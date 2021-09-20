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https://uz.sputniknews.ru/20210920/mirziyoev-predlojit-na-sessii-genassamblei-oon-puti-ukrepleniya-mirovoy-ekonomiki-20574080.html
На сессии Генассамблеи ООН Мирзиёев предложит пути укрепления мировой экономики
На сессии Генассамблеи ООН Мирзиёев предложит пути укрепления мировой экономики
Шавкат Мирзиёев затронет, в том числе вопросы совместного преодоления социально-экономических последствий пандемии COVID-19 на основе провозглашенного ООН... 20.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-20T20:21+0500
2021-09-20T20:22+0500
политика
шавкат мирзиёев
выступление
генассамблея оон
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ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Шавкат Мирзиёев выступит завтра в общеполитических дебатах высокого уровня на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщили в администрации главы республики.В видеообращении президент представит свой взгляд на актуальные вопросы региональной и глобальной повестки, а также на роль ООН в консолидированном реагировании на современные угрозы и вызовы.Будут также затронуты вопросы совместного преодоления социально-экономических последствий пандемии COVID-19 на основе провозглашенного ООН принципа "не оставляя никого позади".Президент намерен выдвинуть ряд инициатив, которые позволят укрепить мир и безопасность, восстановить мировую экономику, обеспечить устойчивое развитие и углубление диалога в регионе и на глобальном уровне. Отдельное внимание будет уделено продвижению прав и свобод человека, а также борьбу с изменением климата, деградацией окружающей среды и биоразнообразия, высыханием Аральского моря.Выступая в прошлом году на 75-й сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций глава Узбекистана также озвучил ряд предложений, которые были поддержаны на международном уровне и продолжают реализовываться.Так, в ноябре 2021 года в Ташкенте пройдет Международная конференция, посвященная результатам реализации и перспективам взаимодействия в рамках Совместного плана государств Центральной Азии по выполнению Глобальной контртеррористической стратегии.Нынешнее выступление на Генассамблее ООН станет третьим для Шавката Мирзиёева в качестве президента Узбекистана. Первое состоялось в 2017 году, второе - в прошлом.
https://uz.sputniknews.ru/20210707/glavy-mid-tsa-obsudili-situatsiyu-v-afganistane-pod-egidoy-oon-19585371.html
https://uz.sputniknews.ru/20200923/Kakie-initsiativy-vydvinul-Mirziev-na-75-y-sessii-Genassamblei-OON-15039675.html
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шавкат мирзиёев, выступление, генассамблея оон

На сессии Генассамблеи ООН Мирзиёев предложит пути укрепления мировой экономики

20:21 20.09.2021 (обновлено: 20:22 20.09.2021)
682
© AFP / HAZEM BADERФлаг ООН
Флаг ООН - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.09.2021
© AFP / HAZEM BADER
Шавкат Мирзиёев затронет, в том числе вопросы совместного преодоления социально-экономических последствий пандемии COVID-19 на основе провозглашенного ООН принципа "не оставляя никого позади".
ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Шавкат Мирзиёев выступит завтра в общеполитических дебатах высокого уровня на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщили в администрации главы республики.
В видеообращении президент представит свой взгляд на актуальные вопросы региональной и глобальной повестки, а также на роль ООН в консолидированном реагировании на современные угрозы и вызовы.
Будут также затронуты вопросы совместного преодоления социально-экономических последствий пандемии COVID-19 на основе провозглашенного ООН принципа "не оставляя никого позади".
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Президент намерен выдвинуть ряд инициатив, которые позволят укрепить мир и безопасность, восстановить мировую экономику, обеспечить устойчивое развитие и углубление диалога в регионе и на глобальном уровне. Отдельное внимание будет уделено продвижению прав и свобод человека, а также борьбу с изменением климата, деградацией окружающей среды и биоразнообразия, высыханием Аральского моря.
Выступление президента Узбекистана Шавката Мирзиёева на 75-й сессии Генассамблеи ООН - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.09.2020
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Какие инициативы выдвинул Мирзиёев на 75-й сессии Генассамблеи ООН
23 сентября 2020, 19:54
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Выступая в прошлом году на 75-й сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций глава Узбекистана также озвучил ряд предложений, которые были поддержаны на международном уровне и продолжают реализовываться.
Так, в ноябре 2021 года в Ташкенте пройдет Международная конференция, посвященная результатам реализации и перспективам взаимодействия в рамках Совместного плана государств Центральной Азии по выполнению Глобальной контртеррористической стратегии.
Нынешнее выступление на Генассамблее ООН станет третьим для Шавката Мирзиёева в качестве президента Узбекистана. Первое состоялось в 2017 году, второе - в прошлом.
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