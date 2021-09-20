Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Трагедия в пермском вузе: хронология событий, данные о нападавшем, погибших и раненых
Видео
https://uz.sputniknews.ru/20210920/bezborodov-kak-uzbekistanu-stat-logisticheskim-xabom-tsentralnoy-azii--video-20565867.html
Безбородов: как Узбекистану стать "логистическим хабом" Центральной Азии — видео
Безбородов: как Узбекистану стать "логистическим хабом" Центральной Азии — видео
Гендиректор исследовательского агентства Infranews Алексей Безбородов объяснил, чего не хватает республике. 20.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-20T15:41+0500
2021-09-20T16:07+0500
узбекистан
логистика
видео
мультимедиа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/14/20568848_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f9565b65affc85e63e5b08f4573b6592.jpg
Узбекистану нужно настраиваться на высокотехнологичный экспортный потенциал.Об этом корреспонденту Sputnik рассказал гендиректор исследовательского агентства Infranews Алексей Безбородов на полях конференции Валдайского клуба "Россия и Узбекистан перед вызовами развития и безопасности на новом историческом этапе взаимодействия".По мнению эксперта, у всех логистических проектов региона Центральной Азии хорошие перспективы. Безбородов считает, что для Узбекистана это относительно новое направление, республика только "встала на маршрут" развития логистики. С учетом того, что сегодня Узбекистан инвестирует и в образование, и в производство, и имеет достаточно серьезную демографическую "подушку" для этого развития, стране нужно настраиваться на высокотехнологичный или среднетехнологичный экспортный потенциал, считает эксперт.Кроме того, важен фокус на рынок России с точки зрения поставки агропродукции. По мнению Безбородова, потенциал для этого у Узбекистана есть, однако качество довоза страдает.Эксперт добавил, что если Узбекистан хочет пройти по этому пути, то ему нужно научиться оказывать дешевые логистические услуги частному сектору внутри страны, а затем открываться для стороннего рынка и начинать экспорт транспортных услуг.Полное интервью смотрите в видео.
https://uz.sputniknews.ru/20210823/rossiya-i-uzbekistan-pristupili-k-sozdaniyu-logisticheskix-koridorov-20191920.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Анна Желиховская
Анна Желиховская
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/14/20568848_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7724324f704cb5b27e4e84db4f641b7b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, логистика, мультимедиа

Безбородов: как Узбекистану стать "логистическим хабом" Центральной Азии — видео

15:41 20.09.2021 (обновлено: 16:07 20.09.2021)
327
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Анна Желиховская
Все материалы
Гендиректор исследовательского агентства Infranews Алексей Безбородов объяснил, чего не хватает республике.
Узбекистану нужно настраиваться на высокотехнологичный экспортный потенциал.
Об этом корреспонденту Sputnik рассказал гендиректор исследовательского агентства Infranews Алексей Безбородов на полях конференции Валдайского клуба "Россия и Узбекистан перед вызовами развития и безопасности на новом историческом этапе взаимодействия".
По мнению эксперта, у всех логистических проектов региона Центральной Азии хорошие перспективы.
Безбородов считает, что для Узбекистана это относительно новое направление, республика только "встала на маршрут" развития логистики.

"Да, железная дорога есть, учить людей не надо, грамотных специалистов для этого достаточно, поэтому нужно инвестировать. Самый важный момент для Узбекистана — это, во-первых, определиться что им важнее. Да, конечно, на агроэкспрессах, транзите на Афганистан, на транзите из Пакистана можно что-то зарабатывать. Но это не гигантские деньги".

Алексей Безбородов - Sputnik Узбекистан
Алексей Безбородов
Гендиректор исследовательского агентства Infranews
С учетом того, что сегодня Узбекистан инвестирует и в образование, и в производство, и имеет достаточно серьезную демографическую "подушку" для этого развития, стране нужно настраиваться на высокотехнологичный или среднетехнологичный экспортный потенциал, считает эксперт.
Кроме того, важен фокус на рынок России с точки зрения поставки агропродукции. По мнению Безбородова, потенциал для этого у Узбекистана есть, однако качество довоза страдает.
"По многим параметрам у Узбекистана нет логистической стратегии, формализованного направления с точки зрения инвестиций. Нет четкого понимания, что такое транзит и как на нем заработать. Мое понимание очень простое: Россия прошла достаточно длительный путь разdития логистики с точки зрения обеспечения дешевой логистики в каждой точке населения РФ. У нас десятки тысяч специалистов, воспитанных как на внутреннем логистическом обороте, так и на транзите. Так, мы продаем свои транспортные услуги на очень высоком уровне".
Алексей Безбородов - Sputnik Узбекистан
Алексей Безбородов
Гендиректор исследовательского агентства Infranews
Эксперт добавил, что если Узбекистан хочет пройти по этому пути, то ему нужно научиться оказывать дешевые логистические услуги частному сектору внутри страны, а затем открываться для стороннего рынка и начинать экспорт транспортных услуг.
Полное интервью смотрите в видео.
Встреча заместителя премьер-министра – министра инвестиций и внешней торговли РУз С. Умурзакова с зампредседателя правительства РФ А. Оверчуком. - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.08.2021
Экономика
Россия и Узбекистан приступили к созданию логистических коридоров
23 августа, 09:56
6201
100000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:54Техническая неисправность: в метро Ташкента снова остановился поезд — видео
15:41Безбородов: как Узбекистану стать "логистическим хабом" Центральной Азии — видео
15:39Узбекистан намерен сделать Афганистан экономически удобным соседом - Бордачев
15:29Узбекистан не ведет переговоров с ООН по афганским беженцам — Иргашев
15:07В Узбекистане временно приостановлены еженедельные брифинги пресс-секретаря президента
14:03Трагедия в пермском вузе: хронология событий, данные о нападавшем, погибших и раненых
13:47Россия не будет ставить страны ЦА перед геополитическом выбором — МИД РФ
13:47Ситуация стабилизируется: в Узбекистане отменили ряд ограничений, связанных с COVID
12:52К визиту Мирзиёева в Россию подготовлен серьезный пакет документов — МИД РФ
12:41РФ видит в Узбекистане верного союзника, несмотря на приостановку участия в ОДКБ
12:23Насколько Узбекистан готов к интеграции с ЕАЭС — оценил замглавы МИД РФ
11:07Арзиев о 30-летии дипотношений РФ и Узбекистана: эти связи проверены временем
10:45Европа обвиняет Россию в "экспорте холода"
10:28Власть над Россией доверена новым силам
10:00Украину хотят переименовать: новое название уже предложено
09:24Ищенко: в чем отличие верхушки "Талибана"* от властей Украины — видео
08:51Ситуацию в Афганистане обсудят на конференции клуба "Валдай" в Ташкенте
08:40Агитационная кампания кандидатов в президенты стартует в Узбекистане
08:23Узбекистан к 2024 году создаст ПЦР-тесты для выявления гепатита B
00:56Заяц не подвел: Ширин Абдуллаева прошла в полуфинал шоу "Ты Супер!"