https://uz.sputniknews.ru/20210918/v-fergane-sozdadut-uzbeksko-pakistanskiy-universitet-20548998.html

В Фергане создадут узбекско-пакистанский университет

В Фергане создадут узбекско-пакистанский университет

Планируется, что вуз будет подготавливать специалистов в области инженерии, машиностроения, архитектуры, дизайна и медицины. 18.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-18T19:34+0500

2021-09-18T19:34+0500

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общество

узбекистан

пакистан

университет

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ТАШКЕНТ, 18 сен - Sputnik. Ферганские власти намерены открыть в городе узбекско-пакистанский университет, передает информационное агентство "Дуне".Отмечается, что в ходе онлайн-переговоров с участием руководства Superior University и замхокима Ферганской области, стороны договорились о совместной проработке проекта по созданию в Фергане узбекско-пакистанского университета. Вуз будет подготавливать специалистов в области инженерии, машиностроения, архитектуры, дизайна и медицины.Делегация пакистанских экспертов прибудет в Узбекистан в первой декаде октября, чтобы приступить к реализации проекта.Superior University образован в 2000 году. Университет является самым молодым вузом Пакистана. Он входит в консорциум Superior Group.

https://uz.sputniknews.ru/20210916/lidery-uzbekistana-i-pakistana-obsudili-torgovlyu-i-regionalnuyu-bezopasnost-20528315.html

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