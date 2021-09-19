https://uz.sputniknews.ru/20210919/kak-v-uzbekistane-proxodyat-vybory-v-gosdumu-rf---foto-20557739.html
Как в Узбекистане проходят выборы в Госдуму РФ - фото
Как в Узбекистане проходят выборы в Госдуму РФ - фото
Граждане России, находящиеся в Узбекистане, могут проголосовать на трех избирательных участках: в Ташкенте, Фергане и Самарканде. Россияне голосуют активно... 19.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-19T18:26+0500
2021-09-19T18:26+0500
2021-09-19T18:26+0500
фото
узбекистан
голосование
парламентские выборы
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узбекистан, голосование, парламентские выборы, фото
Как в Узбекистане проходят выборы в Госдуму РФ - фото
Граждане России, находящиеся в Узбекистане, могут проголосовать на трех избирательных участках: в Ташкенте, Фергане и Самарканде. Россияне голосуют активно: свою волю уже изъявили более 700 избирателей.
© Sputnik / Рамиз Бахтияров Голосование на выборах в Госдуму РФ в Ташкенте
Голосование на выборах в Госдуму РФ в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
На 16.00 в Ташкенте проголосовало более 600 избирателей
На 16.00 в Ташкенте проголосовало более 600 избирателей
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
На выборы россияне приходят целыми семьями
На выборы россияне приходят целыми семьями
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
На участке установлен информационный стенд, на котором представлены все зарегистрированные кандидаты в депутаты Госдумы от 14 партий
На участке установлен информационный стенд, на котором представлены все зарегистрированные кандидаты в депутаты Госдумы от 14 партий
© Sputnik / Рамиз Бахтияров Голосование на выборах в Госдуму РФ в Ташкенте
Голосование на выборах в Госдуму РФ в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Выборы в Ташкенте проходят в штатном режиме, без нарушений.
Выборы в Ташкенте проходят в штатном режиме, без нарушений.
© Sputnik / Дильшода Рахматова В Самарканде началось голосование на выборах депутатов Государственной Думы РФ
В Самарканде началось голосование на выборах депутатов Государственной Думы РФ
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Среди голосующих - люди всех возрастов
Среди голосующих - люди всех возрастов
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Голосование организовано с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических мер.
Голосование организовано с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических мер.
© Sputnik / Дильшода Рахматова
К гражданской ответственности приучают с детства.
К гражданской ответственности приучают с детства.