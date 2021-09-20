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Заяц не подвел: Ширин Абдуллаева прошла в полуфинал шоу "Ты Супер!"
Культура
https://uz.sputniknews.ru/20210920/zayats-ne-podvel-shirin-abdullaeva-proshla-v-polufinal-shou-ty-super-20559839.html
Заяц не подвел: Ширин Абдуллаева прошла в полуфинал шоу "Ты Супер!"
Заяц не подвел: Ширин Абдуллаева прошла в полуфинал шоу "Ты Супер!"
Участница проекта из Узбекистана выступила с песней "Проститься" и покорила жюри не только своим вокалом, но и бесконечным обаянием и разносторонними... 20.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-20T00:56+0500
2021-09-20T01:11+0500
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ты супер
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ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Пятнадцатилетняя девочка из Ташкента Ширин Абдуллаева стала полуфиналисткой шоу "Ты Супер!" После выступления все четыре члена жюри нажали зеленые кнопки, а затем еще долго беседовали с конкурсанткой. удивляясь ее разносторонними знаниями и умениями.Композиция "Проститься" покорила сердца самых строгих педагогов и музыкантов. Сама Ширин не новичок на сцене, кроме того она уже успела сняться в восьми фильмах. На дебютном выступлении ей помогал верный талисман — плюшевый заяц, которого девочке подарила участница прошлого сезона Светлана Сабирова.В юбилейном сезоне вокального конкурса "Ты Супер!" участвуют не только дети из разных уголков России, но и из трех стран СНГ — Беларуси, Молдовы и Узбекистана. Помимо тех, кто остался без попечения родителей, в конкурсе в этом году принимают участия мальчики и девочки из многодетных семей. Ширин как раз одна из таких. Дома за нее болеют и с нетерпением ждут с победой любящие родители и четыре старших сестры.Следите за дальнейшими успехами участницы на сайте Sputnik Узбекистан.
https://uz.sputniknews.ru/20210919/uzbekistanka-shirin-abdullaeva-raskryla-vsyu-pravdu-o-chlenax-jyuri-ty-super--20559450.html
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узбекистан, музыка, ты супер

Заяц не подвел: Ширин Абдуллаева прошла в полуфинал шоу "Ты Супер!"

00:56 20.09.2021 (обновлено: 01:11 20.09.2021)
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© Sputnik / Рамиз БахтияровУчастница юбилейного сезона шоу "Ты Супер!" Ширин Абдуллаева
Участница юбилейного сезона шоу Ты Супер! Ширин Абдуллаева - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.09.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Участница проекта из Узбекистана выступила с песней "Проститься" и покорила жюри не только своим вокалом, но и бесконечным обаянием и разносторонними интересами.
ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Пятнадцатилетняя девочка из Ташкента Ширин Абдуллаева стала полуфиналисткой шоу "Ты Супер!" После выступления все четыре члена жюри нажали зеленые кнопки, а затем еще долго беседовали с конкурсанткой. удивляясь ее разносторонними знаниями и умениями.
Композиция "Проститься" покорила сердца самых строгих педагогов и музыкантов. Сама Ширин не новичок на сцене, кроме того она уже успела сняться в восьми фильмах. На дебютном выступлении ей помогал верный талисман — плюшевый заяц, которого девочке подарила участница прошлого сезона Светлана Сабирова.
Участница проекта Ты Супер! от Узбекистана Ширин Абдуллаева - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.09.2021
Культура
Узбекистанка Ширин Абдуллаева раскрыла всю правду о членах жюри "Ты Супер!" — видео
Вчера, 23:51
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Первый, кто нажал зеленую кнопку Ширин Абдуллаевой, Игорь Крутой и выбрал ее в качестве полуфиналистки проекта. "Наш человек", — сказал продюсер и композитор, поздравляя конкурсантку с выходом в следующий круг.

В юбилейном сезоне вокального конкурса "Ты Супер!" участвуют не только дети из разных уголков России, но и из трех стран СНГ — Беларуси, Молдовы и Узбекистана. Помимо тех, кто остался без попечения родителей, в конкурсе в этом году принимают участия мальчики и девочки из многодетных семей. Ширин как раз одна из таких. Дома за нее болеют и с нетерпением ждут с победой любящие родители и четыре старших сестры.
© Sputnik / Рамиз БахтияровУчастница юбилейного сезона шоу "Ты Супер!" Ширин Абдуллаева
Участница юбилейного сезона шоу Ты Супер! Ширин Абдуллаева - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.09.2021
Участница юбилейного сезона шоу "Ты Супер!" Ширин Абдуллаева
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Следите за дальнейшими успехами участницы на сайте Sputnik Узбекистан.
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