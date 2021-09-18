https://uz.sputniknews.ru/20210918/uzbekistantsam-priostanovili-vyplaty-za-shagi-20544275.html

Узбекистанцам приостановили выплаты за шаги

Узбекистанцам приостановили выплаты за шаги

По данным Министерства туризма и спорта, в период с 10 июня по 13 сентября этого года на электронный кошелек участников проекта "Здоровый образ жизни"... 18.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-18T11:12+0500

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ТАШКЕНТ, 18 сен - Sputnik. В Узбекистане платформа 1hls.uz приостановила выплату денег пользователям за 10 тысяч и более шагов, сообщили в пресс-службе Министерства туризма и спорта. Как пояснили в госструктуре, личный казначейский счет министерства имеет лимит на постоянное поступление доходов в пределах одной нормы. Выплаты пользователям по мобильному приложению 1hls.uz автоматически приостанавливаются, как только на лицевом счете остается менее 500 млн сумов. Эта ограничительная мера будет действовать до тех пор, пока счет не пополнится до пяти млрд сумов, заявили в министерстве. По данным госоргана, в период с 10 июня по 13 сентября этого года на электронный кошелек участников проекта "Здоровый образ жизни" поступило в общей сложности 9,4 млрд сумов.Согласно обнародованной министерством статистике, ежемесячно по каждому району (городу) выплачивалось 300 тысяч сумов, по региону - 500 тысяч сумов. При этом самым активным участкам дополнительно выделялось по одному миллиону сумов.

https://uz.sputniknews.ru/20210715/dengi-za-zdorove-v-uzbekistane-mujchina-zarabotal-pochti-2-mln-sumov-za-shagi-19686881.html

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деньги, узбекистанцы, выплата