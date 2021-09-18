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За выборами в Госдуму России по видеонаблюдению следят 7,5 тысяч человек — ЦИК РФ
За выборами в Госдуму России по видеонаблюдению следят 7,5 тысяч человек — ЦИК РФ
Голосование на выборах в Госдуму России стартовало 17 сентября и продлится вплоть до 19 сентября этого года. 18.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-18T17:29+0500
2021-09-18T17:29+0500
россия
выборы
голосование
госдума рф
досрочное голосование
цик рф
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ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. В Центризбирком не поступило ни одной жалобы от тех, кому был предоставлен доступ к видеонаблюдению за выборами. У парламентских партий нет претензий к техническим решениям, заявил РИА Новости зампредседателя ЦИК Николай Булаев.По его словам, на портале видеонаблюдения находятся 7,5 тысяч пользователей. Все они смотрят одномоментно 30 тысяч избирательных участков, уточнил зампредседателя. В центрах общественного наблюдения достаточно рабочих мест, добавил Булаев.Голосование на выборах в Госдуму России стартовало 17 сентября и продлится вплоть до 19 сентября. Одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы.В Узбекистане досрочное голосование на выборах в Госдуму РФ прошло в двух городах Ташкентской области — Алмалыке (7 сентября) и Чирчике (10 сентября). В день голосования 19 сентября избирательные участки также будут открыты для россиян в Ташкенте, Самарканде и Фергане.
https://uz.sputniknews.ru/20210916/uzbekistan-napravil-delegatsiyu-nablyudateley-na-vybory-v-gosdumu-rf-20514975.html
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выборы, голосование, госдума рф, досрочное голосование, цик рф

За выборами в Госдуму России по видеонаблюдению следят 7,5 тысяч человек — ЦИК РФ

17:29 18.09.2021
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© Sputnik / Александр Вильф / Перейти в фотобанкОткрытое тестовое голосование в ЦИК России в рамках тренировки ДЭГ
Открытое тестовое голосование в ЦИК России в рамках тренировки ДЭГ - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.09.2021
© Sputnik / Александр Вильф
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Голосование на выборах в Госдуму России стартовало 17 сентября и продлится вплоть до 19 сентября этого года.
ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. В Центризбирком не поступило ни одной жалобы от тех, кому был предоставлен доступ к видеонаблюдению за выборами. У парламентских партий нет претензий к техническим решениям, заявил РИА Новости зампредседателя ЦИК Николай Булаев.
По его словам, на портале видеонаблюдения находятся 7,5 тысяч пользователей. Все они смотрят одномоментно 30 тысяч избирательных участков, уточнил зампредседателя.

Мы сегодня не имеем ни одной жалобы от тех, кому предоставлен доступ. Парламентские партии дали информацию, что у них нет ни одной жалобы к тому техническому обеспечению, которое мы им предоставили.

Николай Булаев
Зампредседателя ЦИК РФ
В центрах общественного наблюдения достаточно рабочих мест, добавил Булаев.
Голосование на выборах в Госдуму России стартовало 17 сентября и продлится вплоть до 19 сентября. Одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы.
Предвыборный баннер у здания Центральной избирательной комиссии РФ в Москве - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.09.2021
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Узбекистан направил делегацию наблюдателей на выборы в Госдуму РФ
16 сентября, 09:50
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В Узбекистане досрочное голосование на выборах в Госдуму РФ прошло в двух городах Ташкентской области — Алмалыке (7 сентября) и Чирчике (10 сентября). В день голосования 19 сентября избирательные участки также будут открыты для россиян в Ташкенте, Самарканде и Фергане.
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