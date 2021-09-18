https://uz.sputniknews.ru/20210918/uzbekistanskie-abiturienty-smogut-podat-zayavlenie-na-superkontrakt-do-1-oktyabrya-20547842.html
Узбекистанские абитуриенты смогут подать заявление на суперконтракт до 1 октября
Узбекистанские абитуриенты смогут подать заявление на суперконтракт до 1 октября
Стоимость обучения определяется в соответствии с размером базового контракта без стипендии и в зависимости от выбранного направления образования. 18.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-18T18:02+0500
2021-09-18T18:02+0500
2021-09-18T18:03+0500
общество
контракт
абитуриенты
поступление в университет
вуз
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ТАШКЕНТ, 18 сен - Sputnik. В Узбекистане абитуриенты, не прошедшие по баллам в вузы, смогут подать заявление на суперконтракт, сообщает пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования. По информации Минвуза, для этого желающим нужно подать заявку в избранные ими высшие учебные заведения до 1 октября.Отметим, что стоимость суперконтракта определяется в соответствии с размером базового контракта без стипендии и в зависимости от выбранного направления образования.Таким образом, при недоборе до 1 балла придется оплатить контракт в 1,5-кратном размере, от 1,1 балла до 2 баллов — в двукратном, от 2,1 баллов до 3 баллов — в 2,5-кратном, от 3,1 баллов до 4 баллов— в трехкратном, от 4 баллов до минимального количества (56,7) баллов – в десятикратном и выше.
https://uz.sputniknews.ru/20210909/obnarodovana-stoimost-kontraktov-v-vuzax-uzbekistana-20423591.html
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контракт, абитуриенты, поступление в университет, вуз
Узбекистанские абитуриенты смогут подать заявление на суперконтракт до 1 октября
18:02 18.09.2021 (обновлено: 18:03 18.09.2021)
Стоимость обучения определяется в соответствии с размером базового контракта без стипендии и в зависимости от выбранного направления образования.
ТАШКЕНТ, 18 сен - Sputnik.
В Узбекистане абитуриенты, не прошедшие по баллам в вузы, смогут подать заявление на суперконтракт, сообщает
пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования.
По информации Минвуза, для этого желающим нужно подать заявку в избранные ими высшие учебные заведения до 1 октября.
Отметим, что стоимость суперконтракта определяется в соответствии с размером базового контракта без стипендии и в зависимости от выбранного направления образования.
Таким образом, при недоборе до 1 балла придется оплатить контракт в 1,5-кратном размере, от 1,1 балла до 2 баллов — в двукратном, от 2,1 баллов до 3 баллов — в 2,5-кратном, от 3,1 баллов до 4 баллов— в трехкратном, от 4 баллов до минимального количества (56,7) баллов – в десятикратном и выше.