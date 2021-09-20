https://uz.sputniknews.ru/20210920/evropa-pod-udarom-ssha-i-ukraina-zateyali-voennye-igry-20574952.html

Европа под ударом: США и Украина затеяли "военные игры"

Европа под ударом: США и Украина затеяли "военные игры"

Вашингтон и Киев готовятся к коалиционным операциям против "страны-агрессора" – с боевой стрельбой, высадкой воздушного десанта и ударами беспилотников на... 20.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-20T21:16+0500

2021-09-20T21:16+0500

2021-09-20T21:16+0500

колумнисты

сша

украина

армия

военные учения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/12/98/129849_0:198:2937:1850_1920x0_80_0_0_46044c7403d26283971c7354b184735f.jpg

Многонациональные учения Rapid Trident проходят с участием шести тысяч военнослужащих ВСУ, Пентагона и ряда стран НАТО. Украинско-американский "ответ" на стратегические учения РФ и РБ "Запад-2021" выглядит малоубедительным.Провокационный сценарий маневров Rapid Trident 2021 угрожает дестабилизацией, прежде всего, соседним европейским странам и самой Украине, которая с высокой вероятностью может повторить судьбу разоренного войной Афганистана.На территории Львовской области 20 сентября стартовали украинско-американские учения Rapid Trident 2021, которые "впервые в истории" проходят "с реальной боевой стрельбой" многонациональных батальонов 15 стран-участников.Планируется совместное десантирование украинских и американских солдат из военно-транспортных самолетов С-130 ВВС США. И привлечение оперативно-тактических беспилотников, которые будут подниматься с территории Польши, перелетать через государственную границу и выполнять задачи на Украине. Маневры продлятся 12 дней, и завершатся 1 октября.Шесть тысяч участников – состав всего лишь одной бригады, с такими силами на Европейском театре военных действий делать нечего. И все же, воздушные десанты, трансграничные задачи ударных беспилотников НАТО – свидетельствуют о наступательном характере операций и агрессивной сути Rapid Trident 2021. Разумеется, сопредельные Россия и Беларусь учтут эти факты, примут компенсационные меры.Украинско-американские военные игры на Яворовском полигоне представляются Киеву последовательными "шагами в НАТО". Число иностранных участников ежегодных маневров Rapid Trident постепенно растет (в 2020-м превысило четыре тысячи военнослужащих). Украинское руководство допускает начало военного конфликта на территории Восточной Европы – с участием "многонациональных сил НАТО", под покровительством Вашингтона. Вероятно, в Киеве свято верят во вторую Крымскую войну, без учета современных реалий и вооружений.Украинская территория используется для "передового присутствия" иностранных войск вблизи российских границ. При этом западные партнеры не спешат обозначить хотя бы примерные сроки вступления Украины в НАТО. Фактически страна превращена в зону колонизации и военной интервенции США.Колониальные радости и надеждыКомандование ВСУ проверило боеготовность механизированной бригады, подразделений Нацгвардии, Госпогранслужбы, усилило системы ПВО "на северном направлении".Подразделения радиотехнических и зенитных ракетных войск выдвинулись на боевые позиции в Черниговской области – сопредельной с Брянской (РФ) и Гомельской (РБ) областями. Служба безопасности и МВД Украины также провели учения по нейтрализации "вражеских диверсионных групп" в Черниговской и Сумской областях, вблизи границы с Россией.Украинские СМИ возбужденно сообщают об отработке пересечения границы подразделениями НАТО (Drang nach Osten), о первых в истории боевых стрельбах многонационального батальона (не ясно, чем партнеры раньше занимались), о совместном американско-британско-украинском десантировании и предстоящей оценке альянсом шести подразделений ВСУ (тактическая группа Сил спецопераций, роты радиационной, химической и биологической защиты).Представим, даже не уровень боеготовности, а степень холопства украинских войск, сдающих экзамены "оценщикам НАТО", которые совсем недавно получили пинка от сторонников движения "Талибан"*, потерпели позорнейшее военное поражение в Афганистане.Между тем, продолжением Rapid Trident 2021 на Украине станут (22 – 30 сентября) маневры "Объединенные усилия-2021" с участием ВСУ и 11 стран НАТО – всего 12 тысяч военнослужащих (преимущественно украинских), 85 танков и 50 тяжелых артиллерийских систем, а также боевая авиация Канады, Румынии, Словакии. Вроде бы, мышиная возня.Для сравнения, российско-белорусские стратегические учения "Запад – 2021" проходили на 15 военных полигонах, с привлечением около 200 тысяч военнослужащих и 1500 единиц боевой техники. Однако стратеги в Вашингтоне и Брюсселе просчитывают и планируют развитие конфликтов на перспективу, на годы вперед.Под надуманным предлогом "усиления военной активности России" и ее растущей "непредсказуемости" американцы поставляют украинской армии противотанковые комплексы Javelin, крупнокалиберные снайперские винтовки, военную технику. Не слишком большие партии не самого современного вооружения. США готовы потратить за год на ВСУ около 60 млн долларов.Достаточно для "подогрева" конфликта в Донбассе, и маловато для реального военного строительства – в мировом рейтинге военной мощи Украина занимает 25-е место, и находится между Вьетнамом и Таиландом. ВСУ необходимы Западу для постоянного военного напряжения у границ России – без большой войны, но ведь однажды Киев может выйти из-под контроля Вашингтона.Натовские стандартыВ недавнем интервью секретарь украинского Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов призвал западных партнеров к "активным действиям" на антироссийском фронте, и заявил, что ВСУ в состоянии очистить территорию Донецкой и Луганской областей, а также Крыма от местного населения – миллионов российских граждан. Чрезвычайно опасные для Европы призывы и сценарии.Реакция РФ на подобные авантюры вполне предсказуема. В ситуации реального военного конфликта с "государством-агрессором" украинская армия будет разбита в короткий срок, и "партнеры" ничем не помогут (потому что живут под прицелом российских ракетных комплексов).Подразделения ВСУ будут очень быстро бежать до Ла-Манша (кому повезет). Регулярные совместные учения НАТО на Украине, ужимки и прыжки с парашютом, дорогие "Джавелины" и бюджетные надувные лодки для спецназа ВСУ – подобны салу в мышеловке.Верховная Рада в 2019 году конституционно закрепила курс страны в НАТО, и Украина стала шестым государством-партнером альянса с расширенными возможностями.Однако прозападный курс и натовские стандарты совершенно не гарантируют внешнеполитических успехов и военных побед. На долгом пути в альянс Грузия, к примеру, больше потеряла, чем обрела. Умные учатся на чужих ошибках, остальные танцуют на граблях – с "быстрым трезубцем" в руках.После государственного переворота 2014 года Украина явно и тайно получила от зарубежных партнеров немало оружия и миллиарды долларов "на укрепление ВСУ". Однако "манна небесная" будто бы миновала Украину транзитом, и западное оружие обрело новых владельцев в странах Азии и Африки – по старым схемам распродаж советских арсеналов.Полнейшая безысходность в области военного строительства усугубляется смелыми планами Киева по "возвращению Крыма" и другими бредовыми идеями в области внешней политики.* - организация, запрещенная в России и ряде других стран.

https://uz.sputniknews.ru/20210608/ssha-rossiya-i-evropa-obedinilis-protiv-ukrainy-19135588.html

https://uz.sputniknews.ru/20210902/golubaya-mechta-dlya-ukrainy-chto-zelenskiy-deystvitelno-poluchil-ot-baydena-20336042.html

https://uz.sputniknews.ru/20210406/s-nami-ssha-ukraina-snova-poverila-chto-amerikantsy-budut-voevat-za-nee-18185434.html

https://uz.sputniknews.ru/20210119/SShA-perestali-interesovatsya-Ukrainoy-teper-voyny-zhdut-v-drugom-meste-15815195.html

сша

украина

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_215:0:882:666_100x100_80_0_0_381eb00e4856ac2521714ff5f277f77c.jpg

Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_215:0:882:666_100x100_80_0_0_381eb00e4856ac2521714ff5f277f77c.jpg

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_215:0:882:666_100x100_80_0_0_381eb00e4856ac2521714ff5f277f77c.jpg

сша, украина, армия, военные учения