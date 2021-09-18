https://uz.sputniknews.ru/20210918/v-fergane-sozdadut-uzbeksko-pakistanskiy-universitet-20548998.html
В Фергане создадут узбекско-пакистанский университет
В Фергане создадут узбекско-пакистанский университет
Планируется, что вуз будет подготавливать специалистов в области инженерии, машиностроения, архитектуры, дизайна и медицины. 18.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-18T19:34+0500
2021-09-18T19:34+0500
2021-09-18T19:38+0500
общество
узбекистан
пакистан
университет
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ТАШКЕНТ, 18 сен - Sputnik. Ферганские власти намерены открыть в городе узбекско-пакистанский университет, передает информационное агентство "Дуне".Отмечается, что в ходе онлайн-переговоров с участием руководства Superior University и замхокима Ферганской области, стороны договорились о совместной проработке проекта по созданию в Фергане узбекско-пакистанского университета. Вуз будет подготавливать специалистов в области инженерии, машиностроения, архитектуры, дизайна и медицины.Делегация пакистанских экспертов прибудет в Узбекистан в первой декаде октября, чтобы приступить к реализации проекта.Superior University образован в 2000 году. Университет является самым молодым вузом Пакистана. Он входит в консорциум Superior Group.
https://uz.sputniknews.ru/20210916/lidery-uzbekistana-i-pakistana-obsudili-torgovlyu-i-regionalnuyu-bezopasnost-20528315.html
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узбекистан, пакистан, университет
В Фергане создадут узбекско-пакистанский университет
19:34 18.09.2021 (обновлено: 19:38 18.09.2021)
Планируется, что вуз будет подготавливать специалистов в области инженерии, машиностроения, архитектуры, дизайна и медицины.
ТАШКЕНТ, 18 сен - Sputnik.
Ферганские власти намерены открыть в городе узбекско-пакистанский университет, передает
информационное агентство "Дуне".
Отмечается, что в ходе онлайн-переговоров с участием руководства Superior University и замхокима Ферганской области, стороны договорились о совместной проработке проекта по созданию в Фергане узбекско-пакистанского университета.
Вуз будет подготавливать специалистов в области инженерии, машиностроения, архитектуры, дизайна и медицины.
Делегация пакистанских экспертов прибудет в Узбекистан в первой декаде октября, чтобы приступить к реализации проекта.
Superior University образован в 2000 году. Университет является самым молодым вузом Пакистана. Он входит в консорциум Superior Group.