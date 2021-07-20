https://uz.sputniknews.ru/20210720/privivka-ot-covid-vnesena-v-natsionalnyy-kalendar-uzbekistana-19747510.html
Прививка от COVID внесена в национальный календарь Узбекистана
Прививка от COVID внесена в национальный календарь Узбекистана
Ранее в календарь входили десять видов прививок против 13 инфекционных заболеваний. 20.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-20T10:12+0500
2021-07-20T10:12+0500
2021-07-20T10:24+0500
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ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. В Узбекистане прививку от COVID-19 внесли в национальный календарь вакцинации.Об этом сообщили в Минюсте.В Минюсте напомнили, что в соответствии с законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" профилактические прививки проводятся по национальному календарю прививок, а также по эпидемическим показаниям.Накануне Узбекистан установил новый антирекорд в 2021 году по числу заболевших коронавирусом.Между тем власти принимают активные меры, чтобы остановить распространение инфекции в стране. Так, на днях спецкомиссия приняла решение о введении обязательной вакцинации населения.До 1 сентября гражданам старше 18 лет (работающим в сферах торговли, общепита, услуг и образования, а также силовикам) должны быть сделаны прививки первым компонентом, до 1 октября — вторым, до 1 ноября — третьим.Вакцинация в Узбекистане стартовала 1 апреля. Вот уже несколько месяцев граждане могут привиться одним из нескольких препаратов: узбекско-китайским Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutica или российским "Спутником V".Также можно будет сделать прививку вакциной AstraZeneca.До сегодняшнего дня в национальный календарь вакцинации входили десять видов прививок против 13 инфекционных заболеваний.
https://uz.sputniknews.ru/20210718/kafe-i-restorany-smogut-rabotat-tolko-na-otkrytom-vozduxe--reshenie-spetskomissii-19724150.html
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вакцинация от covid-19 в узбекистане, ситуация с коронавирусом в узбекистане, коронавирус covid-19, вакцинация, минюст узбекистана, минздрав узбекистана
Прививка от COVID внесена в национальный календарь Узбекистана
10:12 20.07.2021 (обновлено: 10:24 20.07.2021)
Ранее в календарь входили десять видов прививок против 13 инфекционных заболеваний.
ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. В Узбекистане прививку от COVID-19 внесли в национальный календарь вакцинации.
Об этом сообщили
в Минюсте.
"В связи с эпидемиологической ситуацией профилактическая вакцинация против коронавируса также была включена в календарь профилактических прививок в соответствии с эпидемиологическими рекомендациями", — говорится в заявлении ведомства.
В Минюсте напомнили, что в соответствии с законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" профилактические прививки проводятся по национальному календарю прививок, а также по эпидемическим показаниям.
Накануне Узбекистан установил
новый антирекорд в 2021 году по числу заболевших коронавирусом.
Между тем власти принимают активные меры, чтобы остановить распространение инфекции в стране. Так, на днях спецкомиссия приняла решение
о введении обязательной вакцинации населения.
До 1 сентября гражданам старше 18 лет (работающим в сферах торговли, общепита, услуг и образования, а также силовикам) должны быть сделаны прививки первым компонентом, до 1 октября — вторым, до 1 ноября — третьим.
Вакцинация в Узбекистане стартовала 1 апреля. Вот уже несколько месяцев граждане могут привиться одним из нескольких препаратов: узбекско-китайским Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutica или российским "Спутником V".
Также можно будет сделать прививку вакциной AstraZeneca.
До сегодняшнего дня в национальный календарь вакцинации входили десять видов прививок против 13 инфекционных заболеваний.