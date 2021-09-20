https://uz.sputniknews.ru/20210920/zayats-ne-podvel-shirin-abdullaeva-proshla-v-polufinal-shou-ty-super-20559839.html

Заяц не подвел: Ширин Абдуллаева прошла в полуфинал шоу "Ты Супер!"

Заяц не подвел: Ширин Абдуллаева прошла в полуфинал шоу "Ты Супер!"

Участница проекта из Узбекистана выступила с песней "Проститься" и покорила жюри не только своим вокалом, но и бесконечным обаянием и разносторонними... 20.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-20T00:56+0500

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культура

узбекистан

музыка

ты супер

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ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Пятнадцатилетняя девочка из Ташкента Ширин Абдуллаева стала полуфиналисткой шоу "Ты Супер!" После выступления все четыре члена жюри нажали зеленые кнопки, а затем еще долго беседовали с конкурсанткой. удивляясь ее разносторонними знаниями и умениями.Композиция "Проститься" покорила сердца самых строгих педагогов и музыкантов. Сама Ширин не новичок на сцене, кроме того она уже успела сняться в восьми фильмах. На дебютном выступлении ей помогал верный талисман — плюшевый заяц, которого девочке подарила участница прошлого сезона Светлана Сабирова.В юбилейном сезоне вокального конкурса "Ты Супер!" участвуют не только дети из разных уголков России, но и из трех стран СНГ — Беларуси, Молдовы и Узбекистана. Помимо тех, кто остался без попечения родителей, в конкурсе в этом году принимают участия мальчики и девочки из многодетных семей. Ширин как раз одна из таких. Дома за нее болеют и с нетерпением ждут с победой любящие родители и четыре старших сестры.Следите за дальнейшими успехами участницы на сайте Sputnik Узбекистан.

https://uz.sputniknews.ru/20210919/uzbekistanka-shirin-abdullaeva-raskryla-vsyu-pravdu-o-chlenax-jyuri-ty-super--20559450.html

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узбекистан, музыка, ты супер