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Запад считает выборы в России нелегитимными — депутат Европарламента
Запад считает выборы в России нелегитимными — депутат Европарламента
По мнению политика, раньше Запад обвинял Россию в незаконных выборах сразу после их завершения, а сейчас все происходит гораздо быстрее - "выборов еще нет, а... 20.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-20T21:59+0500
2021-09-20T22:27+0500
россия
выборы
госдума рф
запад
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ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Страны Запада будут считать выборы в РФ нелегитимными лишь потому, что они российские, заявил депутат Европарламента, независимый наблюдатель на выборах в Госдуму Тьерри Мариани. Об этом сообщает РИА Новости.По словам евродепутата, на участках в западных странах отсутствуют нововведения с QR-кодами, видеонаблюдение, однако такие выборы все равно считаются там легитимными.По мнению политика, раньше Запад обвинял Россию в незаконных выборах сразу после их завершения, а сейчас все происходит гораздо быстрее - "выборов еще нет, а их уже объявили незаконными". "Конечно, здесь можно констатировать только тот факт, что это абсолютно политизированный взгляд на вещи", - отметил Мариани.На прошедшей неделе Европарламент большинством голосов утвердил доклад о стратегии отношений с Россией, предусматривающий непризнание сентябрьских выборов в Госдуму.В России голосование на выборах в Госдуму РФ прошло в этом году с 17 по 19 сентября. В Узбекистане данное мероприятие организовали для российских граждан 19 сентября в Ташкенте, Самарканде и Фергане. Ранее также было создано досрочное выездное голосование в Ангрене, Алмалыке и Чирчике.
https://uz.sputniknews.ru/20210920/obnarodovany-rezultaty-vyborov-v-gosdumu-rf---tsik-20572373.html
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выборы, госдума рф, запад

Запад считает выборы в России нелегитимными — депутат Европарламента

21:59 20.09.2021 (обновлено: 22:27 20.09.2021)
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© Sputnik / Дильшода РахматоваГолосование на выборах в Государственную Думу РФ в Самарканде
Голосование на выборах в Государственную Думу РФ в Самарканде - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.09.2021
© Sputnik / Дильшода Рахматова
По мнению политика, раньше Запад обвинял Россию в незаконных выборах сразу после их завершения, а сейчас все происходит гораздо быстрее - "выборов еще нет, а их уже объявили незаконными".
ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Страны Запада будут считать выборы в РФ нелегитимными лишь потому, что они российские, заявил депутат Европарламента, независимый наблюдатель на выборах в Госдуму Тьерри Мариани. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам евродепутата, на участках в западных странах отсутствуют нововведения с QR-кодами, видеонаблюдение, однако такие выборы все равно считаются там легитимными.

Вы знаете, какие бы новые меры вы ни вводили, их никогда не будет достаточно по одной простой причине - просто по той простой причине, что вы - русские. Этого достаточно.

Тьерри Мариани
депутат Европарламента
По мнению политика, раньше Запад обвинял Россию в незаконных выборах сразу после их завершения, а сейчас все происходит гораздо быстрее - "выборов еще нет, а их уже объявили незаконными".
"Конечно, здесь можно констатировать только тот факт, что это абсолютно политизированный взгляд на вещи", - отметил Мариани.
На прошедшей неделе Европарламент большинством голосов утвердил доклад о стратегии отношений с Россией, предусматривающий непризнание сентябрьских выборов в Госдуму.
Женщина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке №1503 в Новосибирске - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.09.2021
Россия
Обнародованы результаты выборов в Госдуму РФ - ЦИК
18:56
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В России голосование на выборах в Госдуму РФ прошло в этом году с 17 по 19 сентября.
В Узбекистане данное мероприятие организовали для российских граждан 19 сентября в Ташкенте, Самарканде и Фергане. Ранее также было создано досрочное выездное голосование в Ангрене, Алмалыке и Чирчике.
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