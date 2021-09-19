Как в Узбекистане проходят выборы в Госдуму РФ - фото

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Граждане России, находящиеся в Узбекистане, могут проголосовать на трех избирательных участках: в Ташкенте, Фергане и Самарканде. Россияне голосуют активно: свою волю уже изъявили более 700 избирателей.