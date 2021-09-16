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Лидеры Узбекистана и Пакистана обсудили торговлю и региональную безопасность
Лидеры Узбекистана и Пакистана обсудили торговлю и региональную безопасность
Стороны говорили о скорейшем принятии договора о преференциальной торговле и обменялись мнениями по ситуации в регионе в контексте складывающейся обстановки в... 16.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-16T20:10+0500
2021-09-16T20:10+0500
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ТАШКЕНТ, 16 сен – Sputnik. Шавкат Мирзиёев в рамках своего визита в Душанбе для участие в саммите ШОС провел в четверг переговоры с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом.Как сообщает пресс-служба президента Узбекистана, на встрече стороны рассмотрели вопросы практической реализации договоренностей по развитию узбекско-пакистанского многопланового сотрудничества, достигнутых в ходе саммита лидеров двух стран в Ташкенте в июле этого года.Подчеркнули важность дальнейшей совместной работы по формированию благоприятных условий для расширения плодотворных деловых обменов.В ходе встречи состоялся обмен мнениями по ситуации в регионе в контексте складывающейся обстановки в Афганистане. Достигнута договоренность о продолжении тесного взаимодействия по вопросам обеспечения региональной безопасности.
https://uz.sputniknews.ru/20210916/uzbekistan-i-iran-obsudili-voprosy-tranzitnogo-potentsiala-obeix-stran-20527360.html
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узбекистан, пакистан, шос, душанбе, переговоры

Лидеры Узбекистана и Пакистана обсудили торговлю и региональную безопасность

20:10 16.09.2021
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© Пресс-служба президента УзбекистанаПремьер-министр Пакистана Имран Хан и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на переговорах в Душанбе
Премьер-министр Пакистана Имран Хан и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на переговорах в Душанбе - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.09.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
Стороны говорили о скорейшем принятии договора о преференциальной торговле и обменялись мнениями по ситуации в регионе в контексте складывающейся обстановки в Афганистане.
ТАШКЕНТ, 16 сен – Sputnik. Шавкат Мирзиёев в рамках своего визита в Душанбе для участие в саммите ШОС провел в четверг переговоры с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом.
Как сообщает пресс-служба президента Узбекистана, на встрече стороны рассмотрели вопросы практической реализации договоренностей по развитию узбекско-пакистанского многопланового сотрудничества, достигнутых в ходе саммита лидеров двух стран в Ташкенте в июле этого года.
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Узбекистан и Иран обсудили вопросы транзитного потенциала обеих стран
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Подчеркнули важность дальнейшей совместной работы по формированию благоприятных условий для расширения плодотворных деловых обменов.
“Речь идет прежде всего о скорейшем принятии договора о преференциальной торговле, выполнении положений соглашения о транзите и торговых отношениях, реализации инвестиционных проектов в разных отраслях экономики в соответствии с принятой “дорожной картой”, — говорится в сообщении.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями по ситуации в регионе в контексте складывающейся обстановки в Афганистане. Достигнута договоренность о продолжении тесного взаимодействия по вопросам обеспечения региональной безопасности.
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