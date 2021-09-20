https://uz.sputniknews.ru/20210920/nasirov-tashkent-vozobnovit-dialog-po-proektu-mazari-sharif--kabul--peshavar-20570411.html

Насиров: Ташкент возобновит диалог по проекту "Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар"

Насиров: Ташкент возобновит диалог по проекту "Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар"

Узбекистан не приостановил поставки продовольствия, нефтепродуктов и электроэнергии в Афганистан, заявил глава Международного института Центральной Азии Анвар... 20.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-20T16:55+0500

2021-09-20T16:55+0500

2021-09-20T16:55+0500

конференция клуба "валдай"

узбекистан

афганистан

центральная азия

дискуссионный клуб "валдай"

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Директор Международного института Центральной Азии Анвар Насиров в интервью Sputnik Узбекистан объяснил, в чем важность реализации совместных проектов Узбекистана, Афганистана и соседних стран. По его словам, такое сотрудничество будет способствовать развитию региона и восстановлению экономики и социума в Афганистане.Спикер заявил также, что Узбекистан не приостановил поставки продовольствия, нефтепродуктов и электроэнергии в Афганистан. По мере стабилизации ситуации, будет также налажен диалог по реализации проекта "Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар". Насиров подчеркнул, что вначале необходимо изучить весь маршрут и провести разведку: геологическое состояние, через какие перевалы, реки, ландшафты он пройдет. После этого будет подготовлена проектная документация и подключены финансовые институты.Напомним, сегодня, 20 сентября, в Ташкенте проходит конференция Валдайского клуба "Россия и Узбекистан перед вызовами развития и безопасности на новом историческом этапе взаимодействия". На встрече выступят более 30 экспертов из двух стран. Участники обсудят широкий спектр вопросов и проблем двустороннего и межрегионального взаимодействия. Одна из центральных тем на повестке — ситуация в Афганистане.

узбекистан

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центральная азия

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Рамиз Бахтияров

узбекистан, афганистан, центральная азия, дискуссионный клуб "валдай", видео