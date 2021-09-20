https://uz.sputniknews.ru/20210920/bezborodov-kak-uzbekistanu-stat-logisticheskim-xabom-tsentralnoy-azii--video-20565867.html

Безбородов: как Узбекистану стать "логистическим хабом" Центральной Азии — видео

Безбородов: как Узбекистану стать "логистическим хабом" Центральной Азии — видео

Гендиректор исследовательского агентства Infranews Алексей Безбородов объяснил, чего не хватает республике. 20.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-20T15:41+0500

2021-09-20T15:41+0500

2021-09-20T16:07+0500

узбекистан

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Узбекистану нужно настраиваться на высокотехнологичный экспортный потенциал.Об этом корреспонденту Sputnik рассказал гендиректор исследовательского агентства Infranews Алексей Безбородов на полях конференции Валдайского клуба "Россия и Узбекистан перед вызовами развития и безопасности на новом историческом этапе взаимодействия".По мнению эксперта, у всех логистических проектов региона Центральной Азии хорошие перспективы. Безбородов считает, что для Узбекистана это относительно новое направление, республика только "встала на маршрут" развития логистики. С учетом того, что сегодня Узбекистан инвестирует и в образование, и в производство, и имеет достаточно серьезную демографическую "подушку" для этого развития, стране нужно настраиваться на высокотехнологичный или среднетехнологичный экспортный потенциал, считает эксперт.Кроме того, важен фокус на рынок России с точки зрения поставки агропродукции. По мнению Безбородова, потенциал для этого у Узбекистана есть, однако качество довоза страдает.Эксперт добавил, что если Узбекистан хочет пройти по этому пути, то ему нужно научиться оказывать дешевые логистические услуги частному сектору внутри страны, а затем открываться для стороннего рынка и начинать экспорт транспортных услуг.Полное интервью смотрите в видео.

https://uz.sputniknews.ru/20210823/rossiya-i-uzbekistan-pristupili-k-sozdaniyu-logisticheskix-koridorov-20191920.html

узбекистан

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Анна Желиховская

Анна Желиховская

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская

узбекистан, логистика, мультимедиа