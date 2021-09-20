https://uz.sputniknews.ru/20210920/texnicheskaya-neispravnost-v-metro-tashkenta-snova-ostanovilsya-poezd--video-20569228.html
Техническая неисправность: в метро Ташкента снова остановился поезд — видео
Техническая неисправность: в метро Ташкента снова остановился поезд — видео
По информации "Узбекистон темир йуллари", проблемы возникли в системе воздухораспределения одного из составов. 20.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-20T15:54+0500
2021-09-20T15:54+0500
2021-09-20T15:54+0500
происшествия
метро
алишер навои
ташкентский метрополитен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/924/94/9249498_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_2c29a4ea4cba10dc009eccffbaeef0f4.jpg
ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. В столичном метрополитене произошел очередной инцидент, связанный с техническими неполадками поезда, сообщает пресс-служба "Узбекистон темир йуллари". По информации УТЙ, проблемы возникли в системе воздухораспределения одного из составов."В 09.10 в подвижном составе №41, следовавшем от станции "Гафур Гулям" до станции "Чорсу", в системе воздухораспределения произошел технический сбой", - информируется в релизе.Машинист высадил всех пассажиров на станции "Алишер Навои" Узбекистанской линии метро. Как утверждают очевидцы, поезд стоял на платформе еще минут 15-20. Неисправный подвижной состав был доставлен в пункт технического осмотра. В 09.25 по местному времени все неполадки были устранены, уточнили в компании.
https://uz.sputniknews.ru/20210829/chp-v-metro-tashkenta-mashinistu-prishlos-vysadit-passajirov--video-20281029.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/924/94/9249498_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_82c1e79bc9dbf57ecc02c6fcb016a80b.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
метро, алишер навои, ташкентский метрополитен
Техническая неисправность: в метро Ташкента снова остановился поезд — видео
По информации "Узбекистон темир йуллари", проблемы возникли в системе воздухораспределения одного из составов.
ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik.
В столичном метрополитене произошел очередной инцидент, связанный с техническими неполадками поезда, сообщает
пресс-служба "Узбекистон темир йуллари".
По информации УТЙ, проблемы возникли в системе воздухораспределения одного из составов.
"В 09.10 в подвижном составе №41, следовавшем от станции "Гафур Гулям" до станции "Чорсу", в системе воздухораспределения произошел технический сбой", - информируется в релизе.
Машинист высадил всех пассажиров на станции "Алишер Навои" Узбекистанской линии метро. Как утверждают очевидцы, поезд стоял на платформе еще минут 15-20.
Неисправный подвижной состав был доставлен в пункт технического осмотра. В 09.25 по местному времени все неполадки были устранены, уточнили в компании.