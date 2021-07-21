https://uz.sputniknews.ru/20210721/kazanskiy-strelok-posle-ekspertizy-vozvraschen-v-butyrku-19771586.html
Казанский стрелок после экспертизы возвращен в "Бутырку"
Казанский стрелок после экспертизы возвращен в "Бутырку"
Галявиеву провели психолого-психиатрическую экспертизу и перевели в психиатрическую больницу в СИЗО-2 "Бутырка". Предположительно он признан невменяемым. 21.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-21T20:09+0500
2021-07-21T20:09+0500
2021-07-21T20:09+0500
россия
сизо
экспертиза
казань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/0c/18703278_0:57:1483:891_1920x0_80_0_0_64d47911c2a0ddeb6ddbaf48a754a1e6.jpg
ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Обвиняемый в массовом убийстве в казанской школе Ильназ Галявиев переведен в московское СИЗО "Бутырка", сообщает РИА “Новости”.Об этом агентству рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников. Он отметил, что это произошло после проведения психолого-психиатрической экспертизы.Официальных данных о результатах обследования пока нет, однако ранее “Газета ОНК” — официальный орган Общественных наблюдательных комиссий — сообщала, что государственный Научный центр социальной и судебной психиатрии имени В.П.Сербского признал стрелка невменяемым на момент совершения массовых убийств.Источник РИА “Новости” заявил, что в ближайшие дни Галявиев должен быть переведен из Москвы в Казань.Крупнейшее в России за последнее время массовое убийство произошло 11 мая в казанской гимназии №175. Нападавший устроил взрыв и стрельбу, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Стрелка задержали, им оказался 19-летний Ильназ Галявиев.Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части второй статьи 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц"), максимально возможное наказание — пожизненное лишение свободы. Молодому человеку предъявлено обвинение, вину он признал.Однако, если экспертиза примет окончательное решение о невменяемости подозреваемого, Галявиев может оказаться не в тюрьме, а в лечебнице. Такое мнение радио Sputnik выразил адвокат юридической фирмы "Скрябин и партнеры" Денис Скрябин.Юрист полагает, что такая вероятность очень высока. При этом он отмечает, что принудительное лечение полностью отвечает общественному "запросу на наказание" человека, обвиняемого в массовом убийстве. Условия содержания в таких местах достаточно суровые, сказал он.
https://uz.sputniknews.ru/20210513/varvarskoe-prestuplenie--putin-o-tragedii-v-kazani-18721344.html
https://uz.sputniknews.ru/20210513/telegram-kanal-kazanskogo-strelka-mog-byt-ego-predsmertnoy-zapiskoy--durov-18710226.html
https://uz.sputniknews.ru/20210529/gorkiy-urok-tragedii-v-kazani-v-uzbekistane-reshili-dorabotat-zakon-ob-orujii-18975319.html
россия
казань
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/0c/18703278_62:0:1483:1066_1920x0_80_0_0_77176d7c585055629d54e17f0abe380b.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
сизо, экспертиза, казань
Казанский стрелок после экспертизы возвращен в "Бутырку"
Галявиеву провели психолого-психиатрическую экспертизу и перевели в психиатрическую больницу в СИЗО-2 "Бутырка". Предположительно он признан невменяемым.
ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik.
Обвиняемый в массовом убийстве в казанской школе Ильназ Галявиев переведен в московское СИЗО "Бутырка", сообщает РИА “Новости”
.
Об этом агентству рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников. Он отметил, что это произошло после проведения психолого-психиатрической экспертизы.
"Согласно нашей информации, его уже перевели в психиатрическую больницу в СИЗО-2 после проведения экспертизы", — сказал он.
Официальных данных о результатах обследования пока нет, однако ранее “Газета ОНК” — официальный орган Общественных наблюдательных комиссий — сообщала, что государственный Научный центр социальной и судебной психиатрии имени В.П.Сербского признал стрелка невменяемым на момент совершения массовых убийств.
Источник РИА “Новости” заявил, что в ближайшие дни Галявиев должен быть переведен из Москвы в Казань.
Крупнейшее в России за последнее время массовое убийство произошло
11 мая в казанской гимназии №175. Нападавший устроил взрыв и стрельбу, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Стрелка задержали, им оказался 19-летний Ильназ Галявиев.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части второй статьи 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц"), максимально возможное наказание — пожизненное лишение свободы. Молодому человеку предъявлено обвинение, вину он признал.
Однако, если экспертиза примет окончательное решение о невменяемости подозреваемого, Галявиев может оказаться не в тюрьме, а в лечебнице. Такое мнение радио Sputnik выразил адвокат юридической фирмы "Скрябин и партнеры" Денис Скрябин.
Юрист полагает, что такая вероятность очень высока. При этом он отмечает, что принудительное лечение полностью отвечает общественному "запросу на наказание" человека, обвиняемого в массовом убийстве. Условия содержания в таких местах достаточно суровые, сказал он.