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Обнародованы результаты выборов в Госдуму РФ - ЦИК
Обнародованы результаты выборов в Госдуму РФ - ЦИК
В общей сложности, в Государственной думе будут представители от восьми партий: пяти парламентских и трех непарламентских. 20.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-20T18:56+0500
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ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. В Центризбиркоме РФ обнародовали данные 99,7% протоколов по одномандатным округам, передает РИА Новости. Кроме "Единой России" (49,83%), КПРФ (18,95%), ЛДПР (7,51%) и "Справедливой России" (7,46%) в Госдуму впервые за 10 лет прошла партия "Новые люди" (5,33%). Кроме того, помимо самовыдвиженцев, по одномандатным округам проходят представители еще трех партий в личном качестве. В общей сложности, в Государственной Думе будут представители от восьми партий: пяти парламентских и трех непарламентских.По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, явка на выборы составила 51,68%.Окончательные итоги голосования объявят в пятницу.Напомним, накануне в Узбекистане завершилось голосование на выборах депутатов Государственной Думы. По итогам, в Ташкенте проголосовало 865 человек, Фергане — 38, в Самарканде — 61. С учетом досрочного выездного голосования в Ангрене, Чирчике и Алмалыке в общем сложности воспользовались своим гражданским правом 964 человека.
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выборы, государственная дума рф, цик рф

Обнародованы результаты выборов в Госдуму РФ - ЦИК

18:56 20.09.2021
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© Sputnik / Alexander Kriazhev / Перейти в фотобанкЖенщина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке №1503 в Новосибирске
Женщина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке №1503 в Новосибирске - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.09.2021
© Sputnik / Alexander Kriazhev
/
Перейти в фотобанк
В общей сложности, в Государственной думе будут представители от восьми партий: пяти парламентских и трех непарламентских.
ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. В Центризбиркоме РФ обнародовали данные 99,7% протоколов по одномандатным округам, передает РИА Новости. Кроме "Единой России" (49,83%), КПРФ (18,95%), ЛДПР (7,51%) и "Справедливой России" (7,46%) в Госдуму впервые за 10 лет прошла партия "Новые люди" (5,33%).
Кроме того, помимо самовыдвиженцев, по одномандатным округам проходят представители еще трех партий в личном качестве. В общей сложности, в Государственной Думе будут представители от восьми партий: пяти парламентских и трех непарламентских.
По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, явка на выборы составила 51,68%.
Для справки:

Госдума избирается на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

Окончательные итоги голосования объявят в пятницу.
Напомним, накануне в Узбекистане завершилось голосование на выборах депутатов Государственной Думы. По итогам, в Ташкенте проголосовало 865 человек, Фергане — 38, в Самарканде — 61. С учетом досрочного выездного голосования в Ангрене, Чирчике и Алмалыке в общем сложности воспользовались своим гражданским правом 964 человека.
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