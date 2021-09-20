Обнародованы результаты выборов в Госдуму РФ - ЦИК

ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. В Центризбиркоме РФ обнародовали данные 99,7% протоколов по одномандатным округам, передает РИА Новости. Кроме "Единой России" (49,83%), КПРФ (18,95%), ЛДПР (7,51%) и "Справедливой России" (7,46%) в Госдуму впервые за 10 лет прошла партия "Новые люди" (5,33%). Кроме того, помимо самовыдвиженцев, по одномандатным округам проходят представители еще трех партий в личном качестве. В общей сложности, в Государственной Думе будут представители от восьми партий: пяти парламентских и трех непарламентских.По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, явка на выборы составила 51,68%.Окончательные итоги голосования объявят в пятницу.Напомним, накануне в Узбекистане завершилось голосование на выборах депутатов Государственной Думы. По итогам, в Ташкенте проголосовало 865 человек, Фергане — 38, в Самарканде — 61. С учетом досрочного выездного голосования в Ангрене, Чирчике и Алмалыке в общем сложности воспользовались своим гражданским правом 964 человека.
В общей сложности, в Государственной думе будут представители от восьми партий: пяти парламентских и трех непарламентских.
ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. В Центризбиркоме РФ обнародовали данные 99,7% протоколов по одномандатным округам, передает РИА Новости. Кроме "Единой России" (49,83%), КПРФ (18,95%), ЛДПР (7,51%) и "Справедливой России" (7,46%) в Госдуму впервые за 10 лет прошла партия "Новые люди" (5,33%).
Кроме того, помимо самовыдвиженцев, по одномандатным округам проходят представители еще трех партий в личном качестве. В общей сложности, в Государственной Думе будут представители от восьми партий: пяти парламентских и трех непарламентских.
По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, явка на выборы составила 51,68%.
Для справки:
Госдума избирается на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
Окончательные итоги голосования объявят в пятницу.
Напомним, накануне в Узбекистане завершилось голосование на выборах депутатов Государственной Думы. По итогам, в Ташкенте проголосовало 865 человек, Фергане — 38, в Самарканде — 61. С учетом досрочного выездного голосования в Ангрене, Чирчике и Алмалыке в общем сложности воспользовались своим гражданским правом 964 человека.