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https://uz.sputniknews.ru/20210918/sotrudniki-spetspodrazdeleniya-silovyx-struktur-posetili-tk-malika--video-20548360.html
Сотрудники спецподразделения силовых структур посетили ТК "Малика" — видео
Сотрудники спецподразделения силовых структур посетили ТК "Малика" — видео
Ролик вызвал бурный интерес среди пользователей социальных сетей. Ситуацию прокомментировали в ГУВД. 18.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-18T19:00+0500
2021-09-18T19:00+0500
общество
ташкент
торговый центр
гувд ташкента
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ТАШКЕНТ, 18 сен - Sputnik. В столичном торговом центре "Малика" гражданами были замечены сотрудники спецподразделения силовых структур и Нацгвардии. В ГУВД Ташкента прокомментировали ситуацию.Как сообщили в ведомстве, на видео одного из очевидцев запечатлен момент профилактических мероприятий, проводимых силовыми структурами в Шайхантахурском районе столицы. В ГУВД отметили, что профилактика организована в рамках концепции "Безопасный город". Комплекс мероприятий направлен на обеспечение общественного порядка, предотвращение правонарушений, связанных с распространением наркотиков и психотропных препаратов.
https://uz.sputniknews.ru/20210913/v-tashkente-proizoshla-ponojovschina-vozle-tk-malika--odin-chelovek-skonchalsya-20469120.html
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ташкент, торговый центр, гувд ташкента

Сотрудники спецподразделения силовых структур посетили ТК "Малика" — видео

19:00 18.09.2021
1150
© Sputnik / СтрингерВид на телебашню в Ташкенте
Вид на телебашню в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.09.2021
© Sputnik / Стрингер
Ролик вызвал бурный интерес среди пользователей социальных сетей. Ситуацию прокомментировали в ГУВД.
ТАШКЕНТ, 18 сен - Sputnik. В столичном торговом центре "Малика" гражданами были замечены сотрудники спецподразделения силовых структур и Нацгвардии. В ГУВД Ташкента прокомментировали ситуацию.
Как сообщили в ведомстве, на видео одного из очевидцев запечатлен момент профилактических мероприятий, проводимых силовыми структурами в Шайхантахурском районе столицы.
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В ГУВД отметили, что профилактика организована в рамках концепции "Безопасный город". Комплекс мероприятий направлен на обеспечение общественного порядка, предотвращение правонарушений, связанных с распространением наркотиков и психотропных препаратов.
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