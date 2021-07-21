https://uz.sputniknews.ru/20210721/kazanskiy-strelok-posle-ekspertizy-vozvraschen-v-butyrku-19771586.html

Казанский стрелок после экспертизы возвращен в "Бутырку"

Казанский стрелок после экспертизы возвращен в "Бутырку"

Галявиеву провели психолого-психиатрическую экспертизу и перевели в психиатрическую больницу в СИЗО-2 "Бутырка". Предположительно он признан невменяемым. 21.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-21T20:09+0500

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ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Обвиняемый в массовом убийстве в казанской школе Ильназ Галявиев переведен в московское СИЗО "Бутырка", сообщает РИА “Новости”.Об этом агентству рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников. Он отметил, что это произошло после проведения психолого-психиатрической экспертизы.Официальных данных о результатах обследования пока нет, однако ранее “Газета ОНК” — официальный орган Общественных наблюдательных комиссий — сообщала, что государственный Научный центр социальной и судебной психиатрии имени В.П.Сербского признал стрелка невменяемым на момент совершения массовых убийств.Источник РИА “Новости” заявил, что в ближайшие дни Галявиев должен быть переведен из Москвы в Казань.Крупнейшее в России за последнее время массовое убийство произошло 11 мая в казанской гимназии №175. Нападавший устроил взрыв и стрельбу, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Стрелка задержали, им оказался 19-летний Ильназ Галявиев.Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части второй статьи 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц"), максимально возможное наказание — пожизненное лишение свободы. Молодому человеку предъявлено обвинение, вину он признал.Однако, если экспертиза примет окончательное решение о невменяемости подозреваемого, Галявиев может оказаться не в тюрьме, а в лечебнице. Такое мнение радио Sputnik выразил адвокат юридической фирмы "Скрябин и партнеры" Денис Скрябин.Юрист полагает, что такая вероятность очень высока. При этом он отмечает, что принудительное лечение полностью отвечает общественному "запросу на наказание" человека, обвиняемого в массовом убийстве. Условия содержания в таких местах достаточно суровые, сказал он.

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