https://uz.sputniknews.ru/20210918/ushel-iz-jizni-izvestnyy-akter-i-prodyuser-shuxrat-irgashev-20543465.html
Ушел из жизни известный актер и продюсер Шухрат Иргашев
Ушел из жизни известный актер и продюсер Шухрат Иргашев
Народный артист Узбекистана скончался в возрасте 76 лет. О причинах его смерти не сообщается. По данным местных СМИ, он будет похоронен в Москве. 18.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-18T10:29+0500
2021-09-18T10:29+0500
2021-09-18T10:32+0500
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узбекистан
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ТАШКЕНТ, 18 сен - Sputnik. Народный артист Узбекистана, известный актер, режиссер, продюсер Шухрат Иргашев скончался в возрасте 76 лет. О печальном известии сообщил его коллега по сцене Улугбек Юлдашев.Иргашев окончил актерский факультет Ташкентского театрально-художественного института в 1968 году. Затем он начал свою трудовую деятельность в Ташкентском государственном академическом русском драматическом театре.В 1970 году артист пришел на киностудию "Узбекфильм". Его дебютной работой в кино стала картина Эльера Эшмухамедова "Нежность" (1966). Известно, что за свою профессиональную карьеру он снялся более чем в тридцати фильмах - "Дилором", "Шумбола", "Встречи и расставания", "Возвращение командира" и другие.В 1990-е годы Иргашев начал заниматься продюсерской работой. Кроме того, в этот период он также стал сниматься в российских фильмах и сериалах.В 1989 году Шухрату Иргашеву было присвоено звание "Народный артист Узбекистана".По информации местных СМИ, известный актер будет похоронен в Москве.
https://uz.sputniknews.ru/20210516/v-uzbekistane-skonchalsya-izvestnyy-rejisser-baxodir-yuldashev-18747868.html
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узбекистан, артист, скончался
Ушел из жизни известный актер и продюсер Шухрат Иргашев
10:29 18.09.2021 (обновлено: 10:32 18.09.2021)
Народный артист Узбекистана скончался в возрасте 76 лет. О причинах его смерти не сообщается. По данным местных СМИ, он будет похоронен в Москве.
ТАШКЕНТ, 18 сен - Sputnik.
Народный артист Узбекистана, известный актер, режиссер, продюсер Шухрат Иргашев скончался в возрасте 76 лет. О печальном известии сообщил
его коллега по сцене Улугбек Юлдашев.
Иргашев окончил актерский факультет Ташкентского театрально-художественного института в 1968 году. Затем он начал свою трудовую деятельность в Ташкентском государственном академическом русском драматическом театре.
В 1970 году артист пришел на киностудию "Узбекфильм". Его дебютной работой в кино стала картина Эльера Эшмухамедова "Нежность" (1966).
Известно, что за свою профессиональную карьеру он снялся более чем в тридцати фильмах - "Дилором", "Шумбола", "Встречи и расставания", "Возвращение командира" и другие.
В 1990-е годы Иргашев начал заниматься продюсерской работой. Кроме того, в этот период он также стал сниматься в российских фильмах и сериалах.
В 1989 году Шухрату Иргашеву было присвоено звание "Народный артист Узбекистана".
По информации местных СМИ, известный актер будет похоронен в Москве.