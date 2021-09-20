Узбекистан к 2024 году создаст ПЦР-тесты для выявления гепатита B

ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Ученые Узбекистана намерены к 2024 году разработать тест-систему ПЦР для диагностики гепатита В.Об этом сообщили в Министерстве инновационного развития страны.По данным ведомства, на коллегии министерства были рассмотрены разработки, отобранные в результате научных конкурсов ведомства в этом году.Срок реализации проекта — два года, на его осуществление министерство выделило 1,5 миллиарда сумов (около 140 тысяч долларов).Летом 2017-то правительство Узбекистана утвердило пятилетнюю программу мер по профилактике и лечению вирусных гепатитов в республике стоимостью около 40 миллионов долларов. Программа, в частности, предусматривает с 2018 года ежегодную вакцинацию против вирусного гепатита В до 20 тысяч медработников, а также специфическую противовирусную терапию для больных с хроническим вирусным гепатитом С и его осложнениями.По данным Минздрава, национальный календарь профилактических прививок включает вакцинацию против 13 инфекционных заболеваний, в том числе против гепатитов А и В. Уровень охвата иммунизации среди населения составляет 95- 99%. Заболеваемость вирусным гепатитом А в Узбекистане с 1991 года снизилась в 4,5 раза.
Национальный календарь профилактических прививок РУз включает вакцинацию против 13 инфекционных заболеваний, в том числе против гепатитов А и В.
ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Ученые Узбекистана намерены к 2024 году разработать тест-систему ПЦР для диагностики гепатита В.
Об этом сообщили в Министерстве инновационного развития страны.
По данным ведомства, на коллегии министерства были рассмотрены разработки, отобранные в результате научных конкурсов ведомства в этом году.
"Заниматься разработкой местной тест-системы ПЦР для диагностики гепатита В будет Институт химии растительных веществ имени С. Юнусова Академии наук Республики Узбекистан", — говорится в сообщении Мининноваций.
Срок реализации проекта — два года, на его осуществление министерство выделило 1,5 миллиарда сумов (около 140 тысяч долларов).
Летом 2017-то правительство Узбекистана утвердило пятилетнюю программу мер по профилактике и лечению вирусных гепатитов в республике стоимостью около 40 миллионов долларов.
Что такое гепатит?
Это воспаление печени, которое может быть вызвано многими инфекционными и неинфекционными факторами, в том числе алкоголем, некоторыми фармакологическими препаратами.
Наиболее частой причиной возникновения гепатита являются вирусы.
Сегодня известно пять вирусов гепатита, каждый из которых представляет опасность для человека.
Программа, в частности, предусматривает с 2018 года ежегодную вакцинацию против вирусного гепатита В до 20 тысяч медработников, а также специфическую противовирусную терапию для больных с хроническим вирусным гепатитом С и его осложнениями.
По данным Минздрава, национальный календарь профилактических прививок включает вакцинацию против 13 инфекционных заболеваний, в том числе против гепатитов А и В. Уровень охвата иммунизации среди населения составляет 95- 99%. Заболеваемость вирусным гепатитом А в Узбекистане с 1991 года снизилась в 4,5 раза.