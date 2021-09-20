https://uz.sputniknews.ru/20210920/zapad-schitaet-vybory-v-rossii-nelegitimnymi--deputat-evroparlamenta-20575281.html

Запад считает выборы в России нелегитимными — депутат Европарламента

Запад считает выборы в России нелегитимными — депутат Европарламента

По мнению политика, раньше Запад обвинял Россию в незаконных выборах сразу после их завершения, а сейчас все происходит гораздо быстрее - "выборов еще нет, а... 20.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-20T21:59+0500

2021-09-20T21:59+0500

2021-09-20T22:27+0500

россия

выборы

госдума рф

запад

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ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Страны Запада будут считать выборы в РФ нелегитимными лишь потому, что они российские, заявил депутат Европарламента, независимый наблюдатель на выборах в Госдуму Тьерри Мариани. Об этом сообщает РИА Новости.По словам евродепутата, на участках в западных странах отсутствуют нововведения с QR-кодами, видеонаблюдение, однако такие выборы все равно считаются там легитимными.По мнению политика, раньше Запад обвинял Россию в незаконных выборах сразу после их завершения, а сейчас все происходит гораздо быстрее - "выборов еще нет, а их уже объявили незаконными". "Конечно, здесь можно констатировать только тот факт, что это абсолютно политизированный взгляд на вещи", - отметил Мариани.На прошедшей неделе Европарламент большинством голосов утвердил доклад о стратегии отношений с Россией, предусматривающий непризнание сентябрьских выборов в Госдуму.В России голосование на выборах в Госдуму РФ прошло в этом году с 17 по 19 сентября. В Узбекистане данное мероприятие организовали для российских граждан 19 сентября в Ташкенте, Самарканде и Фергане. Ранее также было создано досрочное выездное голосование в Ангрене, Алмалыке и Чирчике.

https://uz.sputniknews.ru/20210920/obnarodovany-rezultaty-vyborov-v-gosdumu-rf---tsik-20572373.html

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выборы, госдума рф, запад