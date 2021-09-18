https://uz.sputniknews.ru/20210918/xudojnik-impressionist-iz-xorezma-provel-master-klassy-v-peterburge-20546638.html

Художник-импрессионист из Хорезма провел мастер-классы в Петербурге

Художник-импрессионист из Хорезма провел мастер-классы в Петербурге

Умар Раджабов является обладателем различных наград международного уровня. Живописец стал героем пяти роликов о том, как узбекистанский художник рисует... 18.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-18T15:52+0500

2021-09-18T15:52+0500

2021-09-18T15:59+0500

культура

искусство

художник

узбекистанец

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На днях в Петербурге состоялся мастер-класс по живописи от узбекистанского художника Умара Раджабова. Sputnik.Узбекистан выяснил, где он состоялся как живописец и кто пригласил его на берега Невы.Европейское признаниеРаджабов родился в 1985 году в Хорезмской области Узбекистана. Уже в детстве он начал проявлять склонность к занятиям живописью. При этом родители молодого человека были против того, чтобы он связывал свою жизнь с творчеством. Во-первых, это не самая высокооплачиваемая сфера деятельности. А во-вторых, далеко не все понимают искусство.Тем не менее, Умар все-таки сфокусировался на искусстве. В 2000-2003 годах он обучался в ургенчском лицее искусства. В период учебы его работы два раза отправляли на международные конкурсы, где они получали награды. В 2001 году он выиграл золотую медаль на конкурсе “Молодые таланты” в Чехии, а спустя год получил серебряную награду на таком же мероприятии в Индии. В 2003 году он победил на конкурсе “Чегара” в посольстве Швейцарии. Таким образом, уже в молодые годы художник получил мировую известность среди специалистов.После окончания лицея Раджабов поступил в Национальный институт художеств и дизайна им. К. Бекзода в Ташкенте. С 2014 года и по сей день Умар преподает в этом вузе.Художник еще семь лет назад обзавелся семьей. У него две дочери шести и четырех лет, а супруга работает преподавателем в колледже.Раньше приезжал в РоссиюВ России художник далеко не впервые. Например, в 2011 году он приезжал в Москву на международный конкурс "Весна". Теперь Умар дал целый мастер-класс в Петербурге, а приглашение на него стало отдельной историей.В городе на Неве есть завод художественных красок “Невская палитра” - ему уже 85 лет. В Ташкенте открыт магазин, который торгует продукцией этого завода. Умар постоянно покупает там краски.Завод организовал конкурс, в котором главной задачей было нарисовать небольшой этюд на время. Раджабов заинтересовался им. Художник снял видеоролик, где он рисует, и отправил организаторам. После этого они даже приехали в Ташкент, чтобы познакомиться с ним.Петербуржцы изучили биографию Умара, его Instagram, и предложили быть амбассадором (представителем) завода в Ташкенте. С этого момента они бесплатно снабжали его красками, а он рекламировал их в своих социальных сетях.Через год такого сотрудничества Раджабова начали приглашать на различные мастер-классы. Одним из таких и явилось недавнее мероприятие в Петербурге. Умар стал героем пяти роликов о том, как узбекистанский художник рисует питерские пейзажи, и провел три мастер-класса. Он рисовал на Невском проспекте, на канале Грибоедова, давал мастер-классы в арт-галерее на знаменитом заводе “Красный треугольник” и в арт-галерее Striganov Art.ИмпрессионизмУмар начинал работать в стиле “академизм”, как и большинство художников. Однако со временем он отошел от него.Художник добавил, что через 10 лет его манера может поменяться, и он начнет рисовать в каком-то другом стиле. Но пока Умар является приверженцем импрессионизма.По мнению Раджабова, сейчас идеология искусства очень поменялась. Раньше художники изображали то, что видели. Сейчас у живописца выделяют мышление и идею, замысел.Лучшими художниками всех времен Умар назвал Абрама Архипова, Павла Бенькова и братьев Ткачевых. Почти все они творили в советское время. Что касается Бенькова, то его творчество еще и связано с узбекистанским Самаркандом, куда он перебрался из Казани.Из современных художников Раджабов выделил уроженца Бурятии Зорикто Доржиева. Кроме него, он также отметил проживающего в Москве уроженца Читинской области, монументалиста Бато Дугаржапова.

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https://uz.sputniknews.ru/20210729/na-odnom-dyxanii-v-moskve-otkrylas-ekspozitsiya-xudojnikov-iz-uzbekistana-19829154.html

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2021

Дмитрий Матвеев

Дмитрий Матвеев

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Дмитрий Матвеев

искусство, художник, узбекистанец