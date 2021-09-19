https://uz.sputniknews.ru/20210919/shirin-abdullaeva-kogda-uznala-chto-proshla-na-ty-super-na-radostyax-slomala-lodyjku-20554239.html
Ширин Абдуллаева: когда узнала, что прошла на "Ты Супер!", на радостях сломала лодыжку
Ширин Абдуллаева: когда узнала, что прошла на "Ты Супер!", на радостях сломала лодыжку
В пятом, юбилейном сезоне вокального проекта "Ты Супер" честь Узбекистана будет защищать 15-летняя Ширин Абдуллаева. Она самая младшая в своей многодетной... 19.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-19T14:40+0500
2021-09-19T14:40+0500
2021-09-19T14:40+0500
видео
узбекистан
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вокал
ты супер
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Ширин начала петь примерно с трех лет, а сейчас уже пишет собственные песни, принимает участие в республиканских и международных вокальных конкурсах, а также снимается в кино.На проекте она уже освоилась и сдружилась с многими участницами и даже получила в подарок от одной из них — Светы Сабировой — небольшой сувенир.Заветная мечта девочки - прославить свой родной Узбекистан на международной арене. Дебютное выступление Ширин Абдуллаевой смотрите в очередном выпуске проекта НТВ и Sputnik "Ты Супер" в 22.00 по ташкентскому времени на нашем сайте.В этом юбилейном сезона в конкурсе участвуют более 50 детей из разных уголков России. а также из трех республик СНГ — Беларуси, Молдовы и Узбекистана.
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узбекистан, конкурс, вокал, ты супер, видео
Ширин Абдуллаева: когда узнала, что прошла на "Ты Супер!", на радостях сломала лодыжку
В пятом, юбилейном сезоне вокального проекта "Ты Супер" честь Узбекистана будет защищать 15-летняя Ширин Абдуллаева. Она самая младшая в своей многодетной семье, увлекается вокалом, танцами и спортом, мечтая прославить свою родину на международной арене.
Ширин начала петь примерно с трех лет, а сейчас уже пишет собственные песни, принимает участие в республиканских и международных вокальных конкурсах, а также снимается в кино.
"У меня очень дружная большая семья — я самая младшая из всех дочерей, так что у меня есть еще четыре старших сестры. Это очень здорово, ведь они меня поддерживают. всегда можно спросить у них совета", — признается Ширин.
На проекте она уже освоилась и сдружилась с многими участницами и даже получила в подарок от одной из них — Светы Сабировой — небольшой сувенир.
"Это маленькое чудо у меня на руках подарила мне участница прошлого сезона, за что ей огромное спасибо. Пока не придумала ему имя, но скорее всего назову Стасечкой", — рассказывает Ширин, теребя в руках белого плюшевого зайца.
Заветная мечта девочки - прославить свой родной Узбекистан на международной арене. Дебютное выступление Ширин Абдуллаевой смотрите в очередном выпуске проекта НТВ и Sputnik "Ты Супер" в 22.00 по ташкентскому времени на нашем сайте.
В этом юбилейном сезона в конкурсе участвуют более 50 детей из разных уголков России. а также из трех республик СНГ — Беларуси, Молдовы и Узбекистана.