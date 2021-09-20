Конференция клуба "Валдай"
Конференция Валдайского клуба "Россия и Узбекистан перед вызовами развития и безопасности на новом историческом этапе взаимодействия" проходит в Ташкенте: более 30 экспертов из двух стран обсуждают широкий спектр вопросов и проблем двустороннего и межрегионального взаимодействия.
К визиту Мирзиёева в Россию подготовлен серьезный пакет документов — МИД РФ
12:52 20.09.2021 (обновлено: 12:58 20.09.2021)
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© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГосударственный визит президента РФ В.Путина в Узбекистан, архивное фото
© Sputnik / Сергей Гунеев/
Узбекский лидер, как ожидается, посетит РФ в этом году.
ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Солидный пакет документов, в том числе в оборонной сфере, подготовлен к визиту в Россию президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.
Глава государства, как ожидается, посетит РФ в этом году, заявил корреспонденту Sputnik замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Мы готовимся к государственному визиту президента Узбекистана, который, как мы надеемся, состоится в этом году. Подготовлен очень серьезный пакет документов — в первую очередь в области торгово-экономического взаимодействия, но также и в других сферах, в том числе и в оборонной сфере, и мы надеемся, что этот визит станет действительно исторической вехой".
Руденко отметил, что в 2020 году товарооборот между двумя странами достиг 5,9 миллиарда долларов, и в этом году он еще вырастет.
"Мы в этом не сомневаемся, потому что наличие стольких проектов и программ сотрудничества говорит, что тут перспективы очень неплохие".
В Ташкенте в понедельник проходит конференция Валдайского клуба "Россия и Узбекистан перед вызовами развития и безопасности на новом историческом этапе взаимодействия", организуемая в партнерстве с институтом стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана.
В мероприятии принимают участие более 30 ведущих экспертов двух стран.