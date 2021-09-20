https://uz.sputniknews.ru/20210920/situatsiya-stabiliziruetsya-v-uzbekistane-otmenili-ryad-ogranicheniy-svyazannyx-s-covid-20566935.html
Ситуация стабилизируется: в Узбекистане отменили ряд ограничений, связанных с COVID
Ситуация стабилизируется: в Узбекистане отменили ряд ограничений, связанных с COVID
В спецкомиссии разрешили, в частности, проводить свадьбы с более чем 100 гостями, а также проводить молитвы, не только на открытых в мечетях 20.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-20T13:47+0500
2021-09-20T13:47+0500
2021-09-20T13:57+0500
общество
свадьба
министерство здравоохранения узбекистана
молитва
коронавирус covid-19
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ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Учитывая стабилизацию обстановки с COVID-19, спецкомиссия, ответственная за недопущение распространения коронавируса в Узбекистане, изменила порядок проведения свадеб и других семейных торжеств, сообщили в пресс-службе Минздрава.Ряд требований решили изменить. К примеру, с 20 сентября разрешено проведение семейных торжеств, свадеб и церемоний в банкетных залах не более чем на 100 человек.Кроме того, одобрено предложение Управления мусульман Узбекистана и Комитета по делам религий об отмене ограничений по проведению пятничных молитв. С 24 сентября их можно будет проводить не только на открытых площадках, но и внутри мечетей.Разрешено также проводить зрелищные, культурно-развлекательные и массовые мероприятия на открытых площадках и в закрытых помещениях - театрах, кинотеатрах и концертных залах.Вместе с тем требования по соблюдению масочного режима и социальной дистанции остаются актуальными.Напомним, с 20 июля этого года свадьбы, похороны и иные мероприятия можно было организовывать в закрытых помещениях ресторанов, только если количество приглашенных не превышает 50 человек.
https://uz.sputniknews.ru/20201028/V-Uzbekistane-razreshili-provodit-svadby-v-banketnykh-zalakh-15278182.html
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свадьба, министерство здравоохранения узбекистана, молитва, коронавирус covid-19
Ситуация стабилизируется: в Узбекистане отменили ряд ограничений, связанных с COVID
13:47 20.09.2021 (обновлено: 13:57 20.09.2021)
В спецкомиссии разрешили, в частности, проводить свадьбы с более чем 100 гостями, а также проводить молитвы, не только на открытых в мечетях
ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik.
Учитывая стабилизацию обстановки с COVID-19, спецкомиссия, ответственная за недопущение распространения коронавируса в Узбекистане, изменила порядок проведения свадеб и других семейных торжеств, сообщили
в пресс-службе Минздрава.
Ряд требований решили изменить. К примеру, с 20 сентября разрешено проведение семейных торжеств, свадеб и церемоний в банкетных залах не более чем на 100 человек.
Кроме того, одобрено предложение Управления мусульман Узбекистана и Комитета по делам религий об отмене ограничений по проведению пятничных молитв. С 24 сентября их можно будет проводить не только на открытых площадках, но и внутри мечетей.
Разрешено также проводить зрелищные, культурно-развлекательные и массовые мероприятия на открытых площадках и в закрытых помещениях - театрах, кинотеатрах и концертных залах.
Вместе с тем требования по соблюдению масочного режима и социальной дистанции остаются актуальными.
Напомним, с 20 июля этого года свадьбы, похороны и иные мероприятия можно было
организовывать в закрытых помещениях ресторанов, только если количество приглашенных не превышает 50 человек.