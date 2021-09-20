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Конференция клуба "Валдай"
Конференция Валдайского клуба "Россия и Узбекистан перед вызовами развития и безопасности на новом историческом этапе взаимодействия" проходит в Ташкенте: более 30 экспертов из двух стран обсуждают широкий спектр вопросов и проблем двустороннего и межрегионального взаимодействия.
https://uz.sputniknews.ru/20210920/k-vizitu-mirziyoeva-v-rossiyu-podgotovlen-sereznyy-paket-dokumentov--mid-rf-20565110.html
К визиту Мирзиёева в Россию подготовлен серьезный пакет документов — МИД РФ
К визиту Мирзиёева в Россию подготовлен серьезный пакет документов — МИД РФ
Узбекский лидер, как ожидается, посетит РФ в этом году. 20.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-20T12:52+0500
2021-09-20T12:58+0500
узбекистан
ташкент
шавкат мирзиёев
государственный визит
дискуссионный клуб "валдай"
официальный визит
конференция клуба "валдай"
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ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Солидный пакет документов, в том числе в оборонной сфере, подготовлен к визиту в Россию президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.Глава государства, как ожидается, посетит РФ в этом году, заявил корреспонденту Sputnik замглавы МИД РФ Андрей Руденко.Руденко отметил, что в 2020 году товарооборот между двумя странами достиг 5,9 миллиарда долларов, и в этом году он еще вырастет. В Ташкенте в понедельник проходит конференция Валдайского клуба "Россия и Узбекистан перед вызовами развития и безопасности на новом историческом этапе взаимодействия", организуемая в партнерстве с институтом стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана. В мероприятии принимают участие более 30 ведущих экспертов двух стран.
https://uz.sputniknews.ru/20210920/arziev-o-30-letii-dipotnosheniy-rf-i-uzbekistana-eti-svyazi-provereny-vremenem-20562546.html
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узбекистан, ташкент, шавкат мирзиёев, государственный визит, дискуссионный клуб "валдай", официальный визит

К визиту Мирзиёева в Россию подготовлен серьезный пакет документов — МИД РФ

12:52 20.09.2021 (обновлено: 12:58 20.09.2021)
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© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГосударственный визит президента РФ В.Путина в Узбекистан, архивное фото
Государственный визит президента РФ В.Путина в Узбекистан, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.09.2021
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Узбекский лидер, как ожидается, посетит РФ в этом году.
ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Солидный пакет документов, в том числе в оборонной сфере, подготовлен к визиту в Россию президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.
Глава государства, как ожидается, посетит РФ в этом году, заявил корреспонденту Sputnik замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Мы готовимся к государственному визиту президента Узбекистана, который, как мы надеемся, состоится в этом году. Подготовлен очень серьезный пакет документов в первую очередь в области торгово-экономического взаимодействия, но также и в других сферах, в том числе и в оборонной сфере, и мы надеемся, что этот визит станет действительно исторической вехой".

Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко, архивное фото - Sputnik Узбекистан
Андрей Руденко
Замглавы МИД РФ
Руденко отметил, что в 2020 году товарооборот между двумя странами достиг 5,9 миллиарда долларов, и в этом году он еще вырастет.
"Мы в этом не сомневаемся, потому что наличие стольких проектов и программ сотрудничества говорит, что тут перспективы очень неплохие".
Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко, архивное фото - Sputnik Узбекистан
Андрей Руденко
Замглавы МИД РФ
В Ташкенте в понедельник проходит конференция Валдайского клуба "Россия и Узбекистан перед вызовами развития и безопасности на новом историческом этапе взаимодействия", организуемая в партнерстве с институтом стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана.
В мероприятии принимают участие более 30 ведущих экспертов двух стран.
Первый замглавы МИД РУз Фарход Арзиев, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.09.2021
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