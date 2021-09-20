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Ближневосточная конференция клуба Валдай - Sputnik Узбекистан, 1920
Конференция клуба "Валдай"
Конференция Валдайского клуба "Россия и Узбекистан перед вызовами развития и безопасности на новом историческом этапе взаимодействия" проходит в Ташкенте: более 30 экспертов из двух стран обсуждают широкий спектр вопросов и проблем двустороннего и межрегионального взаимодействия.
https://uz.sputniknews.ru/20210920/nasirov-tashkent-vozobnovit-dialog-po-proektu-mazari-sharif--kabul--peshavar-20570411.html
Насиров: Ташкент возобновит диалог по проекту "Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар"
Насиров: Ташкент возобновит диалог по проекту "Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар"
Узбекистан не приостановил поставки продовольствия, нефтепродуктов и электроэнергии в Афганистан, заявил глава Международного института Центральной Азии Анвар... 20.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-20T16:55+0500
2021-09-20T16:55+0500
конференция клуба "валдай"
узбекистан
афганистан
центральная азия
дискуссионный клуб "валдай"
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Директор Международного института Центральной Азии Анвар Насиров в интервью Sputnik Узбекистан объяснил, в чем важность реализации совместных проектов Узбекистана, Афганистана и соседних стран. По его словам, такое сотрудничество будет способствовать развитию региона и восстановлению экономики и социума в Афганистане.Спикер заявил также, что Узбекистан не приостановил поставки продовольствия, нефтепродуктов и электроэнергии в Афганистан. По мере стабилизации ситуации, будет также налажен диалог по реализации проекта "Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар". Насиров подчеркнул, что вначале необходимо изучить весь маршрут и провести разведку: геологическое состояние, через какие перевалы, реки, ландшафты он пройдет. После этого будет подготовлена проектная документация и подключены финансовые институты.Напомним, сегодня, 20 сентября, в Ташкенте проходит конференция Валдайского клуба "Россия и Узбекистан перед вызовами развития и безопасности на новом историческом этапе взаимодействия". На встрече выступят более 30 экспертов из двух стран. Участники обсудят широкий спектр вопросов и проблем двустороннего и межрегионального взаимодействия. Одна из центральных тем на повестке — ситуация в Афганистане.
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узбекистан, афганистан, центральная азия, дискуссионный клуб "валдай", видео

Насиров: Ташкент возобновит диалог по проекту "Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар"

16:55 20.09.2021
389
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Рамиз Бахтияров
Все материалы
Узбекистан не приостановил поставки продовольствия, нефтепродуктов и электроэнергии в Афганистан, заявил глава Международного института Центральной Азии Анвар Насиров.
Директор Международного института Центральной Азии Анвар Насиров в интервью Sputnik Узбекистан объяснил, в чем важность реализации совместных проектов Узбекистана, Афганистана и соседних стран. По его словам, такое сотрудничество будет способствовать развитию региона и восстановлению экономики и социума в Афганистане.
Необходимо продолжать помогать афганскому народу, выстраивать диалог с новыми властями с учетом принципов, озвученных президентом Шавкатом Мирзиёевым на саммите ШОС: должны быть представлены все слои общества во власти, должны соблюдаться права человека, в том числе женщин, недопустимы угрозы соседним странам и другое.
Анвар Насиров - Sputnik Узбекистан
Анвар Насиров
Директор Международного института Центральной Азии
Спикер заявил также, что Узбекистан не приостановил поставки продовольствия, нефтепродуктов и электроэнергии в Афганистан. По мере стабилизации ситуации, будет также налажен диалог по реализации проекта "Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар".
Насиров подчеркнул, что вначале необходимо изучить весь маршрут и провести разведку: геологическое состояние, через какие перевалы, реки, ландшафты он пройдет. После этого будет подготовлена проектная документация и подключены финансовые институты.
Напомним, сегодня, 20 сентября, в Ташкенте проходит конференция Валдайского клуба "Россия и Узбекистан перед вызовами развития и безопасности на новом историческом этапе взаимодействия". На встрече выступят более 30 экспертов из двух стран. Участники обсудят широкий спектр вопросов и проблем двустороннего и межрегионального взаимодействия. Одна из центральных тем на повестке — ситуация в Афганистане.
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