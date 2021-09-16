https://uz.sputniknews.ru/20210916/lidery-uzbekistana-i-pakistana-obsudili-torgovlyu-i-regionalnuyu-bezopasnost-20528315.html

Лидеры Узбекистана и Пакистана обсудили торговлю и региональную безопасность

Лидеры Узбекистана и Пакистана обсудили торговлю и региональную безопасность

Стороны говорили о скорейшем принятии договора о преференциальной торговле и обменялись мнениями по ситуации в регионе в контексте складывающейся обстановки в... 16.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-16T20:10+0500

2021-09-16T20:10+0500

2021-09-16T20:10+0500

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ТАШКЕНТ, 16 сен – Sputnik. Шавкат Мирзиёев в рамках своего визита в Душанбе для участие в саммите ШОС провел в четверг переговоры с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом.Как сообщает пресс-служба президента Узбекистана, на встрече стороны рассмотрели вопросы практической реализации договоренностей по развитию узбекско-пакистанского многопланового сотрудничества, достигнутых в ходе саммита лидеров двух стран в Ташкенте в июле этого года.Подчеркнули важность дальнейшей совместной работы по формированию благоприятных условий для расширения плодотворных деловых обменов.В ходе встречи состоялся обмен мнениями по ситуации в регионе в контексте складывающейся обстановки в Афганистане. Достигнута договоренность о продолжении тесного взаимодействия по вопросам обеспечения региональной безопасности.

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