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Как в Узбекистане проходят выборы в Госдуму РФ - фото
Как в Узбекистане проходят выборы в Госдуму РФ - фото
Граждане России, находящиеся в Узбекистане, могут проголосовать на трех избирательных участках: в Ташкенте, Фергане и Самарканде. Россияне голосуют активно... 19.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-19T18:26+0500
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фото
узбекистан
голосование
парламентские выборы
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узбекистан, голосование, парламентские выборы, фото

Как в Узбекистане проходят выборы в Госдуму РФ - фото

18:26 19.09.2021
510
Граждане России, находящиеся в Узбекистане, могут проголосовать на трех избирательных участках: в Ташкенте, Фергане и Самарканде. Россияне голосуют активно: свою волю уже изъявили более 700 избирателей.
© Sputnik / Рамиз БахтияровГолосование на выборах в Госдуму РФ в Ташкенте
Голосование на выборах в Госдуму РФ в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
1/10
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Голосование на выборах в Госдуму РФ в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

На 16.00 в Ташкенте проголосовало более 600 избирателей

На 16.00 в Ташкенте проголосовало более 600 избирателей - Sputnik Узбекистан
2/10
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

На 16.00 в Ташкенте проголосовало более 600 избирателей

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

На выборы россияне приходят целыми семьями

На выборы россияне приходят целыми семьями - Sputnik Узбекистан
3/10
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

На выборы россияне приходят целыми семьями

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

На участке установлен информационный стенд, на котором представлены все зарегистрированные кандидаты в депутаты Госдумы от 14 партий

На участке установлен информационный стенд, на котором представлены все зарегистрированные кандидаты в депутаты Госдумы от 14 партий - Sputnik Узбекистан
4/10
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

На участке установлен информационный стенд, на котором представлены все зарегистрированные кандидаты в депутаты Госдумы от 14 партий

© Sputnik / Рамиз БахтияровГолосование на выборах в Госдуму РФ в Ташкенте
Голосование на выборах в Госдуму РФ в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
5/10
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Голосование на выборах в Госдуму РФ в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Выборы в Ташкенте проходят в штатном режиме, без нарушений.

Выборы в Ташкенте проходят в штатном режиме, без нарушений. - Sputnik Узбекистан
6/10
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Выборы в Ташкенте проходят в штатном режиме, без нарушений.

© Sputnik / Дильшода РахматоваВ Самарканде началось голосование на выборах депутатов Государственной Думы РФ
В Самарканде началось голосование на выборах депутатов Государственной Думы РФ - Sputnik Узбекистан
7/10
© Sputnik / Дильшода Рахматова
В Самарканде началось голосование на выборах депутатов Государственной Думы РФ
© Sputnik / Дильшода Рахматова

Среди голосующих - люди всех возрастов

Среди голосующих - люди всех возрастов - Sputnik Узбекистан
8/10
© Sputnik / Дильшода Рахматова

Среди голосующих - люди всех возрастов

© Sputnik / Дильшода Рахматова

Голосование организовано с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических мер.

Голосование организовано с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических мер. - Sputnik Узбекистан
9/10
© Sputnik / Дильшода Рахматова

Голосование организовано с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических мер.

© Sputnik / Дильшода Рахматова

К гражданской ответственности приучают с детства.

К гражданской ответственности приучают с детства. - Sputnik Узбекистан
10/10
© Sputnik / Дильшода Рахматова

К гражданской ответственности приучают с детства.

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