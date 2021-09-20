https://uz.sputniknews.ru/20210920/k-vizitu-mirziyoeva-v-rossiyu-podgotovlen-sereznyy-paket-dokumentov--mid-rf-20565110.html

К визиту Мирзиёева в Россию подготовлен серьезный пакет документов — МИД РФ

К визиту Мирзиёева в Россию подготовлен серьезный пакет документов — МИД РФ

Узбекский лидер, как ожидается, посетит РФ в этом году. 20.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-20T12:52+0500

2021-09-20T12:52+0500

2021-09-20T12:58+0500

узбекистан

ташкент

шавкат мирзиёев

государственный визит

дискуссионный клуб "валдай"

официальный визит

конференция клуба "валдай"

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ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Солидный пакет документов, в том числе в оборонной сфере, подготовлен к визиту в Россию президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.Глава государства, как ожидается, посетит РФ в этом году, заявил корреспонденту Sputnik замглавы МИД РФ Андрей Руденко.Руденко отметил, что в 2020 году товарооборот между двумя странами достиг 5,9 миллиарда долларов, и в этом году он еще вырастет. В Ташкенте в понедельник проходит конференция Валдайского клуба "Россия и Узбекистан перед вызовами развития и безопасности на новом историческом этапе взаимодействия", организуемая в партнерстве с институтом стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана. В мероприятии принимают участие более 30 ведущих экспертов двух стран.

https://uz.sputniknews.ru/20210920/arziev-o-30-letii-dipotnosheniy-rf-i-uzbekistana-eti-svyazi-provereny-vremenem-20562546.html

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узбекистан, ташкент, шавкат мирзиёев, государственный визит, дискуссионный клуб "валдай", официальный визит