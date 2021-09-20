Политика
Арзиев о 30-летии дипотношений РФ и Узбекистана: эти связи проверены временем
11:07 20.09.2021 (обновлено: 11:29 20.09.2021)
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© Sputnik / Дильшода РахматоваПервый замглавы МИД РУз Фарход Арзиев, архивное фото
© Sputnik / Дильшода Рахматова
В Ташкенте проходит конференция Валдайского клуба, которую открыл первый замминистра иностранных дел РУз Фарход Арзиев.
ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Стратегическое партнерство между Россией и Узбекистаном проверено временем.
Об этом "можно говорить с уверенностью", заявил первый замглавы МИД РУз Фарход Арзиев на открытии международной конференции Валдайского клуба "Россия и Узбекистан перед вызовами развития и безопасности на новом историческом этапе взаимодействия".
© Sputnik / Рамиз БахтияровКонференция Валдайского клуба "Россия и Узбекистан перед вызовами развития и безопасности на новом историческом этапе взаимодействия" в Ташкенте
Конференция Валдайского клуба "Россия и Узбекистан перед вызовами развития и безопасности на новом историческом этапе взаимодействия" в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Арзиев напомнил, что в 2022 году исполнится 30 лет с момента установления российско-узбекских дипломатических отношений.
Первый замглавы МИД РУз подчеркнул, что развитие тесных союзнических связей с РФ остается одним из приоритетов внешней политики Узбекистана.
"Примечательно, что за последние пять лет эти отношения вышли на качественно новый и беспрецедентно содержательный уровень. Прочной основой развития наших отношений служит доверительный и искренне дружественный диалог президентов Шавката Мирзиёева и Владимира Путина".
Арзиев также указал на то, что именно объединяет обе страны: это общий интерес в обеспечении стабильности и безопасности Центральной Азии и пространства СНГ в целом.
РФ поддерживает и принимает участие в реализации крупных международных инициативах Узбекистана, добавил замминистра.
Арзиев привел несколько примеров таких инициатив: объявление Приаралья зоной экологических инноваций и технологий, создание многопартнерского трастового фонда по человеческой безопасности для региона Приаралья, а также принятие ряда спецрезолюций Генассамблеи ООН, касающихся региона ЦА.
"За последние годы Узбекистан заметно активизировал свою роль и участие в ключевых региональных структурах (СНГ и ШОС), выступил с рядом крупных инициатив. Российская сторона оказала активно содействие в успешном проведении председательства Узбекистана в СНГ в 2020 году".
Получение Узбекистаном статуса государства-наблюдателя в ЕАЭС открывает новые перспективы взаимовыгодного партнерства на многосторонней основе, подчеркнул Арзиев.
Замминистра также затронул современные тенденции сотрудничества РФ и Узбекистана.
Арзиев подчеркнул, что "между странами сформировано уникальная и многоуровневая система взаимодействия": это тесный диалог на высшем уровне, совместная комиссия на уровне премьер-министров, межправительственная комиссия во главе с вице-премьерами, а также подкомиссии под руководством глав различных министерств и ведомств.
РФ и Узбекистан активно развивают в том числе экономическое сотрудничество: в 2020-м товарооборот составил почти шесть миллиардов долларов. В этом году, несмотря на пандемию, этот показатель вырос на 20%.
Ранее спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко заявила, что в России ценят настрой узбекских властей на развитие союзнических и партнерских отношений, основанных на доверии и взаимном уважении.
1 сентября, 12:57
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