https://uz.sputniknews.ru/20210918/za-vyborami-v-gosdumu-rossii-po-videonablyudeniyu-sledyat-75-tysyach-chelovek--tsik-rf-20547678.html

За выборами в Госдуму России по видеонаблюдению следят 7,5 тысяч человек — ЦИК РФ

За выборами в Госдуму России по видеонаблюдению следят 7,5 тысяч человек — ЦИК РФ

Голосование на выборах в Госдуму России стартовало 17 сентября и продлится вплоть до 19 сентября этого года. 18.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-18T17:29+0500

2021-09-18T17:29+0500

2021-09-18T17:29+0500

россия

выборы

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госдума рф

досрочное голосование

цик рф

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ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. В Центризбирком не поступило ни одной жалобы от тех, кому был предоставлен доступ к видеонаблюдению за выборами. У парламентских партий нет претензий к техническим решениям, заявил РИА Новости зампредседателя ЦИК Николай Булаев.По его словам, на портале видеонаблюдения находятся 7,5 тысяч пользователей. Все они смотрят одномоментно 30 тысяч избирательных участков, уточнил зампредседателя. В центрах общественного наблюдения достаточно рабочих мест, добавил Булаев.Голосование на выборах в Госдуму России стартовало 17 сентября и продлится вплоть до 19 сентября. Одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы.В Узбекистане досрочное голосование на выборах в Госдуму РФ прошло в двух городах Ташкентской области — Алмалыке (7 сентября) и Чирчике (10 сентября). В день голосования 19 сентября избирательные участки также будут открыты для россиян в Ташкенте, Самарканде и Фергане.

https://uz.sputniknews.ru/20210916/uzbekistan-napravil-delegatsiyu-nablyudateley-na-vybory-v-gosdumu-rf-20514975.html

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выборы, голосование, госдума рф, досрочное голосование, цик рф