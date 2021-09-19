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https://uz.sputniknews.ru/20210919/v-uzbekistane-na-vyborax-v-gosdumu-rf-progolosovalo-okolo-odnoy-tysyachi-rossiyan-20558623.html
На выборах в Госдуму РФ в Узбекистане проголосовало около одной тысячи россиян
На выборах в Госдуму РФ в Узбекистане проголосовало около одной тысячи россиян
В России 19 сентября проходит заключительный, третий, день голосования на парламентских выборах. За рубежом при дипмиссиях также открыты избирательные участки... 19.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-19T20:47+0500
2021-09-19T21:42+0500
политика
узбекистан
ташкент
самарканд
фергана
выборы
голосование
госдума рф
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ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. В Узбекистане завершился единый день голосования для граждан России, находящихся в настоящее время в республике. Избирательные участки закрылись в 20.00 по местному времени (в 18.00 по Москве).Всего в стране были открыты три стационарных участка для волеизъявления граждан РФ: в Ташкенте, Самарканде и Фергане. Ранее выездные комиссии побывали в Алмалыке, Ангрене и Чирчике. По данным местных избирательных комиссий всего в голосовании на территории Узбекистана приняли участие 964 избирателя: в Ташкенте 818, в Самарканде — 61, в Фергане — 38, еще 47 человек отдали свои голоса досрочно.В ходе голосования были соблюдены все меры санитарной безопасности, в частности, в помещении не допускалось большого скопления народу, на входе проводили термометрию, а все посетители строго были в масках.Узбекская сторона не только предоставила возможность для организации голосования в трех городах республики, но также приняла активное участие в наблюдении за парламентскими выборами в России в составе делегации СНГ.
https://uz.sputniknews.ru/20210919/rossiyane-v-tashkente-idut-golosovat-na-vybory-v-gosdumu-tselymi-semyami--video-20556641.html
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узбекистан, ташкент, самарканд, фергана, выборы, голосование, госдума рф

На выборах в Госдуму РФ в Узбекистане проголосовало около одной тысячи россиян

20:47 19.09.2021 (обновлено: 21:42 19.09.2021)
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© Sputnik / Дильшода РахматоваИзбиратель голосует на выборах в Госдуму РФ на участке в Самарканде
Избиратель голосует на выборах в Госдуму РФ на участке в Самарканде - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.09.2021
© Sputnik / Дильшода Рахматова
В России 19 сентября проходит заключительный, третий, день голосования на парламентских выборах. За рубежом при дипмиссиях также открыты избирательные участки. В Узбекистане своим правом голоса воспользовались 964 соотечественников.
ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. В Узбекистане завершился единый день голосования для граждан России, находящихся в настоящее время в республике. Избирательные участки закрылись в 20.00 по местному времени (в 18.00 по Москве).
Всего в стране были открыты три стационарных участка для волеизъявления граждан РФ: в Ташкенте, Самарканде и Фергане. Ранее выездные комиссии побывали в Алмалыке, Ангрене и Чирчике.
Голосование на выборах в Госдуму РФ в посольстве России в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.09.2021
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Россияне в Ташкенте идут голосовать на выборы в Госдуму целыми семьями — видео
16:58
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По данным местных избирательных комиссий всего в голосовании на территории Узбекистана приняли участие 964 избирателя: в Ташкенте 818, в Самарканде — 61, в Фергане — 38, еще 47 человек отдали свои голоса досрочно.
В ходе голосования были соблюдены все меры санитарной безопасности, в частности, в помещении не допускалось большого скопления народу, на входе проводили термометрию, а все посетители строго были в масках.
Голосование на выборах в Государственную Думу РФ в Самарканде - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.09.2021
Общество
В трех городах Узбекистана началось голосование на выборах в Госдуму РФ
11:10
743
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Узбекская сторона не только предоставила возможность для организации голосования в трех городах республики, но также приняла активное участие в наблюдении за парламентскими выборами в России в составе делегации СНГ.
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