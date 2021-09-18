https://uz.sputniknews.ru/20210918/sotrudniki-spetspodrazdeleniya-silovyx-struktur-posetili-tk-malika--video-20548360.html

Сотрудники спецподразделения силовых структур посетили ТК "Малика" — видео

Сотрудники спецподразделения силовых структур посетили ТК "Малика" — видео

Ролик вызвал бурный интерес среди пользователей социальных сетей. Ситуацию прокомментировали в ГУВД. 18.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-18T19:00+0500

2021-09-18T19:00+0500

2021-09-18T19:00+0500

общество

ташкент

торговый центр

гувд ташкента

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ТАШКЕНТ, 18 сен - Sputnik. В столичном торговом центре "Малика" гражданами были замечены сотрудники спецподразделения силовых структур и Нацгвардии. В ГУВД Ташкента прокомментировали ситуацию.Как сообщили в ведомстве, на видео одного из очевидцев запечатлен момент профилактических мероприятий, проводимых силовыми структурами в Шайхантахурском районе столицы. В ГУВД отметили, что профилактика организована в рамках концепции "Безопасный город". Комплекс мероприятий направлен на обеспечение общественного порядка, предотвращение правонарушений, связанных с распространением наркотиков и психотропных препаратов.

https://uz.sputniknews.ru/20210913/v-tashkente-proizoshla-ponojovschina-vozle-tk-malika--odin-chelovek-skonchalsya-20469120.html

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ташкент, торговый центр, гувд ташкента