09-17T18:35+0500

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политика

шос

иран

вступление в шос

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ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Страны-лидеры ШОС одобрили документ о вступлении Ирана в организацию в качестве постоянного члена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы иранского МИД Амира Абдоллахиана.Процедура вступления Ирана как нового члена в состав организации началась на саммите ШОС в Душанбе. Инициативу поддержал Владимир Путин, отметив, что Москва всегда выступала за полноформатное участие ИРИ в работе организации. До этого Иран в ШОС занимал позицию страны-наблюдателя.Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев также выступил на ежегодном заседании лидеров стран-членов Шанхайской организации сотрудничества. Президент анонсировал дату следующего заседания ШОС, озвучил ключевые задачи организации и предложения нового формата встреч.

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шос, иран, вступление в шос