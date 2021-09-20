https://uz.sputniknews.ru/20210920/bezborodov-kak-uzbekistanu-stat-logisticheskim-xabom-tsentralnoy-azii--video-20565867.html
Безбородов: как Узбекистану стать "логистическим хабом" Центральной Азии — видео
Безбородов: как Узбекистану стать "логистическим хабом" Центральной Азии — видео
Гендиректор исследовательского агентства Infranews Алексей Безбородов объяснил, чего не хватает республике. 20.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-20T15:41+0500
2021-09-20T15:41+0500
2021-09-20T16:07+0500
узбекистан
логистика
видео
мультимедиа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/14/20568848_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f9565b65affc85e63e5b08f4573b6592.jpg
Узбекистану нужно настраиваться на высокотехнологичный экспортный потенциал.Об этом корреспонденту Sputnik рассказал гендиректор исследовательского агентства Infranews Алексей Безбородов на полях конференции Валдайского клуба "Россия и Узбекистан перед вызовами развития и безопасности на новом историческом этапе взаимодействия".По мнению эксперта, у всех логистических проектов региона Центральной Азии хорошие перспективы. Безбородов считает, что для Узбекистана это относительно новое направление, республика только "встала на маршрут" развития логистики. С учетом того, что сегодня Узбекистан инвестирует и в образование, и в производство, и имеет достаточно серьезную демографическую "подушку" для этого развития, стране нужно настраиваться на высокотехнологичный или среднетехнологичный экспортный потенциал, считает эксперт.Кроме того, важен фокус на рынок России с точки зрения поставки агропродукции. По мнению Безбородова, потенциал для этого у Узбекистана есть, однако качество довоза страдает.Эксперт добавил, что если Узбекистан хочет пройти по этому пути, то ему нужно научиться оказывать дешевые логистические услуги частному сектору внутри страны, а затем открываться для стороннего рынка и начинать экспорт транспортных услуг.Полное интервью смотрите в видео.
https://uz.sputniknews.ru/20210823/rossiya-i-uzbekistan-pristupili-k-sozdaniyu-logisticheskix-koridorov-20191920.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/14/20568848_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7724324f704cb5b27e4e84db4f641b7b.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, логистика, мультимедиа
Безбородов: как Узбекистану стать "логистическим хабом" Центральной Азии — видео
15:41 20.09.2021 (обновлено: 16:07 20.09.2021)
Гендиректор исследовательского агентства Infranews Алексей Безбородов объяснил, чего не хватает республике.
Узбекистану нужно настраиваться на высокотехнологичный экспортный потенциал.
Об этом корреспонденту Sputnik рассказал гендиректор исследовательского агентства Infranews Алексей Безбородов на полях конференции Валдайского клуба "Россия и Узбекистан перед вызовами развития и безопасности на новом историческом этапе взаимодействия".
По мнению эксперта, у всех логистических проектов региона Центральной Азии хорошие перспективы.
Безбородов считает, что для Узбекистана это относительно новое направление, республика только "встала на маршрут" развития логистики.
"Да, железная дорога есть, учить людей не надо, грамотных специалистов для этого достаточно, поэтому нужно инвестировать. Самый важный момент для Узбекистана — это, во-первых, определиться что им важнее. Да, конечно, на агроэкспрессах, транзите на Афганистан, на транзите из Пакистана можно что-то зарабатывать. Но это не гигантские деньги".
Алексей Безбородов
Гендиректор исследовательского агентства Infranews
С учетом того, что сегодня Узбекистан инвестирует и в образование, и в производство, и имеет достаточно серьезную демографическую "подушку" для этого развития, стране нужно настраиваться на высокотехнологичный или среднетехнологичный экспортный потенциал, считает эксперт.
Кроме того, важен фокус на рынок России с точки зрения поставки агропродукции. По мнению Безбородова, потенциал для этого у Узбекистана есть, однако качество довоза страдает.
"По многим параметрам у Узбекистана нет логистической стратегии, формализованного направления с точки зрения инвестиций. Нет четкого понимания, что такое транзит и как на нем заработать. Мое понимание очень простое: Россия прошла достаточно длительный путь разdития логистики с точки зрения обеспечения дешевой логистики в каждой точке населения РФ. У нас десятки тысяч специалистов, воспитанных как на внутреннем логистическом обороте, так и на транзите. Так, мы продаем свои транспортные услуги на очень высоком уровне".
Алексей Безбородов
Гендиректор исследовательского агентства Infranews
Эксперт добавил, что если Узбекистан хочет пройти по этому пути, то ему нужно научиться оказывать дешевые логистические услуги частному сектору внутри страны, а затем открываться для стороннего рынка и начинать экспорт транспортных услуг.
Полное интервью смотрите в видео.