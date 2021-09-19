https://uz.sputniknews.ru/20210919/shirin-abdullaeva-kogda-uznala-chto-proshla-na-ty-super-na-radostyax-slomala-lodyjku-20554239.html

Ширин Абдуллаева: когда узнала, что прошла на "Ты Супер!", на радостях сломала лодыжку

Ширин Абдуллаева: когда узнала, что прошла на "Ты Супер!", на радостях сломала лодыжку

В пятом, юбилейном сезоне вокального проекта "Ты Супер" честь Узбекистана будет защищать 15-летняя Ширин Абдуллаева. Она самая младшая в своей многодетной... 19.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-19T14:40+0500

2021-09-19T14:40+0500

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видео

узбекистан

конкурс

вокал

ты супер

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Ширин начала петь примерно с трех лет, а сейчас уже пишет собственные песни, принимает участие в республиканских и международных вокальных конкурсах, а также снимается в кино.На проекте она уже освоилась и сдружилась с многими участницами и даже получила в подарок от одной из них — Светы Сабировой — небольшой сувенир.Заветная мечта девочки - прославить свой родной Узбекистан на международной арене. Дебютное выступление Ширин Абдуллаевой смотрите в очередном выпуске проекта НТВ и Sputnik "Ты Супер" в 22.00 по ташкентскому времени на нашем сайте.В этом юбилейном сезона в конкурсе участвуют более 50 детей из разных уголков России. а также из трех республик СНГ — Беларуси, Молдовы и Узбекистана.

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узбекистан, конкурс, вокал, ты супер, видео