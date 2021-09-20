https://uz.sputniknews.ru/20210920/v-dtp-pod-xorezmom-pogib-jurnalist-izdaniya-xalk-suzi-saidjon-maxsumov-20570570.html

В ДТП под Хорезмом погиб журналист издания "Халк сузи" Саиджон Махсумов

В ДТП под Хорезмом погиб журналист издания "Халк сузи" Саиджон Махсумов

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств". Следствие продолжается. 20.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-20T17:01+0500

2021-09-20T17:01+0500

2021-09-20T17:01+0500

происшествия

дтп

губдд

хорезмская область

творческий союз журналистов узбекистана

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ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. В Хорезмской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб журналист издания "Халк сузи" 35-летний Саиджон Махсумов, сообщает пресс-служба ГУБДД МВД Узбекистана. В силовом ведомстве раскрыли подробности обстоятельства смерти представителя узбекистанских СМИ. Отмечается, что трагедия произошла накануне рядом с кишлаком Саримой в Тупраккалинском районе Хорезмской области. По данным ГУБДД МВД, автомобиль марки Chevrolet Tacuma столкнулся с Isuzu. В результате автокатастрофы водитель легковушки погиб на месте. Саиджон Махсумов скончался по дороге в больницу. Еще два участника происшествия умерли в госпитале. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств".Саиджон Махсумов родился в 1986 году в Паркентском районе Ташкентской области. Он окончил Узбекский государственный университет мировых языков, факультет журналистики.На протяжении всей своей карьеры Махсумов работал на различных должностях в газетах "Маърифат" и "Халк сузи".В Творческом союзе журналистов Узбекистана выразили соболезнования родным и близким Саиджона Махсумова.

https://uz.sputniknews.ru/20210526/v-dtp-pod-tashkentom-pogib-nachalnik-ovd-18919931.html

https://uz.sputniknews.ru/20200910/Doroga-ubiytsa-kto-chasche-vsego-vinovat-v-DTP-14940464.html

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дтп, губдд, хорезмская область, творческий союз журналистов узбекистана