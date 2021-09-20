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Узбекистан намерен сделать Афганистан экономически удобным соседом - Бордачев
Узбекистан намерен сделать Афганистан экономически удобным соседом - Бордачев
Правительство Узбекистана стремится к тому, чтобы точечно налаживать контакты с властями Афганистана и поддерживает идею инклюзивного правительства, также как... 20.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-20T15:39+0500
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Директор Центра комплексных европейских и международных исследований факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ – ВШЭ Тимофей Бордачев рассказал в интервью Sputnik Узбекистан что, на его взгляд, представляет для Узбекистана наибольшую ценность в отношениях с Афганистаном.По словам спикера, стабильность в Афганистане как таковая более всего важна для Ташкента. Обеспокоенность вызывает и способность тех сил, которые пришли к власти в Афганистане, нормализовать обстановку в стране и сделать ее безопасной для соседей. В идеале Узбекистан стремится видеть в Афганистане надежного экономического партнера или хотя бы удобного экономического соседа для развития внешнеэкономических связей республики Узбекистан, считает Тимофей Бордачев, а также для интеграции региона в мировую экономику.Выгоды от участия в ЕАЭС очевидны - это единое таможенное пространство, считает спикер. Узбекистан, как страна, которая ориентируется на экспорт готовой продукции, в этом очень заинтересована. Однако, по его словам, перспектив для объединения ШОС и ЕАЭС нет, потому что ЕАЭС - это общий рынок, а ШОС - это макрорегиональная дипломатическая площадка.
https://uz.sputniknews.ru/20210920/situatsiyu-v-afganistane-obsudyat-na-konferentsii-kluba-valday-v-tashkente-20560988.html
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ташкент, афганистан, дискуссионный клуб "валдай"

Узбекистан намерен сделать Афганистан экономически удобным соседом - Бордачев

15:39 20.09.2021 (обновлено: 16:08 20.09.2021)
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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Рамиз Бахтияров
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Правительство Узбекистана стремится к тому, чтобы точечно налаживать контакты с властями Афганистана и поддерживает идею инклюзивного правительства, также как и Россия, отметил Тимофей Бордачев.
Директор Центра комплексных европейских и международных исследований факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ – ВШЭ Тимофей Бордачев рассказал в интервью Sputnik Узбекистан что, на его взгляд, представляет для Узбекистана наибольшую ценность в отношениях с Афганистаном.
По словам спикера, стабильность в Афганистане как таковая более всего важна для Ташкента. Обеспокоенность вызывает и способность тех сил, которые пришли к власти в Афганистане, нормализовать обстановку в стране и сделать ее безопасной для соседей.
Ближневосточная конференция клуба Валдай - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.09.2021
Конференция клуба "Валдай"
Ситуацию в Афганистане обсудят на конференции клуба "Валдай" в Ташкенте
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В идеале Узбекистан стремится видеть в Афганистане надежного экономического партнера или хотя бы удобного экономического соседа для развития внешнеэкономических связей республики Узбекистан, считает Тимофей Бордачев, а также для интеграции региона в мировую экономику.

Правительство Узбекистана стремится к тому, чтобы точечно налаживать контакты с властями Афганистана и поддерживает идею инклюзивного правительства, также как и Россия. Республика исходит из того, что если ситуация в Афганистане стабилизируется, это снимет угрозы безопасности.

Программный директор Валдайского клуба Тимофей Бордачев - Sputnik Узбекистан
Тимофей Бордачев
Директор Центра комплексных европейских и международных исследований факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ – ВШЭ
Выгоды от участия в ЕАЭС очевидны - это единое таможенное пространство, считает спикер. Узбекистан, как страна, которая ориентируется на экспорт готовой продукции, в этом очень заинтересована. Однако, по его словам, перспектив для объединения ШОС и ЕАЭС нет, потому что ЕАЭС - это общий рынок, а ШОС - это макрорегиональная дипломатическая площадка.
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