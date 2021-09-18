Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
В мире
https://uz.sputniknews.ru/20210918/frantsiya-vpervye-v-istorii-otzyvaet-poslov-iz-ssha-i-avstralii--20545446.html
Франция впервые в истории отзывает послов из США и Австралии
Франция впервые в истории отзывает послов из США и Австралии
Такое решение глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан принял из-за разрыва Канберрой контракта по подводным лодкам. 18.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-18T13:55+0500
2021-09-18T13:55+0500
в мире
сша
франция
париж
австралия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/0c/20463472_0:157:3072:1885_1920x0_80_0_0_718c9e9be926192be3eb2f2bd524d752.jpg
ТАШКЕНТ, 18 сен - Sputnik. Впервые в истории французские власти отозвали своих послов из США и Австралии, передает радиостанция RTL.Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан ранее сообщил об отзыве в Париж для консультаций послов в США и Австралии. Такое решение глава МИД принял из-за разрыва Канберрой контракта по подводным лодкам.Несмотря на сложившуюся ситуацию, администрация США продолжит поддерживать тесный контакт с французскими властями, а также посвятит ближайшие дни урегулированию разногласий. Об этом заявила официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн.Ранее Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS. В связи с этим, австралийские власти заявили о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. Известно, что документом было предусмотрено производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda на 56 миллиардов евро. Ле Дриан назвал это решение "ударом в спину". По его словам, он "в гневе". Париж ждет пояснений со стороны Австралии и США.
https://uz.sputniknews.ru/20210616/rf-i-ssha-vozvraschayut-svoix-poslov--putin-19272546.html
сша
франция
париж
австралия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/0c/20463472_249:0:2980:2048_1920x0_80_0_0_b0c936499d8c9b43a86d5a37eda96e92.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
сша, франция, париж, австралия

Франция впервые в истории отзывает послов из США и Австралии

13:55 18.09.2021
286
© Sputnik / Виталий БелоусовФлаг Франции
Флаг Франции - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.09.2021
© Sputnik / Виталий Белоусов
Такое решение глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан принял из-за разрыва Канберрой контракта по подводным лодкам.
ТАШКЕНТ, 18 сен - Sputnik. Впервые в истории французские власти отозвали своих послов из США и Австралии, передает радиостанция RTL.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан ранее сообщил об отзыве в Париж для консультаций послов в США и Австралии. Такое решение глава МИД принял из-за разрыва Канберрой контракта по подводным лодкам.
Встреча президентов России и США В. Путина и Дж. Байдена в Женеве - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.06.2021
Россия
РФ и США возвращают своих послов — Путин
16 июня, 20:50
1333
Несмотря на сложившуюся ситуацию, администрация США продолжит поддерживать тесный контакт с французскими властями, а также посвятит ближайшие дни урегулированию разногласий. Об этом заявила официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн.
Ранее Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS. В связи с этим, австралийские власти заявили о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. Известно, что документом было предусмотрено производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda на 56 миллиардов евро. Ле Дриан назвал это решение "ударом в спину". По его словам, он "в гневе". Париж ждет пояснений со стороны Австралии и США.
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:13Европа опять собирается воевать
13:55Франция впервые в истории отзывает послов из США и Австралии
13:10В Ташкентской области стартовал фестиваль спорта и музыки Sky Camp Bo'stonliq
12:22В Узбекистане создана первая неправительственная организация по борьбе с коррупцией
11:51Японские специалисты разработают особую краску для дорожной разметки в Ташкенте
11:12Узбекистанцам приостановили выплаты за шаги
10:29Ушел из жизни известный актер и продюсер Шухрат Иргашев
ВчераРазмораживать афганские счета стоит постепенно: эксперты о заседании ШОС
ВчераВ Москве увековечили подвиг врачей в борьбе с COVID
ВчераВ Андижанской области пресекли наркотрафик из Кыргызстана
ВчераСаммит единомышленников: как ШОС поступит в отношении Афганистана?
ВчераЦИК Узбекистана обсудил предстоящие выборы с представителем Европарламента
ВчераСближая регионы: Узбекистан делает ставку на скоростные поезда
ВчераОдну из школ Кашкадарьи закрыли на карантин
ВчераВ Карши трое мужчин подрались с правоохранителями - видео
ВчераВ ШОС одобрили вступление Ирана в качестве постоянного члена
ВчераОб Афганистане и не только: что обсуждали в ОДКБ
ВчераСкорость и мощь: в России испытали новую противоракету системы ПРО
ВчераВ Агентстве государственных услуг произошли кадровые изменения
ВчераЛавров призвал граждан РФ за рубежом проголосовать