https://uz.sputniknews.ru/20210920/uzbekistan-nameren-sdelat-afganistan-ekonomicheski-udobnym-sosedom---bordachev-20569037.html

Узбекистан намерен сделать Афганистан экономически удобным соседом - Бордачев

Узбекистан намерен сделать Афганистан экономически удобным соседом - Бордачев

Правительство Узбекистана стремится к тому, чтобы точечно налаживать контакты с властями Афганистана и поддерживает идею инклюзивного правительства, также как... 20.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-20T15:39+0500

2021-09-20T15:39+0500

2021-09-20T16:08+0500

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Директор Центра комплексных европейских и международных исследований факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ – ВШЭ Тимофей Бордачев рассказал в интервью Sputnik Узбекистан что, на его взгляд, представляет для Узбекистана наибольшую ценность в отношениях с Афганистаном.По словам спикера, стабильность в Афганистане как таковая более всего важна для Ташкента. Обеспокоенность вызывает и способность тех сил, которые пришли к власти в Афганистане, нормализовать обстановку в стране и сделать ее безопасной для соседей. В идеале Узбекистан стремится видеть в Афганистане надежного экономического партнера или хотя бы удобного экономического соседа для развития внешнеэкономических связей республики Узбекистан, считает Тимофей Бордачев, а также для интеграции региона в мировую экономику.Выгоды от участия в ЕАЭС очевидны - это единое таможенное пространство, считает спикер. Узбекистан, как страна, которая ориентируется на экспорт готовой продукции, в этом очень заинтересована. Однако, по его словам, перспектив для объединения ШОС и ЕАЭС нет, потому что ЕАЭС - это общий рынок, а ШОС - это макрорегиональная дипломатическая площадка.

https://uz.sputniknews.ru/20210920/situatsiyu-v-afganistane-obsudyat-na-konferentsii-kluba-valday-v-tashkente-20560988.html

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Рамиз Бахтияров

ташкент, афганистан, дискуссионный клуб "валдай"