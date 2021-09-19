https://uz.sputniknews.ru/20210919/v-uzbekistane-na-vyborax-v-gosdumu-rf-progolosovalo-okolo-odnoy-tysyachi-rossiyan-20558623.html

На выборах в Госдуму РФ в Узбекистане проголосовало около одной тысячи россиян

На выборах в Госдуму РФ в Узбекистане проголосовало около одной тысячи россиян

В России 19 сентября проходит заключительный, третий, день голосования на парламентских выборах. За рубежом при дипмиссиях также открыты избирательные участки... 19.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-19T20:47+0500

2021-09-19T20:47+0500

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политика

узбекистан

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фергана

выборы

голосование

госдума рф

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ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. В Узбекистане завершился единый день голосования для граждан России, находящихся в настоящее время в республике. Избирательные участки закрылись в 20.00 по местному времени (в 18.00 по Москве).Всего в стране были открыты три стационарных участка для волеизъявления граждан РФ: в Ташкенте, Самарканде и Фергане. Ранее выездные комиссии побывали в Алмалыке, Ангрене и Чирчике. По данным местных избирательных комиссий всего в голосовании на территории Узбекистана приняли участие 964 избирателя: в Ташкенте 818, в Самарканде — 61, в Фергане — 38, еще 47 человек отдали свои голоса досрочно.В ходе голосования были соблюдены все меры санитарной безопасности, в частности, в помещении не допускалось большого скопления народу, на входе проводили термометрию, а все посетители строго были в масках.Узбекская сторона не только предоставила возможность для организации голосования в трех городах республики, но также приняла активное участие в наблюдении за парламентскими выборами в России в составе делегации СНГ.

https://uz.sputniknews.ru/20210919/rossiyane-v-tashkente-idut-golosovat-na-vybory-v-gosdumu-tselymi-semyami--video-20556641.html

https://uz.sputniknews.ru/20210919/v-trex-gorodax-uzbekistana-nachalos-golosovanie-na-vyborax-v-gosdumu-rf-20551420.html

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узбекистан, ташкент, самарканд, фергана, выборы, голосование, госдума рф