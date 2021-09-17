В ШОС одобрили вступление Ирана в качестве постоянного члена

ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Страны-лидеры ШОС одобрили документ о вступлении Ирана в организацию в качестве постоянного члена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы иранского МИД Амира Абдоллахиана.Процедура вступления Ирана как нового члена в состав организации началась на саммите ШОС в Душанбе. Инициативу поддержал Владимир Путин, отметив, что Москва всегда выступала за полноформатное участие ИРИ в работе организации. До этого Иран в ШОС занимал позицию страны-наблюдателя.Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев также выступил на ежегодном заседании лидеров стран-членов Шанхайской организации сотрудничества. Президент анонсировал дату следующего заседания ШОС, озвучил ключевые задачи организации и предложения нового формата встреч.
До этого Иран занимал позицию страны-наблюдателя в ШОС. Инициативу о вступлении этой страны в организацию поддержал Владимир Путин.
ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Страны-лидеры ШОС одобрили документ о вступлении Ирана в организацию в качестве постоянного члена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы иранского МИД Амира Абдоллахиана.
Процедура вступления Ирана как нового члена в состав организации началась на саммите ШОС в Душанбе. Инициативу поддержал Владимир Путин, отметив, что Москва всегда выступала за полноформатное участие ИРИ в работе организации. До этого Иран в ШОС занимал позицию страны-наблюдателя.
Мы рады, что документ о постоянном членстве Ирана в ШОС был одобрен лидерами организации в присутствии президента страны (Ибрахима Раиси - прим. ред.) в Душанбе. Это стратегическое членство окажет важное влияние на всестороннее сотрудничество с Ираном в рамках политики соседства, а также в рамках ориентированной на Азию политики.
Амир Абдоллахиан
Министр иностранных дел Ирана
Для справки:
ШОС - это международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана.
Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Беларусь и Монголия, странами-партнерами - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.
В этом году в организации председательствует Таджикистан.
Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев также выступил на ежегодном заседании лидеров стран-членов Шанхайской организации сотрудничества. Президент анонсировал дату следующего заседания ШОС, озвучил ключевые задачи организации и предложения нового формата встреч.