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Ближневосточная конференция клуба Валдай - Sputnik Узбекистан, 1920
Конференция клуба "Валдай"
Конференция Валдайского клуба "Россия и Узбекистан перед вызовами развития и безопасности на новом историческом этапе взаимодействия" проходит в Ташкенте: более 30 экспертов из двух стран обсуждают широкий спектр вопросов и проблем двустороннего и межрегионального взаимодействия.
https://uz.sputniknews.ru/20210920/rossiya-ne-budet-stavit-strany-tsa-pered-geopoliticheskom-vyborom--mid-rf-20566340.html
Россия не будет ставить страны ЦА перед геополитическом выбором — МИД РФ
Россия не будет ставить страны ЦА перед геополитическом выбором — МИД РФ
РФ не занимается политизацией процессов, оказывает всяческую поддержку и помощь государствам региона, подчеркнул замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко. 20.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-20T13:47+0500
2021-09-20T13:55+0500
конференция клуба "валдай"
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ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. У России нет в планах поставить страны Центральной Азии перед геополитическом выбором.Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко на конференции Валдайского клуба "Россия и Узбекистан перед вызовами развития и безопасности на новом историческом этапе взаимодействия".Замминистра подчеркнул, что, "в отличие от многих других стран", у России "нет идей или планов ставить государства региона перед геополитическим выбором "с кем вы: с Россией или против России?".Также дипломат отметил важность создания в Центральной Азии благоприятных условий для региональной безопасности.Руденко подчеркнул, что для РФ одна из приоритетных задач — чтобы страны региона развивались в экономическом и социальном плане, "что станет основой для поддержания и развития долгосрочных, предсказуемых отношений России с этими государствами".В Ташкенте в понедельник проходит конференция Валдайского клуба "Россия и Узбекистан перед вызовами развития и безопасности на новом историческом этапе взаимодействия", организуемая в партнерстве с институтом стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана.В мероприятии принимают участие более 30 ведущих экспертов двух стран.
https://uz.sputniknews.ru/20210920/arziev-o-30-letii-dipotnosheniy-rf-i-uzbekistana-eti-svyazi-provereny-vremenem-20562546.html
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мид рф, центральная азия

Россия не будет ставить страны ЦА перед геополитическом выбором — МИД РФ

13:47 20.09.2021 (обновлено: 13:55 20.09.2021)
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© Pexels / NastyaSenseiГлобус
Глобус - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.09.2021
© Pexels / NastyaSensei
РФ не занимается политизацией процессов, оказывает всяческую поддержку и помощь государствам региона, подчеркнул замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко.
ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. У России нет в планах поставить страны Центральной Азии перед геополитическом выбором.
Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко на конференции Валдайского клуба "Россия и Узбекистан перед вызовами развития и безопасности на новом историческом этапе взаимодействия".
"Наша политика в Центральной Азии — максимально открыта. У нас нет никакой тайной повестки. Мы стремимся выстраивать равноправное сотрудничество со всеми государствами региона в доверительном ключе. Максимально честно через принципиальный диалог. И нам кажется, что нам это удается".
Замглавы МИД РФ Андрей Руденко - Sputnik Узбекистан
Андрей Руденко
Замглавы МИД РФ
Замминистра подчеркнул, что, "в отличие от многих других стран", у России "нет идей или планов ставить государства региона перед геополитическим выбором "с кем вы: с Россией или против России?".
"Мы не политизируем, оказываем поддержку и помощь".
Замглавы МИД РФ Андрей Руденко - Sputnik Узбекистан
Андрей Руденко
Замглавы МИД РФ
Также дипломат отметил важность создания в Центральной Азии благоприятных условий для региональной безопасности.
Руденко подчеркнул, что для РФ одна из приоритетных задач — чтобы страны региона развивались в экономическом и социальном плане, "что станет основой для поддержания и развития долгосрочных, предсказуемых отношений России с этими государствами".
В Ташкенте в понедельник проходит конференция Валдайского клуба "Россия и Узбекистан перед вызовами развития и безопасности на новом историческом этапе взаимодействия", организуемая в партнерстве с институтом стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана.
В мероприятии принимают участие более 30 ведущих экспертов двух стран.
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