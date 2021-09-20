Узбекистан к 2024 году создаст ПЦР-тесты для выявления гепатита B

Это воспаление печени, которое может быть вызвано многими инфекционными и неинфекционными факторами, в том числе алкоголем, некоторыми фармакологическими препаратами.

Наиболее частой причиной возникновения гепатита являются вирусы.

Сегодня известно пять вирусов гепатита, каждый из которых представляет опасность для человека.