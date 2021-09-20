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Техническая неисправность: в метро Ташкента снова остановился поезд — видео
Техническая неисправность: в метро Ташкента снова остановился поезд — видео
По информации "Узбекистон темир йуллари", проблемы возникли в системе воздухораспределения одного из составов. 20.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-20T15:54+0500
2021-09-20T15:54+0500
происшествия
метро
алишер навои
ташкентский метрополитен
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ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. В столичном метрополитене произошел очередной инцидент, связанный с техническими неполадками поезда, сообщает пресс-служба "Узбекистон темир йуллари". По информации УТЙ, проблемы возникли в системе воздухораспределения одного из составов."В 09.10 в подвижном составе №41, следовавшем от станции "Гафур Гулям" до станции "Чорсу", в системе воздухораспределения произошел технический сбой", - информируется в релизе.Машинист высадил всех пассажиров на станции "Алишер Навои" Узбекистанской линии метро. Как утверждают очевидцы, поезд стоял на платформе еще минут 15-20. Неисправный подвижной состав был доставлен в пункт технического осмотра. В 09.25 по местному времени все неполадки были устранены, уточнили в компании.
https://uz.sputniknews.ru/20210829/chp-v-metro-tashkenta-mashinistu-prishlos-vysadit-passajirov--video-20281029.html
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метро, алишер навои, ташкентский метрополитен

Техническая неисправность: в метро Ташкента снова остановился поезд — видео

15:54 20.09.2021
233
© Sputnik / Рамиз БахтияровСтанция Алишер Навои в Ташкентском метрополитене
Станция Алишер Навои в Ташкентском метрополитене - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.09.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
По информации "Узбекистон темир йуллари", проблемы возникли в системе воздухораспределения одного из составов.
ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. В столичном метрополитене произошел очередной инцидент, связанный с техническими неполадками поезда, сообщает пресс-служба "Узбекистон темир йуллари".
По информации УТЙ, проблемы возникли в системе воздухораспределения одного из составов.
"В 09.10 в подвижном составе №41, следовавшем от станции "Гафур Гулям" до станции "Чорсу", в системе воздухораспределения произошел технический сбой", - информируется в релизе.
Машинист высадил всех пассажиров на станции "Алишер Навои" Узбекистанской линии метро. Как утверждают очевидцы, поезд стоял на платформе еще минут 15-20.
Вагон метро - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.08.2021
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ЧП в метро Ташкента: машинисту пришлось высадить пассажиров — видео
29 августа, 11:00
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Неисправный подвижной состав был доставлен в пункт технического осмотра. В 09.25 по местному времени все неполадки были устранены, уточнили в компании.
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