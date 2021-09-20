https://uz.sputniknews.ru/20210920/tragediya-v-permskom-universitete-xronologiya-sobytiy-dannye-o-strelke-pogibshix-i-ranenyx-20567316.html
Трагедия в пермском вузе: хронология событий, данные о нападавшем, погибших и раненых
Трагедия в пермском вузе: хронология событий, данные о нападавшем, погибших и раненых
Социальная сеть "ВКонтакте" заблокировала страницу и удалила пост студента, подозреваемого в стрельбе в ПГНИУ. 20.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-20T14:03+0500
2021-09-20T14:03+0500
2021-09-20T15:02+0500
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вуз
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ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. В Пермском государственном национальном исследовательском университете произошла стрельба из пневматического оружия, есть погибшие и раненые, передает РИА Новости со ссылкой на данные экстренных служб. По информации Следственного комитета России, личность подозреваемого в стрельбе установлена - он задержан. Против злоумышленника возбуждено уголовное дело, расследованием займется центральный аппарат СК РФ, уточнили в госоргане. Задержание мужчины, подозреваемого в стрельбе в пермском вузе, также подтвердили в Росгвардии. На месте происшествия работали ОМОН и СОБР, сообщили в пресс-службе Приволжского округа ведомства."В Перми на место происшествия оперативно прибыли подразделения ОМОН, СОБР и вневедомственной охраны Росгвардии. Подозреваемый задержан", - заявили в администрации. Социальная сеть "ВКонтакте" заблокировала страницу и удалила пост студента, подозреваемого в стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ)."Мы продолжаем следить за ситуацией и будем мониторить появление фейк-аккаунтов и копий оригинального поста", - сообщили в пресс-службе компании.По поручению председателя правительства России Михаила Мишустина, в Пермь срочно вылетели министр Минобрнауки РФ Валерий Фальков и глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. В настоящее время из Москвы в Пермь вылетел самолет с необходимым медоборудованием для оказания помощи пострадавшим, а также на место происшествия направлена бригада анестезиологов-реаниматологов, хирургов и травматологов, уточнили в Министерстве здравоохранения РФ. Согласно последним уточненным данным, число погибших выросло до восьми, а раненых - до 24-х человек.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о стрельбе в пермском вузе, отметил, что оценку должны дать правоохранители. По его словам, речь, скорее всего, идет о неких отклонениях у стрелявшего, для этого надо разобраться и понять причины.
https://uz.sputniknews.ru/20210721/kazanskiy-strelok-posle-ekspertizy-vozvraschen-v-butyrku-19771586.html
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стрельба, пермь, вуз
Трагедия в пермском вузе: хронология событий, данные о нападавшем, погибших и раненых
14:03 20.09.2021 (обновлено: 15:02 20.09.2021)
Социальная сеть "ВКонтакте" заблокировала страницу и удалила пост студента, подозреваемого в стрельбе в ПГНИУ.
ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik.
В Пермском государственном национальном исследовательском университете произошла стрельба из пневматического оружия, есть погибшие и раненые, передает РИА Новости
со ссылкой на данные экстренных служб.
По информации Следственного комитета России, личность подозреваемого в стрельбе установлена - он задержан. Против злоумышленника возбуждено уголовное дело, расследованием займется центральный аппарат СК РФ, уточнили в госоргане.
Задержание мужчины, подозреваемого в стрельбе в пермском вузе, также подтвердили в Росгвардии. На месте происшествия работали ОМОН и СОБР, сообщили в пресс-службе Приволжского округа ведомства.
"В Перми на место происшествия оперативно прибыли подразделения ОМОН, СОБР и вневедомственной охраны Росгвардии. Подозреваемый задержан", - заявили в администрации.
Социальная сеть "ВКонтакте" заблокировала страницу и удалила пост студента, подозреваемого в стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ).
"Мы продолжаем следить за ситуацией и будем мониторить появление фейк-аккаунтов и копий оригинального поста", - сообщили в пресс-службе компании.
По поручению председателя правительства России Михаила Мишустина, в Пермь срочно вылетели министр Минобрнауки РФ Валерий Фальков и глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
В настоящее время из Москвы в Пермь вылетел самолет с необходимым медоборудованием для оказания помощи пострадавшим, а также на место происшествия направлена бригада анестезиологов-реаниматологов, хирургов и травматологов, уточнили в Министерстве здравоохранения РФ.
Согласно последним уточненным данным, число погибших выросло до восьми, а раненых - до 24-х человек.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о стрельбе в пермском вузе, отметил, что оценку должны дать правоохранители. По его словам, речь, скорее всего, идет о неких отклонениях у стрелявшего, для этого надо разобраться и понять причины.