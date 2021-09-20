https://uz.sputniknews.ru/20210920/rossiya-ne-budet-stavit-strany-tsa-pered-geopoliticheskom-vyborom--mid-rf-20566340.html

Россия не будет ставить страны ЦА перед геополитическом выбором — МИД РФ

Россия не будет ставить страны ЦА перед геополитическом выбором — МИД РФ

РФ не занимается политизацией процессов, оказывает всяческую поддержку и помощь государствам региона, подчеркнул замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко. 20.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-20T13:47+0500

2021-09-20T13:47+0500

2021-09-20T13:55+0500

конференция клуба "валдай"

мид рф

центральная азия

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ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. У России нет в планах поставить страны Центральной Азии перед геополитическом выбором.Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко на конференции Валдайского клуба "Россия и Узбекистан перед вызовами развития и безопасности на новом историческом этапе взаимодействия".Замминистра подчеркнул, что, "в отличие от многих других стран", у России "нет идей или планов ставить государства региона перед геополитическим выбором "с кем вы: с Россией или против России?".Также дипломат отметил важность создания в Центральной Азии благоприятных условий для региональной безопасности.Руденко подчеркнул, что для РФ одна из приоритетных задач — чтобы страны региона развивались в экономическом и социальном плане, "что станет основой для поддержания и развития долгосрочных, предсказуемых отношений России с этими государствами".В Ташкенте в понедельник проходит конференция Валдайского клуба "Россия и Узбекистан перед вызовами развития и безопасности на новом историческом этапе взаимодействия", организуемая в партнерстве с институтом стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана.В мероприятии принимают участие более 30 ведущих экспертов двух стран.

https://uz.sputniknews.ru/20210920/arziev-o-30-letii-dipotnosheniy-rf-i-uzbekistana-eti-svyazi-provereny-vremenem-20562546.html

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