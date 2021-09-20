https://uz.sputniknews.ru/20210920/obnarodovany-rezultaty-vyborov-v-gosdumu-rf---tsik-20572373.html

Обнародованы результаты выборов в Госдуму РФ - ЦИК

Обнародованы результаты выборов в Госдуму РФ - ЦИК

В общей сложности, в Государственной думе будут представители от восьми партий: пяти парламентских и трех непарламентских. 20.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-20T18:56+0500

2021-09-20T18:56+0500

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ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. В Центризбиркоме РФ обнародовали данные 99,7% протоколов по одномандатным округам, передает РИА Новости. Кроме "Единой России" (49,83%), КПРФ (18,95%), ЛДПР (7,51%) и "Справедливой России" (7,46%) в Госдуму впервые за 10 лет прошла партия "Новые люди" (5,33%). Кроме того, помимо самовыдвиженцев, по одномандатным округам проходят представители еще трех партий в личном качестве. В общей сложности, в Государственной Думе будут представители от восьми партий: пяти парламентских и трех непарламентских.По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, явка на выборы составила 51,68%.Окончательные итоги голосования объявят в пятницу.Напомним, накануне в Узбекистане завершилось голосование на выборах депутатов Государственной Думы. По итогам, в Ташкенте проголосовало 865 человек, Фергане — 38, в Самарканде — 61. С учетом досрочного выездного голосования в Ангрене, Чирчике и Алмалыке в общем сложности воспользовались своим гражданским правом 964 человека.

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