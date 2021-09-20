https://uz.sputniknews.ru/20210920/arziev-o-30-letii-dipotnosheniy-rf-i-uzbekistana-eti-svyazi-provereny-vremenem-20562546.html

Арзиев о 30-летии дипотношений РФ и Узбекистана: эти связи проверены временем

Арзиев о 30-летии дипотношений РФ и Узбекистана: эти связи проверены временем

В Ташкенте проходит конференция Валдайского клуба, которую открыл первый замминистра иностранных дел РУз Фарход Арзиев. 20.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-20T11:07+0500

2021-09-20T11:07+0500

2021-09-20T11:29+0500

политика

ташкент

дискуссионный клуб "валдай"

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ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Стратегическое партнерство между Россией и Узбекистаном проверено временем. Об этом "можно говорить с уверенностью", заявил первый замглавы МИД РУз Фарход Арзиев на открытии международной конференции Валдайского клуба "Россия и Узбекистан перед вызовами развития и безопасности на новом историческом этапе взаимодействия".Арзиев напомнил, что в 2022 году исполнится 30 лет с момента установления российско-узбекских дипломатических отношений.Первый замглавы МИД РУз подчеркнул, что развитие тесных союзнических связей с РФ остается одним из приоритетов внешней политики Узбекистана. Арзиев также указал на то, что именно объединяет обе страны: это общий интерес в обеспечении стабильности и безопасности Центральной Азии и пространства СНГ в целом.РФ поддерживает и принимает участие в реализации крупных международных инициативах Узбекистана, добавил замминистра.Арзиев привел несколько примеров таких инициатив: объявление Приаралья зоной экологических инноваций и технологий, создание многопартнерского трастового фонда по человеческой безопасности для региона Приаралья, а также принятие ряда спецрезолюций Генассамблеи ООН, касающихся региона ЦА.Получение Узбекистаном статуса государства-наблюдателя в ЕАЭС открывает новые перспективы взаимовыгодного партнерства на многосторонней основе, подчеркнул Арзиев.Замминистра также затронул современные тенденции сотрудничества РФ и Узбекистана.Арзиев подчеркнул, что "между странами сформировано уникальная и многоуровневая система взаимодействия": это тесный диалог на высшем уровне, совместная комиссия на уровне премьер-министров, межправительственная комиссия во главе с вице-премьерами, а также подкомиссии под руководством глав различных министерств и ведомств.РФ и Узбекистан активно развивают в том числе экономическое сотрудничество: в 2020-м товарооборот составил почти шесть миллиардов долларов. В этом году, несмотря на пандемию, этот показатель вырос на 20%.Ранее спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко заявила, что в России ценят настрой узбекских властей на развитие союзнических и партнерских отношений, основанных на доверии и взаимном уважении.

https://uz.sputniknews.ru/20210901/matvienko--narbaevoy-rf-tsenit-nastroy-uzbekistana-na-razvitie-partnerstva-20325794.html

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ташкент, дискуссионный клуб "валдай"