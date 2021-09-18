https://uz.sputniknews.ru/20210918/frantsiya-vpervye-v-istorii-otzyvaet-poslov-iz-ssha-i-avstralii--20545446.html
Франция впервые в истории отзывает послов из США и Австралии
Франция впервые в истории отзывает послов из США и Австралии
Такое решение глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан принял из-за разрыва Канберрой контракта по подводным лодкам. 18.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-18T13:55+0500
2021-09-18T13:55+0500
2021-09-18T13:55+0500
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ТАШКЕНТ, 18 сен - Sputnik. Впервые в истории французские власти отозвали своих послов из США и Австралии, передает радиостанция RTL.Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан ранее сообщил об отзыве в Париж для консультаций послов в США и Австралии. Такое решение глава МИД принял из-за разрыва Канберрой контракта по подводным лодкам.Несмотря на сложившуюся ситуацию, администрация США продолжит поддерживать тесный контакт с французскими властями, а также посвятит ближайшие дни урегулированию разногласий. Об этом заявила официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн.Ранее Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS. В связи с этим, австралийские власти заявили о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. Известно, что документом было предусмотрено производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda на 56 миллиардов евро. Ле Дриан назвал это решение "ударом в спину". По его словам, он "в гневе". Париж ждет пояснений со стороны Австралии и США.
https://uz.sputniknews.ru/20210616/rf-i-ssha-vozvraschayut-svoix-poslov--putin-19272546.html
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сша, франция, париж, австралия
Франция впервые в истории отзывает послов из США и Австралии
Такое решение глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан принял из-за разрыва Канберрой контракта по подводным лодкам.
ТАШКЕНТ, 18 сен - Sputnik.
Впервые в истории французские власти отозвали своих послов из США и Австралии, передает
радиостанция RTL.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан ранее сообщил об отзыве в Париж для консультаций послов в США и Австралии. Такое решение глава МИД принял из-за разрыва Канберрой контракта по подводным лодкам.
Несмотря на сложившуюся ситуацию, администрация США продолжит поддерживать тесный контакт с французскими властями, а также посвятит ближайшие дни урегулированию разногласий. Об этом заявила официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн.
Ранее Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS. В связи с этим, австралийские власти заявили о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. Известно, что документом было предусмотрено производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda на 56 миллиардов евро. Ле Дриан назвал это решение "ударом в спину". По его словам, он "в гневе". Париж ждет пояснений со стороны Австралии и США.