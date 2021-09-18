https://uz.sputniknews.ru/20210918/v-tashkentskoy-oblasti-startoval-festival-sporta-i-muzyki-sky-camp-bostonliq-20545099.html
В Ташкентской области стартовал фестиваль спорта и музыки Sky Camp Bo'stonliq
В Ташкентской области стартовал фестиваль спорта и музыки Sky Camp Bo'stonliq
По данным Фонда развития культуры и искусства, недавно финишировали первые участники организованной в рамках мероприятия велогонки Sky Camp Bike. 18.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-18T13:10+0500
2021-09-18T13:10+0500
2021-09-18T13:17+0500
ташкентская область
забег
плавание
спортивные соревнования
велопробег
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ТАШКЕНТ, 18 сен - Sputnik. В Узбекистане дан старт первому в стране фестивалю спорта и музыки Sky Camp Bo‘stonliq, сообщает пресс-служба Фонда развития культуры и искусства. По данным ведомства, недавно финишировали первые участники организованной в рамках мероприятия велогонки Sky Camp Bike.В настоящее время спортсмены и любители готовятся к следующему этапу соревнований - Sky Camp Swim. Для участников организуют заплыв на Чарвакском водохранилище, расположенном под столицей. Отмечается, что завтра в Ташкентской области также пройдут состязания Sky Camp Run (забег) и Sky Camp Zen (йога). Церемония награждения победителей состоится после завершения всех этапов фестиваля Sky Camp Bo‘stonliq.
https://uz.sputniknews.ru/20210526/v-syrdarinskoy-oblasti-nachalsya-ekologicheskiy-velomarafon-moynoqqa-madad--18919555.html
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ташкентская область, забег, плавание, спортивные соревнования, велопробег
В Ташкентской области стартовал фестиваль спорта и музыки Sky Camp Bo'stonliq
13:10 18.09.2021 (обновлено: 13:17 18.09.2021)
По данным Фонда развития культуры и искусства, недавно финишировали первые участники организованной в рамках мероприятия велогонки Sky Camp Bike.
ТАШКЕНТ, 18 сен - Sputnik.
В Узбекистане дан старт первому в стране фестивалю спорта и музыки Sky Camp Bo‘stonliq, сообщает
пресс-служба Фонда развития культуры и искусства.
По данным ведомства, недавно финишировали первые участники организованной в рамках мероприятия велогонки Sky Camp Bike.
В настоящее время спортсмены и любители готовятся к следующему этапу соревнований - Sky Camp Swim. Для участников организуют заплыв на Чарвакском водохранилище, расположенном под столицей.
Отмечается, что завтра в Ташкентской области также пройдут состязания Sky Camp Run (забег) и Sky Camp Zen (йога). Церемония награждения победителей состоится после завершения всех этапов фестиваля Sky Camp Bo‘stonliq.